День безлима, анализ активностей, мгновенное пополнение счета и eSIM: что нового появилось в приложении Мой Киевстар

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Предлагаем вам оценить все преимущества системы Мой Киевстар, ее возможности и фишки, которые становятся доступны пользователю после установки приложения. Разработчики постарались сделать его понятным и полезным, чтобы свести к минимуму любые дополнительные вопросы от клиентов.

Пополнение без комиссии

Несомненно, самая востребованная функция — пополнение мобильного счета. В приложении оно реализовано в удобном интерфейсе, который открывается при клике на яркую желтую кнопку “Пополнить” на главной странице.

Страница пополнения поделена на два блока:

в верхнем отображаются доступные способы внесения денег на счет. Пользователь может привязать банковскую карту или воспользоваться платежными системами Google Pay и Apple Pay. Кроме этого, предусмотрена возможность пополнения за счет услуги “Экстра деньги”, позволяющая всегда оставаться на связи, даже если нет возможности оперативно пополнить счет с собственной карты;

в нижнем блоке находится форма, куда нужно ввести номер телефона и сумму.

Все пополнения с карт пользователей производятся без дополнительной комиссии. При этом через форму в приложении можно пополнять не только свой номер, который есть в аккаунте, но и любой другой номер Киевстар. Это означает, что ваши близкие или пожилые родственники не останутся без связи: всего за пару кликов со своего мобильного вы сможете пополнить им счет.

Google и Apple Pay, а также внутренний собственный кошелек для карт Мой Киевстар

В Киевстар внедрили платежные системы Google Pay, Apple Pay, а также собственный кошелек для карт Мой Киевстар. С помощью этих инструментов пользователи могут:

пополнять счет себе и своим близким;

оплачивать услуги и развлечения;

настраивать автоматическое пополнение счета.

Привязка карты к кошельку Мой Киевстар – это токенизация от Portmone.business. Технология позволяет заменять номер карты специальным уникальным кодом, что делает любую транзакцию в системе максимально защищенной. Защита операций соответствует системе международных стандартов EMV. А отсутствие необходимости постоянно вводить 16-значный номер своей карты существенно уменьшает время проведения оплаты.

Анализ и смена тарифа

Следующая важная опция приложения Мой Киевстар — контроль за своим тарифом. Часто пользователи даже и не подозревают, что их план дает значительно больше возможностей, чем базовое описание. Например, зануление трафика на “YouTube» и социальные сети, Киевстар ТВ без дополнительной оплаты или получение второй SIM для планшета или IoT устройства.

После входа в приложение сразу на главном экране отображается краткая информация о тарифе и доступном объеме услуг. Если нажать на название тарифа – откроется его детальная страница, где можно:

сравнить текущий план с доступными для перехода. Удобная опция, которая быстро и наглядно помогает определить, когда текущий тариф уступает другим предложениям, а в чем имеет преимущества;

ознакомиться со всеми доступными в тарифе бонусами;

проанализировать подключенные услуги. Включить или отключить дополнительную опцию.

Персональное предложение Счастливый день

До конца 2020 года абонентам предоплаты будет доступна акция “Счастливый день”, в рамках которой предусмотрен безлимитный интернет и звонки внутри сети на 24 часа. Такой день можно заказать 1 раз в неделю и даже в том случае, если на счету 0 грн. Бонус доступен только пользователям предоплаченных тарифов.

Отслеживание активностей

Третий полезный раздел приложения называется “Мои активности”. Здесь накапливается информация обо всех тратах и формируется диаграмма расходов в разрезе таких направлений:

интернет;

звонки и сообщения;

MMS-сообщения;

услуги и другие оплаты;

расходы в роуминге;

траты на развлечения.

Просмотр статистики по активностям позволяет определить, куда именно были потрачены деньги из последнего пополнения. Раньше без помощи консультантов получить эти данные было невозможно.

Переводы с мобильного счета

Возможность перевести деньги со своего мобильного счета на любой другой, оператор вынес в отдельный раздел приложения Мой Киевстар. Это действительно важная опция, которая помогает поделиться частью доступной суммы с родными или друзьями. Такую возможность имеют все пользователи предоплаченной формы связи.

Функционал реализован по примеру страницы с пополнением, где:

верхняя часть экрана — свои номера, с которых нужно сделать перевод;

нижняя — поле для ввода номера нужного абонента и суммы.

Также можно воспользоваться списком последних переводов и быстро проводить повторные операции, если это нужно делать регулярно.

Подключение eSIM в один клик

Крутейшая фишка релиза — возможность бесплатно заменить свою SIM на eSIM прямо внутри приложения. Киевстар максимально упростил алгоритм получения электронной симки: не нужно сканировать QR-код или ходить в магазин. Все происходит в пару кликов и полностью в удаленном формате. Такой способ замены реализован в Украине только компанией Киевстар.

С eSIM в смартфон можно добавить несколько разных номеров и переключаться между ними прямо в настройках телефона.

Профиль пользователя

Еще одна инновация – возможность управления несколькими номерами в рамках одного аккаунта Мой Киевстар. Благодаря этому пользователи смогут:

добавить свой личный и рабочий номер;

контролировать “симки” детей и родных;

пополнять счет и управлять тарифами всей семьи с одного смартфона.

Новая функция позволяет получить полный контроль за мобильными услугами нескольких номеров из одного приложения. Это очень удобно, быстро и практично.

Бонусы от Киевстар и партнеров

Киевстар существенно доработал бонусную систему и повысил мотивацию для своих абонентов, которые пользуются приложением Мой Киевстар. Уже сегодня доступны такие бонусы:

5 000 Мб интернета или 50 минут для звонков на любые сети после первой установки приложения;

промо-код на доставку от Zakaz.ua после пополнения счета;

бесплатную возможность смотреть фильмы в Киевстар ТВ, доступные по платной подписке;

на карантин выходного дня Мой Киевстар совместно с Raketa раздавал промо-коды на первый заказ доставки еды.

По словам Дмитрия Деревянко, Mobile product lead Киевстар,компания активно работает над расширением бонусной системы и привлечением новых партнеров, имена которых известны всей Украине. Вскоре в приложении будет все больше поощрений. Следите за обновлениями.

Где и как скачать приложение Мой Киевстар

Скачать и установить приложение Мой Киевстар можно в официальных маркетплейсах Google Play и App Store. Функциональность системы под Android и iOS ничем не отличается.