Цитрус-Вегас розпочато: нам 21 рік і ми нікого не відпустимо з пустими руками





Хей! Цитрус святкує свій 21-й День народження справді по-дорослому. Це саме той вік, з якого дозволено крутити рулетку в Лас-Вегасі. А ми пішли далі і створили власну.

З 8 по 12 липня крути щосили нашу рулетку на сайті Цитрусу і отримай до 1000 гривень на свій бонусний рахунок. І це менше, на що можна розраховувати, адже в тебе є великий шанс стати володарем ноутбуку Asus ROG Strix G15, Apple Watch 6, AirPods Max Space Gray, телевізору Gazer TV40-FS2 та інших крутезних гаджетів! А головний щасливчик забере новенький та такий бажаний iPhone 12!

Святкуй День народження з Цитрусом і вхопи удачу

Також, з 8 по 21 липня гарантовано отримай додаткові 200 бонусних гривень за сторіс в Instagram із супер-маскою Цитрус-Вегас! Фото, чи відео – вибирати тобі, але не забувай відмітити наш акаунт.

Та яке ж свято без великих знижок? Нашим – навіть Тарантіно з Річі позаздрять. З 13 по 21 липня забирай акційні товари з вигодою до 60%. А головне, крім покупки ти отримуєш шанс на один з трьох MacBook Air на чипі M1! Визначати щасливчиків будемо 22 липня на нашому YouTube-каналі.

Велкам до Цитрусу на головне свято цього літа, тусуй на повну і ми точно не відпустимо тебе з пустими руками! І пам’ятай, те що сталося у Цитрус-Вегасі – залишається у Цитрус-Вегасі.