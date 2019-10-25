Без картриджей: 5 возможностей экономии для малого бизнеса вместе с HP





Оптимизация расходов – одна из первоочередных задач для собственника бизнеса, менеджеров, да и простых предпринимателей. Использование новых печатающих устройств НР открывает сразу несколько путей для экономии средств и ресурсов, в том числе и времени.

Возможность 1: Экономьте на расходных материалах до 80%

Даже с внедрением электронного документооборота на предприятиях остается немало «бумажной работы». Причем эта статья затрат может быть весьма существенной. В этом случае стоит обратить внимание на HP Neverstop Laser – первые в мире лазерные принтеры без картриджей4. Устройства специально созданы для больших объемов печати и при этом позволяют сократить затраты на оригинальном тонере HP до 80% по сравнению с оригинальными лазерными картриджами, вместо которых устройства используют уникальную систему непрерывной подачи тонера и заправляемый модуль печати HP 104A ресурсом 20000 страниц,который сочетает в себе бункер для заправки оригинальным тонером HP 103A, блок проявки и емкость для сбора отработанного тонера. При этом начального запаса тонера в модуле достаточно для печати 5000 страниц, что по меркам небольшого офиса достаточно для работы до 6 месяцев.

Возможность 2: Снизьте представительские затраты

Самостоятельно изготавливать печатную продукцию, например, простые буклеты, брошюры или каталоги, зачастую намного дешевле, чем заказывать на стороне. В этом случае справиться c большими объемами цветной печати и снизить затраты поможет серия HP Smart Tank c системой непрерывной подачи чернил. Эти печатающие устройства также не используют привычные картриджи, чернила заливаются непосредственно в специальные резервуары. Изначального запаса хватает на 18 000 черно-белых или 8000 цветных страниц. Такой вариант, кстати, отлично подойдет также студентам, учителям и в принципе всем, кому необходима качественная цветная печать за небольшие деньги.

Возможность 3: Время – деньги, используйте его рационально

Печатающие устройства HP Neverstop Laser сочетают высокую скорость работы – до 20 страниц в минуту. Все задания будут выполнены в срок. Простая и чистая самостоятельная заправка принтера оригинальным тонером HP 103A занимает считанные секунды, исключает просыпания тонера и предельно проста, что снижает частоту перерывов на обслуживание. Высокое качество отпечатков минимизирует необходимость повторно переделывать неудачно отпечатанные страницы.

Возможность 4: Ликвидируйте простои

Многим знакома ситуация, когда принтер не печатает, закончился тонер, работа застопорилась, а IT-специалиста нет поблизости. С новинками НР осуществить заправку принтера по силам даже неопытному пользователю.

В случае с HP Neverstop Laser на это уйдет не более 15 секунд и несколько простых движений. Заправочный комплект тонера HP 103A на 2500 страниц работает по принципу шприца – ошибиться попросту невозможно. При этом все настолько продумано, что в воздух не попадет ни одной частички тонера – можно быть уверенным, что чистоте и здоровью ничего не угрожает. Для HP Smart Tank все так же просто и удобно: бутылочки с чернилами вставляются в специальный отсек для заправки, и чернила самотеком поступают в резервуары принтера. Бутылочки оборудованы специальным клапаном защиты от проливаний, который открывается только после установки бутылочки в отсек заправки – можно не беспокоиться, что вы измажете чернилами руки и всё вокруг, даже если случайно опрокинете бутылочки.

Возможность 5: Организуйте совместную работу

Задействуйте беспроводные возможности. Поместите устройство в наиболее удобном и доступном для всех сотрудников месте в офисе и работайте с ним без проводов. Воспользуйтесь всеми преимуществами мобильной печати при помощи лучшего в своем классе приложения HP Smart, которое также подходит для настройки и мониторинга состояния устройства, в том числе, и уровня чернил или тонера.

Заключение: работать эффективно – это просто

Какой бы тип печати вы не использовали в офисе – лазерный или струйный – комплектация парка устройств за счет инновационных решений НР Neverstop Laser или HP Smart Tank, помимо существенной экономии ресурсов, повлияет на значительное количество аспектов работы предприятия. Идти в ногу со временем – это одна из потребностей любого современного бизнеса.

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