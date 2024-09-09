Apple представила новые iPhone 16 и iPhone 16 Plus с мощным процессором A18

Компания Apple на своем ежегодном осеннем мероприятии It’s Glowtime анонсировала новые модели смартфонов — iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Устройства получили ряд существенных обновлений, сохраняя одновременно узнаваемый дизайн предшественников.

Одним из самых заметных изменений в дизайне стало вертикальное расположение камер на задней панели. Это не только меняет внешний вид, но и позволяет снимать пространственные фото для просмотра в 3D на Apple Vision Pro. Apple также расширила цветовую палитру, представив пять цветов: ультрамарин, бирюзовый, розовый, белый и черный.

Стандартный iPhone будет иметь 6,1″ экран, тогда как больший iPhone 16 Plus получит 6,7″ — те же размеры и частота обновления 60 Гц, что и в поколении iPhone 15. Но экраны для пары iPhone 16 могут достигать пиковой яркости 2000 нт и уменьшаться до 1 нт. Однако защитное стекло получило значительное улучшение: новый керамический щит теперь на 50% прочнее предыдущего поколения и вдвое прочнее стекла любого другого смартфона.

Главным технологическим достижением новых iPhone стал 3-нм процессор A18. По данным Apple, он на 30% быстрее предыдущей модели и обеспечивает вдвое более высокую скорость для задач машинного обучения. Кроме того, процессор имеет на 17% большую пропускную способность памяти, что позволяет эффективнее поддерживать функции Apple Intelligence.

Система камер претерпела значительные обновления. Теперь она включает 48-мегапиксельную Fusion камеру с 2x телеобъективом и новую 12-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру. Ультраширокоугольная камера получила улучшенную апертуру f/2.2 для лучшей съемки при слабом освещении. Apple также представила новое поколение фотографических стилей, которые помогут пользователям персонализировать свои снимки.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили две новые физические кнопки. Первая — это кнопка Action, которая ранее была доступна только в моделях Pro. Вторая — кнопка управления камерой, которая позволяет быстро делать снимки и активировать различные функции камеры. При легком нажатии она вызывает минималистичный интерфейс камеры с возможностью изменения зума. Apple также сообщает, что разработчики смогут интегрировать эту кнопку в свои приложения, например, Snapchat.

Новые модели также поддерживают запись видео с пространственным звуком для воспроизведения на AirPods, Apple Vision Pro и системах объемного звучания. Функция Audio Mix позволяет пользователям настраивать звук после записи, изменяя пространственный баланс и улучшая шумоподавление.

Apple также сообщает об увеличении емкости батареи и улучшении теплоотвода благодаря реинжинирингу корпуса, хотя конкретные данные о продолжительности работы батареи не предоставлены.

Цены на новые модели начинаются от $799 за iPhone 16 и $899 за iPhone 16 Plus. Предварительный заказ стартует 13 сентября, а официальные продажи начнутся 20 сентября.

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