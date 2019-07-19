Проект DARPA Squad X устраняет «туман войны» на поле боя при помощи дронов и автономных роботов





Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) работает над проектом Squad X. Он подразумевает, что компаньонами пехотинцев на поле боя будут автономные роботы и дроны. Благодаря этому солдатам в боевой обстановке будет предоставляться более подробная информация об их окружении.

Исторически сложилось так, что одной из самых постоянных проблем на поле боя является так называемый «туман войны» — это всеобъемлющая фраза, которая описывает неопределённость окружения. По мере развития технологий военные пытались решить эту проблему доступными средствами. Разведчики на лошадях, воздушные шары, самолёты и спутники могли предоставлять всё больше и больше информации командирам, что позволяет им более эффективно реагировать на своих врагов и окружение. Внедрение дронов, роботов и сенсоров на поле битвы позволит пролить ещё больше света на окружение. Именно решением этих задач и занимаются в рамках проекта Squad X.

Агентство DARPA впервые провело тестирование программы Squad X в прошлом году в Калифорнии. Во время недельного тестирования морские пехотинцы США использовали дронов и роботов для координации своих перемещений и выявления потенциальных угроз на местах. В проекте используются различные инструменты для сбора и передачи информации морским пехотинцам и солдатам: автономные роботы, которые могут передвигаться по своим локациям; БПЛА, которые могут обследовать непосредственное окружение; и Android-планшеты, позволяющие сгруппировать всю поступающую информацию и предоставить её солдатам на земле. Система искусственного интеллекта обрабатывает информацию от сенсоров и предоставляет соответствующие данные участникам боя.

В проекте используются две системы. Одна из них – BITS Electronic Attack Module (BEAM) Squad System (BSS) от компании CACI – которая позволяет личному составу «обнаруживать, устанавливать точное расположение и атаковать конкретные угрозы в радиочастотной и кибер-областях». Вторая система – Augmented Spectral Situational Awareness and Unaided Localization for Transformative Squads (ASSAULTS) компании Lockheed Martin – использует сенсоры на бронежилетах солдат, беспилотники и роботы для обнаружения целей и их поражения. DARPA утверждает, что системы обеспечивают «понимание ситуации и разведку для небольших отрядов батальонного уровня».

Руководитель программы Squad X подполковник Фил Рут объяснил, что тестируемые системы не используют никаких средств вооружения. На данный момент речь идёт «о создании превосходной ситуационной осведомленности». Система предназначена для сбора соответствующей информации, её обработки, которая затем позволяет солдатам и морским пехотинцам действовать более эффективно. При этом наблюдается «устойчивая эволюция тактики» ведения боя.

Источник: The Verge