“Незламним POHUY”: украинские дизайнеры разработали специальную одежду на липучках для раненых военных. Стоимость комплекта — 1600 грн

Украинский бренд POHUY в коллаборации с благотворителями выпустил одежду для раненых военных, которую будет удобно носить при травмах в госпиталях.

“Надевать привычные штаны через ногу, разорванную обломками, мучительно больно. Как и натягивать футболку через руку, собранную хирургами из кусков мяса и костей. А тебе хочется надеть что-нибудь. Хочется быть одетым нормально, потому что одежда – это защищенность. Одежда – это тепло, которого сейчас не хватает в госпиталях”, – пишет инициатор акции, военный и лидер политической партии «Демократична сокира» Юрий Гудыменко.

Юрий отмечает, что и сам столкнулся с подобной проблемой летом. И тогда на помощь пришли волонтеры, которые принесли в госпиталь шорты на липучках. Это и стало толчком к созданию отдельной линейки одежды, предназначенной для раненых бойцов.

“Через одного из хирургов я вышел на бойца моей же бригады, человека с нежным позывным «Сатана», по совместительству — модельера и владельца креативного бренда одежды POHUY (Валерий Залужный, насколько я знаю, тоже из ценителей этого бренда). Я предложил сделать коллаборацию: выпустить линию одежды для раненых, но несломленных бойцов. «Сатана» (кстати, нужно узнать, как тебя действительно зовут) радостно согласился и запустил процесс”.

За два месяца работы волонтеры запустили проект “Незламним POHUY”, который создает качественную одежду на липучках для раненых, особенно с ампутациями конечностей. Комплекты будут отправлять в госпитали и профильные медицинские учреждения, где лечатся бойцы ВСУ.

Стоимость одного комплекта (футболка и штаны) — 1600 гривен (44 доллара).

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Как приобрести комплект

«Подвесить» на сайте

Проект волонтерский: вы можете оплатить комплект одежды (штаны + футболка) на сайте и «подвесить» его как кофе в ресторане.

На сайте бренда выберите категорию «Незламним POHUY», и при оплате напишите в примечаниях слово «Дякую» (это важно!)

Закинуть деньги на банку Monobank

Эти деньги также пойдут на изготовление одежды для несгибаемых бойцов.

Передать самостоятельно

Можно заказать комплекты на сайте самостоятельно и передать тем, кто в них нуждается.

За несколько дней украинцы уже собрали на комплекты 2 миллиона гривен, еще на 700 тысяч гривен сделано заказов на сайте.