Безграничное удовольствие Samsung Galaxy А6+

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Galaxy A6+ обладает рядом возможностей флагманских моделей Samsung, в том числе функцией распознавания лиц и отпечатков пальцев для защиты данных, а также имеет встроенный модуль NFC для безопасных расчетов за товары и услуги.

Смартфон рассчитан на 2 nanoSIM-карты, работающие в сетях 3G и 4G. Кроме того Galaxy A6+ имеет большой Super AMOLED-экран, который завораживает насыщенностью цветов, двойную камеру с эффектом профессиональной фотосъемки, а также мощный аккумулятор с высокой автономностью. Премиальный элегантный дизайн Galaxy A6+ подчеркивает металлический корпус черного, синего и золотого и цветов.

В Украине Samsung Galaxy A6+ появится в национальной сети магазинов “Цитрус”. Только тут уже можно оформить предзаказ на новинку. Цена — 9 999 грн. Чехол — в подарок к новому смартфону:

Samsung Galaxy A6+ (2018) Black https://www.citrus.ua/shop/goods/mobile/149/525315

Samsung Galaxy A6+ (2018) Blue https://www.citrus.ua/shop/goods/mobile/149/525317

Samsung Galaxy A6+ (2018) Gold https://www.citrus.ua/shop/goods/mobile/149/525316

Модель Samsung Galaxy A6+ качественно отличается от Galaxy A6. Диагональ и разрешение дисплея больше: 6 дюймов и 2220 х 1080 пикселей. Второе отличие касается платформы: вместо собственной Exynos используется восьмиядерная Qualcomm Snapdragon 450. Основная камера Galaxy A6+ сдвоенная: в ней используются датчики разрешением 16 и 5 Мп и объективы с диафрагмой F/1,7 и F/1,9 соответственно. В Galaxy A6+ разрешение фронтальной камеры 24 Мп! Эта камера снабжена объективом с диафрагмой f/1,9 и дополнена светодиодной вспышкой.

Galaxy A6+ оснащен двойной основной камерой на 16 Мп со вспомогательным модулем на 5 Мп и автофокусом. Это дает возможность получать четкое изображение даже при плохом освещении и размывать фон на портретных фото для получения эффекта профессиональной фотосъемки. Фронтальная селфи-камера на 24 Мп с диафрагмой F1.9 оснащена регулируемой светодиодной вспышкой, яркость которой регулируется тремя режимами и позволяет делать высококачественные фотографии в любое время суток. В отличие от младшей версии, Galaxy A6+ обладает уникальной функцией Live Focus, что позволяет добавить уникальности Вашим фотографиям.

Galaxy A6+ обладает набором оригинальных фотошаблонов, креативных фильтров и забавных стикеров, а также позволяет сортировать фото и видео по темам.

Большой 6-дюймовый Super AMOLED-экран смартфона, с разрешением 2220х1080 и соотношением сторон 18,5:9, завораживает яркостью цветов при просмотре изображений и видео.

Galaxy A6+ оснащен эффективным процессором Snapdragon 450 с максимальной тактовой частотой 1,8 ГГц и 3 Гб оперативной памяти, благодаря чему обладает многозадачностью и повышенной продуктивностью. Мощный аккумулятор на 3500 мАч обеспечивает смартфону высокую автономность при самом активном использовании. А наличие в смартфоне функции App Pair позволяет использовать два приложения одновременно.

Для экономии заряда предусмотрена фирменная функция Always On Display, благодаря которой информация о времени, дате, входящих вызовах, смс и т.д. видна без разблокировки телефона.

Кроме того, у Galaxy A6+ есть функция адаптивного управления Wi-Fi, благодаря которой смартфон запоминает места беспроводного подключения и самостоятельно подключается к известной сети, когда попадает в зону действия и отключается вне зоны. Это дает возможность экономить заряд батареи и мобильный трафик.

Смартфон рассчитан на 2 nanoSIM-карты, работающие в сетях 3G и 4G. Это дает доступ к постоянному высокоскоростному интернету от нескольких мобильных операторов. Для хранения данных в смартфоне установлено 32 Гб внутренней памяти, которую при желании можно расширить с помощью MicroSD-карты до 256 Гб.

Операционная система у Galaxy A6+ — Android 8.0 (Oreo). Также оснащение смартфона включает адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, ANT+, модуль NFC, порт Micro-USB, приемник GPS/ГЛОНАСС/Beidou.

Габариты Galaxy A6+ составляют 160.2×75.7×7.9 мм, вес — 191 г

Galaxy A6+ снабжен виртуальным помощником Bixby, который выполняет функции органайзера, может описать изображение на экране и запоминает повседневные действия пользователя.

Благодаря сочетанию флагманских функций Samsung и доступной цене, у Galaxy A6+ есть возможность стать одним из лидеров продаж.