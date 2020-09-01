DC Link Group выводит на рынок европейский бренд nJoy

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Украинский дистрибьютор DC Link Group стал эксклюзивным представителем румынского бренда nJoy на украинском рынке. nJoy – «дочка» компании Dai Tech, которая уже 17 лет работает в сфере IT-производства. Комплектующие к компьютерам, ноутбуки, системы видеонаблюдения успешно продаются в странах Европы, Ближнего Востока и Южной Америки.

«Мы рады представить нашего нового партнера украинским потребителям, – говорит исполнительный директор DC Link Group Алексей Берлетов, — Еще один европейский бренд в портфеле нашей компании – важное свидетельство не только расширения географии и ассортимента, но и новые возможности для наших клиентов. Уверен, что сотрудничество будет интересным и выгодным для всех».

DC Link Group начал дистрибьюцию nJoy с поставок СБП и стабилизаторов. Системы бесперебойного питания представлены 3-мя линейками – Horus Plus, Keen и Renton, в разных ценовых категориях, для разных целевых аудиторий – от обычных юзеров ПК до промышленных потребителей.

«Мы очень воодушевлены тем фактом, что в Украине заинтересовалась брендом nJoy – отмечает директор nJoy Адориан Деметер – Мы осознаем насколько высока конкуренция в сегменте систем бесперебойного питания, но зная высокое качество нашей продукции и понимая все возможности сотрудничества с DC Link Group, уверены, что nJoy займет свою нишу на рынке».

DC Link Group – мультиканальный дистрибьютор высоких технологических решений с собственным производством и сервисной поддержкой. Более 18 лет компания является надежным поставщиком продуктов и решений высоких технологий на украинский рынок. В число 3 000 клиентов входят национальные и региональные сети, дилеры, интеграторы, интернет-розница. Филиалы компании открыты в Киеве, Одессе, Запорожье, Львове. В Харькове находится штаб-квартира, производство и современный логистический комплекс.