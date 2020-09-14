Apple Ивент. Время идет

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Компания Apple объявила о проведении презентации новой линейки товаров этого года — Apple Keynote 2020, на которой возможно будет представлена линейка iPhone 12, умные часы Apple Watch Series 6 и обновленный глобальный релиз операционной системы IOS 14 и других новинок. Состоится мероприятие 15 сентября в 20:00.

Официальный реселлер компании Apple — интернет-магазин Цитрус, будет проводить ретрансляцию презентации. Во время которой ведущие YouTube канала Citrus.ua, Самоваров Руслан и Шевчук Ярослав будут делиться своим экспертным мнением по поводу представленных новинок.

По окончанию трансляции ведущие будут выбирать счастливчика, который сможет получить новинку от магазина. Также каждый сможет получить 500 бонусных гривен на покупку продукта Apple в сети магазинов, для этого нужно просто оставить свой номер телефона здесь.

Напомним, что компания Цитрус — национальная сеть магазинов гаджетов и инновационных технологий, имеет статус Apple Authorized Reseller, а также является лидером по продаже техники Apple в Украине и работает с 2000 года. Именно в Цитрусе появились первые официальные Apple Shop.

Источник: Цитрус