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Самая яркая и справедливая Черная Пятница – в Цитрусе! ТОП-10 гаджетов, которые выбрали покупатели, попадут в список акционных товаров. Размер скидок — от 7% до 70%!

В этом году Цитрус предложил новый яркий формат определения товаров, на которые будут распространяться скидки в Черную Пятницу. Если обычно товары для скидок определяются самим магазином, то в этот раз на выбор акционных товаров повлияли более 10 000 голосов покупателей!

Представляем вам ТОП-10 самых желанных гаджетов по итогам народного голосования. Голоса покупателей, которые приняли участие в выборе товаров, распределились следующим образом:

Xiaomi Redmi note 5 набрал 15.37% голосов покупателей.

набрал 15.37% голосов покупателей. Huawei P smart plus набрал 11.16% голосов покупателей.

набрал 11.16% голосов покупателей. iPhone 7 набрал 11.14% голосов покупателей.

набрал 11.14% голосов покупателей. iPhone X набрал 11.10% голосов покупателей.

набрал 11.10% голосов покупателей. Meizu 16th набрал 10.70% голосов покупателей.

набрал 10.70% голосов покупателей. Xiaomi Mi Band 3 набрал 9.37% голосов покупателей.

набрал 9.37% голосов покупателей. AirPods набрали 8.32% голосов покупателей.

набрали 8.32% голосов покупателей. Apple Watch Series 3 набрали 8.32% голосов покупателей.

набрали 8.32% голосов покупателей. Sony PS4 Slim + игра набрали 7.54% голосов покупателей.

набрали 7.54% голосов покупателей. Samsung Galaxy S8 набрал 6.98% голосов покупателей.

Все эти товары попадут в распродажу в Черную Пятницу — www.citrus.ua/actions/black-friday

Бонус для участников голосования

20 участников голосования стали обладателями сертификата на 1000 грн на покупки в Цитрусе. Объявление участников состоялось 20 ноября в 17:00 на нашем официальном YouTube канале по этой ссылке.