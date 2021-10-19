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Вторая осенняя презентация компании Apple не была большим сюрпризом. Ожидаемо, после новых iPhone, фанатам бренда показали и новые MacBook Pro, обновление которых давно напрашивалось. Именно они и стали героями этого вечера. Теперь все меньше лэптопов компании будут поставляться с «чужеродными» процессорами. Заодно новинки получили больше портов, новые клавиатуры, звук, экраны и прочее. Но обо всем этом по порядку.

Процессоры M1 Pro и M1 Max

Для MacBook Pro доступны два варианта процессоров — M1 Pro и M1 Max. После очень успешного старта фирменных процессоров в «младших» моделях MacBook Air и Pro, компания показала их более мощные варианты, которые будут доступны только в обновленной линейке для профессионалов. Их производительность превышает предыдущие решения в 3,7 раза, обработка графики быстрее в 13 раз и задачи машинного обучения — в 11 раз. А автономность некоторых моделей достигает 21 часа. И все это благодаря 5-нанометровому техпроцессу.

В минимальной комплектации процессор M1 Pro вместил в себя 8 ядер ЦП (6 производительных и 2 энергоэффективных), 14-ядерный графический процессор и пропускную способность памяти в 200 ГБ/с. Более дорогой вариант будет включать уже 10-ядерный ЦП (8 производительных и 2 энергоэффективных ядра) и такой же графический ускоритель. Выбирая модель с процессором M1 Max, графика может увеличиться до вариантов с 24 и 32 ядрами графики, а пропускная способность памяти вырастет до 400 ГБ/с. При этом всем модели дополнительно оснащены процессорами для обработки графики ProRes и ProRes RAW (которых в два раза больше у M1 Max по сравнению с M1 Pro) и 16-ядерными Neural Engine.

Новые ноутбуки получили по 16 ГБ оперативной памяти в «базовых» комплектация, с возможностью увеличения до 32 и 64 ГБ в зависимости от конкретного процессора. Накопители при этом могут комплектоваться объемом до 8 ТБ со скоростью чтения 7,4 ГБ/с.

Также новые чипы до 70% более энергоэффективны. Это позволило им значительно увеличить автономность.

Ну и не обошлось без поддержки Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Новая внешность и дисплеи

Показанные модели MacBook Pro выходят в размерах 14- и 16-дюймовых лэптопов. Стоит отметить, что актуальный до сегодняшнего вечера модельный ряд не включал в себя 14-дюймовую модель. Их внешность немного изменилась, по сравнению со старыми устройствами. Корпусы MacBook Pro не поменяли материалы и цвета. Это также варианты Silver и Space Gray. Габариты 14-дюймовой версии составляют 31,26×22,12×1,55 см при весе 1,6 кг, а для 16-дюймовой — 35,57×24,81×1,68 см при весе в 2,2 кг.

Рамки вокруг экранов стали значительно меньше (на 24% по бокам и на 60% сверху), в результате чего теперь экраны получили вырезы для веб-камер. При этом экраны стали немного больше. У «старшей» модели это 16,2 дюйма, где разрешение увеличилось до 3456×2234 точек. «Младшая» модель оснащена экраном диагональю 14,2 дюйма, где разрешение равно 3024×1964 пикселей. (В обоих случаях это 254 ppi.) Но более того, экраны поддерживают ProMotion — частоту обновления картинки в 120 Гц. Как и в случае с iPhone, это адаптивное значение, которое динамически меняется в зависимости от действий на экране. Ну и теперь эти матрицы называются Liquid Retina XDR.

Подсветка тоже существенно выросла. Типичное значение яркости составляет до 1000 кд/м², тогда как на пике может подниматься до немалых 1600. Просмотр HDR-контента обещает быть очень впечатляющим. А использование mini-Led помогло увеличить контрастность до 1 000 000:1.

Клавиатура

С 2016 года клавиатуры MacBook Pro создали компании много проблем. TouchBar все еще считается спорным решением, а неприятности с залипанием клавиш при попадании в механизм малейшей соринки обеспечили много головной боли сервисным центра и отделам гарантийного обслуживания. В новых моделях всего этого быть не должно.

Верхний ряд клавиш вернули в привычный вид, а вся клавиатура очень похожа на недавно представленные внешние Apple Magic Keyboard с датчиком Touch ID. И габариты у нее такие же. Про подсветку не забыли (пока без RGB, а привычный белый цвет).

Под клавиатурой находится все такой же большой трекпад с поддержкой Force Touch.

Порты

И с того же 2016 года MacBook Pro в зависимости от комплектации имели только два или четыре Thunderbolt-разъема (совместимых с USB-C) и гнездо для гарнитуры. Это вынудило пользователей привыкнуть к хабам и переходникам. Теперь же этой мороки станет немного меньше.

На корпусах новинок с одной стороны можно найти HDMI, Thunderbolt и кардридер формата SD, а с другой — еще пару Thunderbolt и 3,5 мм Jack. Но самой большой новостью тут стало возвращение магнитного разъема для зарядки — теперь MagSafe 3.

При этом к MBP с M1 Pro можно подключить до 2 дисплеев Apple Pro Display XDR, а к комплектациям с M1 Max — до 3-х таких мониторов и телевизор с разрешением 4K.

Камеры и звук

Вырез в экран не принес пользователям Mac FaceID, что стало большим разочарованием. Но характеристики веб-камеры все же улучшили. Теперь это сенсор с апертурой ƒ/2,0 и четырехэлементной оптикой. Разрешение картинки равняется 1080р. При этом картинка будет обрабатываться и «улучшаться» через Neural Engine, что также позволит использовать Smart HDR.

Встроенные микрофоны тоже доработаны. Теперь у них на 60% ниже порог шума, что должно положительно сказаться на чистоте записываемого звука.

У 16-дюймового MBP динамики состоят из двух твиттеров и четырех сабвуферов. У последних увеличена диафрагма, что позволяет им пропускать больше воздуха и добавить объема звучанию. Это даже включает в себя поддержку пространственного аудио, что я надеюсь мы скоро сможем услышать лично.

Автономность

«Младшая» модель комплектуется аккумуляторами суммарной емкостью 70 Вт•ч. С новыми процессорами этого должно хватать на 11 часов браузинга или 17 часов просмотра стримингового видео через приложение AppleTV. В зависимости от комплектации, в коробке с ноутбуком будет блок питания мощностью 67 или 96 Вт.

Автономность «старшей» модели обеспечивают батареи емкостью 100 Вт•ч. Их должно хватить на 14 часов работы с браузером или 21 час просмотра AppleTV. Мощность комплектного блока питания тут независимо от процессора будет 140 Вт.

Обе модели поддерживают и быструю зарядку. С ее помощью можно получить 50% заряда за полчаса. Но так выйдет только через USB-C, а не MagSafe, и для 14-дюймовой модели потребуется блок питания мощностью 96 Вт.

Стоимость

Ценники новинок все еще не назвать «доступно каждому». 14-дюймовый MacBook Pro стартует с $1999 в «базе», а максимальная «начинка» поднимет стоимость до $5899. В свою очередь динамика стоимости комплектаций 16-дюймового образца заставит желающих заплатить от $2499 до все еще впечатляющих $6099. Но это для магазинов США, тогда как украинские цены, естественно, будут ощутимо выше.

Предзаказ новинок на родине бренда уже начался, а «первопроходцы» получат свои новые лэптопы уже 26 октября. Надеюсь, в нашу редакцию они быстро попадут и мы сможем познакомить вас с новым поколением MacBook Pro как можно быстрее.

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