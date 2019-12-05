AIRON ProCam 8: универсальная экшн-камера с поддержкой 4K 50fps

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Украинский производитель электроники AIRON представил новинку на рынке экшн-камер – AIRON ProCam 8. Традиционно камера заняла универсальную нишу и подходит как любителям, так и требовательным профессионалам.

В арсенале экшн-камеры имеются популярные функции тайм-лапс, slow motion, интервальные и зацикленные видео, ночной режим и съемка широкоугольных панорам на все 170° объектива. ProCam 8 также оптимизирована для подводной съемки, в комплекте идет надежный водозащитный бокс для использования на глубине до 40 м.

Новое поколение AIRON ProCam имеет большую емкость аккумулятора (1350 мАч), возможность снимать видео не только с разрешением 1080P 30 FPS, но и 2.7K (2560×1440) 60 FPS и даже 4K (2880×2160) 30/50 FPS. Все это означает более качественные фото (до 60 Мп) и видео с ощутимо увеличенным временем работы по сравнению с AIRON ProCam 7.

Экшн-камера поддерживает Micro SD карты до 128 Гб и уже ставшее классикой соединение по Wi-Fi с вашим смартфоном для мгновенного сохранения и публикации отснятого фото или видеоконтента.

Камера оснащена современным надежным и удобным разъемом USB Type-C с возможностью подключения внешнего микрофона.

Весит камера всего 71 г, что делает ее максимально мобильной и удобной для закрепления на руке, шлеме, руле велосипеда и в любых других местах. В комплекте с камерой идут крепления на шлем, крепление типа “J” и крепление-рамка. Этот набор позволит сразу же после распаковки делать нестандартные видео с самых различных ракурсов и поверхностей.