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DC Link Group выводит на рынок европейский бренд nJoy P

DC Link Group выводит на рынок европейский бренд nJoy

DC Link Group выводит на рынок европейский бренд nJoy


Украинский дистрибьютор DC Link Group стал эксклюзивным представителем румынского бренда nJoy на украинском рынке. nJoy – «дочка» компании Dai Tech, которая уже 17 лет работает в сфере IT-производства. Комплектующие к компьютерам, ноутбуки, системы видеонаблюдения успешно продаются в странах Европы, Ближнего Востока и Южной Америки.

«Мы рады представить нашего нового партнера украинским потребителям, – говорит исполнительный директор DC Link Group Алексей Берлетов, — Еще один европейский бренд в портфеле нашей компании – важное свидетельство не только расширения географии и ассортимента, но и новые возможности для наших клиентов. Уверен, что сотрудничество будет интересным и выгодным для всех».

DC Link Group начал дистрибьюцию nJoy с поставок СБП и стабилизаторов. Системы бесперебойного питания представлены 3-мя линейками – Horus Plus, Keen и Renton, в разных ценовых категориях, для разных целевых аудиторий – от обычных юзеров ПК до промышленных потребителей.

«Мы очень воодушевлены тем фактом, что в Украине заинтересовалась брендом nJoy – отмечает директор nJoy Адориан Деметер – Мы осознаем насколько высока конкуренция в сегменте систем бесперебойного питания, но зная высокое качество нашей продукции и понимая все возможности сотрудничества с DC Link Group, уверены, что nJoy займет свою нишу на рынке».

DC Link Group – мультиканальный дистрибьютор высоких технологических решений с собственным производством и сервисной поддержкой. Более 18 лет компания является надежным поставщиком продуктов и решений высоких технологий на украинский рынок. В число 3 000 клиентов входят национальные и региональные сети, дилеры, интеграторы, интернет-розница. Филиалы компании открыты в Киеве, Одессе, Запорожье, Львове. В Харькове находится штаб-квартира, производство и современный логистический комплекс.

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