Новогодние подарки для всей семьи: подборка гаджетов от «Цитруса»

Новогодние праздники всегда были сезоном подарков. В этом году также хочется поздравить близких и хоть немного поделиться праздничным настроением даже в такое непростое время.

Вместе с «Цитрусом» мы подготовили подборку гаджетов, которые станут приятным сюрпризом под елкой. В магазине действуют праздничные скидки до 60% с 15.12.2022 по 09.01.2023, а за покупку через приложение можно получить подарки и для себя: технику и бонусы.

Партнерский материал ?

Смарт-часы объединяют два подарка в одном. Это ведь и стильное украшение, и полезный гаджет для тех, кто следит за физической формой. Apple Watch Series 8 – одни из самых популярных смарт-часов, которые выбирают миллионы пользователей. Гаджет работает как личный тренер, который всегда доступен на запястье. Он контролирует важнейшие характеристики: сердечный ритм, уровень кислорода в крови и температуру тела.

Эти данные позволят лучше понимать свое тело и видеть любые изменения. Например, при изменениях сердечного ритма часы будут сразу отправлять уведомления, чтобы человек знал, что необходимо изменить темп тренировки или сделать перерыв. А такие новые функции, как обнаружение падения или сигнал SOS, помогут чувствовать себя в большей безопасности.

Это поколение часов наделили вместительным аккумулятором, которого ориентировочно хватает на день работы без подзарядки. А ускоренное время зарядки позволит тратить меньше времени на восстановление энергии гаджета. Благодаря этому часы всегда готовы к работе и могут отслеживать важные показатели круглосуточно. Днем будет доступна информация об активности, а ночью – о качестве сна и отдыха.

Так что человек получит от вас не просто подарок, а кусочек заботы и внимания, ведь будет знать, что на запястье есть маленький помощник, на которого можно рассчитывать.

Преимущества Apple Watch Series 8:

всегда включенный дисплей;

датчики измерения сердечного ритма, уровня кислорода в крови и температуры;

расширенные функции безопасности;

выносливый аккумулятор и меньшее время зарядки;

обновленные приложения «Тренировки» и «Лекарства».

Часы по сниженной цене в 19 999 грн доступны для заказа на сайте «Цитрус».

Более доступным подарком из этого класса устройств являются умные часы Amazfit GTS 4 Mini. Это хороший вариант для знакомства с подобными гаджетами для человека, который привык к классическим аксессуарам. За лаконичным дизайном Amazfit GTS 4 Mini скрывается широкая функциональность, а компактные размеры гаджета идеальны для людей с небольшими запястьями.

Часы понравятся AMOLED-экраном, который хорошо передает информацию при ярком освещении. Вид циферблата можно персонализировать, чтобы устройство дополняло любой образ – как спортивный в зале, так и деловой на работе в офисе.

Amazfit GTS 4 Mini следует выбирать в подарок тем, кто следит за физической формой. В часах предусмотрено более 120 спортивных режимов для эффективных тренировок. Некоторые из них распознаются автоматически, благодаря чему часы точно отслеживают бег, ходьбу или велоспорт без дополнительного взаимодействия.

Устройство также контролирует частоту пульса и уровень SpO2 и способны работать около 15 дней без подзарядки.

Преимущества Amazfit GTS 4 Mini:

изящный дизайн с AMOLED-экраном;

круглосуточный мониторинг пульса, уровня SpO2 и стресса;

120 режимов для тренировок;

выносливый аккумулятор.

Заказать часы Amazfit GTS 4 Mini можно на сайте «Цитрус» по цене 3999 грн.

Для тех, кто закончил первый семестр школьного года или закрыл зимнюю сессию, отличным подарком станет новый мощный ноутбук. Таким презентом можно отметить хорошие оценки и мотивировать на достижения в новом году.

Кроме удобных размеров для переноски (вес всего 1,37 кг) ноутбук понравится сбалансированной начинкой и тонким алюминиевым корпусом. Чтобы заниматься дистанционно или проводить уроки, ноутбук оснащен веб-камерой и встроенным микрофоном, а мощные динамики с экраном 2К Ultra-HD пригодятся, когда хочется отдохнуть за просмотром фильма.

Главное преимущество этой модели заключается в подзарядке с помощью интерфейса Type-C. Этот порт позволяет использовать павербанк для подзарядки, что невероятно практично в условиях длительного отключения света.

Преимущества Realme Book Prime 14:

производительная начинка для обучения или работы;

выносливый аккумулятор с возможностью зарядки от павербанка;

сверхлегкий дизайн с алюминиевым корпусом;

экран 2К Ultra HD с тонкими рамками.

Купить ноутбук Realme Book Prime 14 по цене 29 999 грн можно на сайте «Цитрус».

Когда дарите технику Apple, можете быть уверены в том, что подарок принесет радость и долгие годы пользования с удовольствием. Легендарные наушники AirPods третьего поколения оценят поклонники бренда и качественной музыки.

Обновленные наушники поддерживают технологию пространственного аудио и адаптивного эквалайзера, который оптимизирует звук под личные предпочтения владельца. Измененный дизайн сохранил высокий уровень комфорта и наделил наушники более современным видом.

А продолжительная автономная работа позволит наслаждаться любимой музыкой целый день. Без подзарядки наушники работают до шести часов, а вместе с кейсом – до 30 часов. Наушники выдержат целый рабочий день, дорогу домой и просмотр фильма вечером.

Преимущества Apple Airpods:

поддержка пространственного аудио;

защита от влаги и пота;

до 30 часов работы с кейсом;

легкая настройка и переключение между устройствами.

Заказать наушники Apple AirPods 3 можно на сайте Цитрус по цене 7999 грн.

Портативная колонка JBL Charge 5 Tomorrowland Edition

Для любителей поездок на природу и организации вечеринок удачным подарком будет портативная колонка. JBL Charge 5 является проверенным вариантом, который подарит качественный звук профессионального уровня и высокую надежность бренда. Эта модель украшена логотипом Tomorrowland, который особенно оценят фанаты фестивалей.

JBL Charge 5 понравится длительным временем работы, поэтому не заставит часто вспоминать о подзарядке. Аккумулятор позволяет ей работать до 20 часов, а защита по стандарту IP67 убережет от пыли или влаги. Колонку можно брать с собой на природу, пляж или устроить вечеринку у бассейна – устройство готово к работе в любых условиях.

Полезной опцией является возможность подзарядить смартфон или планшет от JBL Charge 5. Такой музыкальный павербанк не позволит остаться без атмосферы праздника даже при внезапном выключении света. JBL Charge 5 способна синхронизироваться с подобными колонками благодаря функции PartyBoost, поэтому можно выбирать это устройство на подарок себе и друзьям.

Преимущества JBL Charge 5:

профессиональный звук JBL Pro Sound;

дизайн с логотипом фестиваля Tomorrowland;

защита от пыли и воды;

функция PartyBoost для стереозвука;

подзарядка других устройств как от павербанка.

Заказ колонки по цене 6499 грн доступен на сайте «Цитрус».

Беспроигрышным подарком в любые праздники будет новенький смартфон. Это постоянный лидер в течение многих лет, которому будут рады все.

iPhone 14 поражает со всех сторон и трендовым дизайном с прямыми гранями, и двумя камерами, которые делают хорошие фотографии даже при тусклом освещении. Со сверхбыстрым процессором A15 Bionic этот смартфон никогда не будет отставать от активного темпа жизни и подарит невероятный опыт использования техники Apple.

Экран с технологией OLED удивит плавностью работы и насыщенностью цветов, которые оценят любители посмотреть сериал или фильм на смартфоне. А тем, кто снимает много видео, будет интересно попробовать новый режим Action, который обеспечивает максимальную стабилизацию изображения. Даже если вы снимаете видео в движении, оно будет оставаться плавным, будто с использованием специальных стабилизаторов. К тому же сохранился легендарный Cinematic Mode, который размывающий задний фон видео и создает действительно кинематографический эффект съемки профессиональной камерой.

С выносливым аккумулятором iPhone 14 способен проработать целый день и не заставит долго ждать благодаря быстрой зарядке, а поддержка аксессуаров MagSafe позволит почувствовать комфорт отсутствия кабелей.

Преимущества iPhone 14:

сочный дисплей Super Retina XDR;

режим «Кинематограф» с поддержкой Dolby Vision;

длительная работа без подзарядки;

усовершенствованные камеры для невероятных фото;

мощный процессор A15 Bionic.

Заказать iPhone 14 со скидкой можно на сайте «Цитрус».

Для поклонников Android-смартфонов можно выбрать яркую новинку от бренда realme. Эта модель понравится изысканным дизайном, прокачанной системой камер с основным модулем на 108 Мп и большим Super AMOLED-дисплеем.

Этот смартфон понравится активным пользователям, которым важно оставаться на связи и быть в курсе обновления ленты в социальных сетях. Благодаря тройной основной камере смартфон предлагает много нестандартных режимов съемки и станет хорошим инструментом для ведения своего блога в Instagram.

realme 9 предлагает много памяти для фотографий и любимых приложений, поддерживает технологию Dynamic RAM Expansion, которая предоставляет 5 ГБ виртуальной оперативной памяти для быстродействия устройства.

Преимущества Realme 9:

6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц;

108-мегапиксельный датчик ProLight для непревзойденных фотографий;

поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт;

сканер отпечатков пальцев под экраном.

Заказать Realme 9 по цене 9999 грн можно на сайте «Цитрус».

Необычным подарком для самых маленьких станет 3D-ручка. Этот гаджет поможет развить свои креативные способности и создавать уникальные объемные рисунки. Для творческих детей эта ручка будет настоящей находкой – она позволит совершенно по-новому подойти к привычному развлечению. А благодаря полному набору необходимых аксессуаров ручка готова к использованию сразу после распаковки. Это отличный вариант, чтобы провести вместе с детьми праздничный вечер за интересным занятием.

Преимущества 3D ручки Magic Pen:

совместима с разными видами пластика PLA, ABS;

в комплекте 50 метров нитей разных цветов;

силиконовые наперстки для безопасного использования;

подставка-держатель для ручки в наборе.

Заказать 3D-ручку Magic Pen за 839 грн можно по ссылке.

Детям можно подарить камеру мгновенной печати. С таким гаджетом юные фотографы научатся базовому взаимодействию с камерой, а возможность сразу увидеть результат поможет создать первый альбом своих фото.

Камера удобна для использования детьми, у нее яркий дизайн, который заинтересует самых маленьких. Камеры имеют разный внешний вид, чтобы можно было подобрать животное или цвет, который понравится вашему ребенку.

А для взрослых эта камера будет вдвойне полезна, ведь не только развлечет малышей, но и убережет собственный смартфон от разных экспериментов.

Преимущества камеры Lovely Stream:

яркий дизайн, который заинтересует детей;

функция моментальной печати;

наличие основной и передней камеры;

забавные рамки и эффекты.

Все варианты камер Lovely Stream доступны на сайте «Цитрус».

Настоящим королем кухни можно назвать планетарный миксер от проверенного бренда KitchenAid. Artisan – это настольный миксер профессионального уровня, который выполняет все задачи по смешиванию, взбиванию или измельчению.

Для тех, кто разбирается в текстуре настоящей французской сдобы или необходимой консистенции теста для пасты, такой миксер упростит любую кухонную рутину. Он достаточно компактен даже для небольшой кухни и поддерживает множество аксессуаров для разных сценариев использования. А благодаря планетарному смешиванию обеспечивает необходимое насыщение теста кислородом для рыхлой выпечки и тщательное смешивание всех ингредиентов.

Чрезвычайно долговечный и соответствует стандартам качества производителя, чтобы служить долгие годы без проблем.

Преимущества миксера KitchenAid Artisan:

профессиональная точность;

мощный мотор;

продуманная конструкция;

элегантный дизайн;

высокое качество исполнения.

Заказать миксер KitchenAid Artisan по цене 19 999 грн можно по ссылке .

Хорошим дополнением современного дома станет робот-пылесос от бренда Ecovacs. Это отличный способ освободить время от домашних дел и подарок, который с первой секунды будет полезным помощником.

Особенность этой модели пылесоса – возможность влажной уборки. В отличие от обычных пылесосов, Deebot Ozmo N8 Pro не только убирает пыль, но и протирает пол, освежая пространство. Это идеальный вариант для семьи с маленькими детьми, которые часто играют на полу. Такая опция будет также полезна для владельцев домашних животных, ведь пылесос уберет как шерсть, так и следы от лап после прогулки.

Робот обеспечивает тщательную уборку помещения, так как оснащен мощным двигателем и поддерживает систему навигации. Она не даст ему упустить какой-то участок пола, а возможность установки виртуальных границ поможет дистанционно управлять работой устройства со своего смартфона

Преимущества робота-пылесоса Ecovacs Deebot Ozmo N8 Pro:

поддержка влажной уборки;

лазерная навигация для точного построения карты помещения;

виртуальные границы и поддержка настройки со смартфона;

автоматическое увеличение мощности на коврах;

автоматический возврат на зарядку.

Заказать робот-пылесос Ecovacs Deebot Ozmo N8 Pro можно на сайте Цитрус по цене 14 999 грн.

На праздники люди собираются вместе и приглашают друг друга в гости. Для уютных вечеров и совместного просмотра любимых фильмов или ТВ-шоу незаменимой техникой является телевизор. Модель от бренда realme понравится изысканным дизайном с тонким корпусом и поразит качество изображения даже требовательных зрителей.

Благодаря технологии realme Chroma Boost Picture Engine телевизор поддерживает алгоритмы для улучшения изображения и его параметров. Высокая яркость и широкие углы обзора позволят каждому в комнате наслаждаться хорошей картинкой при любом освещении.

Не менее важным, чем изображение, в телевизоре является звук, и эта модель точно не разочарует. Благодаря четырем динамикам с поддержкой Dolby Audio вы получите мощный звук, который будто бы окружает зрителя и позволяет еще больше погрузиться в сюжет фильма. С realme 32″ HD Smart TV можно получить ощущение просмотра как в кинотеатре, а потому его стоит выбирать для премьер новых фильмов и приятного отдыха в кругу близких.

Преимущества телевизора realme 32″ HD Smart TV:

яркий LED-дисплей с безрамочным дизайном;

фирменная технология Chroma Boost Picture Engine;

четыре стереодинамика мощностью 24 Вт Dolby Audio;

сертифицированный Android TV и встроенный Chromecast.

На сайте «Цитрус» телевизор доступен для заказа по цене 7777 грн.

Самым универсальным подарком, который точно пригодится во время праздничного застолья, станет набор для вина HuoHou.

Этот набор поможет провести любое празднование или романтический вечер в самой приятной атмосфере. Состоит из электрического штопора, ножа для распаковки бутылок, вакуумной пробки и насадки-аэратора.

Штопор оборудован мощным двигателем, благодаря которому в считаные секунды позволит откупорить бутылку без лишних усилий. Его стоит просто прижать к бутылке, нажать кнопку – и уже через шесть секунд устройство достанет пробку. Таким образом вино не нужно взбалтывать, а крошки от пробки не попадут в напиток.

Вакуумная пробка будет полезна для тех, кто использует вино для приготовления блюд. Она делает невозможным попадание кислорода в вино и продлевает срок его хранения в холодильнике. А насадка-аэратор, напротив, поможет быстрее раскрыть аромат напитка, позволяя кислороду правильно контактировать с вином.

Преимущества набора HuoHou 4 в 1:

совместим с разными бутылками вина;

продолжительная работа штопора без подзарядки;

изысканный дизайн для современной кухни.

Заказать набор HuoHou 4 в 1 по цене 1699 грн можно по ссылке.

Партнерский материал ?

Больше товаров с праздничными скидками