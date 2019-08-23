Doit.ua – украинский сервис фриланс услуг





Doit.ua является одной из немногих украинских фриланс бирж – уникальной в своем роде. Данный ресурс стартовал еще в 2016 году, но был временно заморожен с целью глобальных обновлений и нововведений. После запуска биржи возникли определенные проблемы с монетизацией сайта, дизайном, а также юзабилити.

Временная остановка работы фриланс биржи пошла лишь на пользу. После тщательного анализа на сайте появилось множество дополнительных функций, сотрудничество стало более качественным (благодаря опции, предусматривающей безопасность сделок), были устранены ошибки и произведены необходимые обновления.

Принципиальное отличие от аналогичных фриланс бирж

На данный момент биржа существенно видоизменилась. В процессе преобразования возникли два отдельных сайта: doit.ua – для выполнения виртуальных задач и work.doit.ua – для реальных заданий. Теперь пользователи могут заказывать и выполнять задания не только через интернет (написание текстов, дизайн сайтов, озвучка роликов), но и вполне «осязаемые» (ремонт, уборка помещений, совершение покупок и прочее).

Основные преимущества биржи Doit.ua

Новая версия сайта во многом упростила работу пользователей. К основным моментам модернизации главным образом относится функционал, удобство, защищенность и комфортные условия для работы. Фриланс биржа Doit.ua выгодно отличается по многим параметрам от подобных ресурсов. Наиболее значимым преимуществом является наличие множества необходимых функций в профиле пользователя: возможность создавать портфолио, удобная система уведомлений, чат с оператором, личный чат с пользователями и множество полезных опций.

Личный профиль пользователя

Для того чтобы пользователи сайта имели возможность заявить о себе в полной мере, стал доступен целый ряд полезных нововведений. Как исполнитель, так и заказчик могут оформить профиль на свой вкус, установив аватар и обложку. Помимо этого у исполнителей есть возможность добавить примеры своих работ в раздел портфолио, чем их больше, тем выше рейтинг. Также исполнителям доступна еще одна немаловажная функция, которая позволяет указывать стоимость своих работ прямо в профиле. Еще можно добавить видео-презентацию своих работ, а также получать отзывы от заказчиков.

Раздел «Портфолио»

В данном разделе любой исполнитель может добавить образцы своих работ. Что характерно, не только в виде изображений, но также в аудио и видео формате. Примечательно еще и то, что добавленные первые 3 работы автоматически начинают отображаться в листинге исполнителей. Данная функция позволяет заказчику увидеть привью этих работ и ознакомиться с ними, что облегчает процесс выбора исполнителя для своего заказа. Также заказчику доступны к просмотру награды, рейтинг и отзывы того или иного исполнителя. Для того чтобы добавить свои работы в портфолио, исполнителю достаточно сделать всего лишь пару кликов.

Система уведомлений

Обновленная версия сайта включает в себя систему уведомлений 50-ти различных видов. Удобство данной разработки заключается в том, что пользователям больше не нужно специально посещать разные разделы сайта, для того чтобы получить определенную информацию, за вас все сделает пакет уведомлений.

Партнерская программа и монетизация

Партнерская (реферальная) программа предусматривает не только заработок, но и возможность рекламировать свой профиль. Сайт предлагает около сорока видов баннеров для дальнейшего их размещения в социальных сетях. Таким образом, потенциальные заказчики/исполнители (при нажатии на баннер) попадают сразу на личную страницу пользователя биржи.

Монетизация

Для пользователей биржи участие в проектах является бесплатным. В том случае, если заказчик предлагает сотрудничество через услугу «Безопасная сделка», то с заявленной стоимости задания будет взиматься 10%.

Исполнители также имеют возможность оплачивать дополнительные услуги сервиса с целью продвижения своего аккаунта.

Основные преимущества для заказчиков

На фриланс бирже Doit.ua существует специальная система верификации для исполнителей, без которой пользователь не сможет получить соответствующий статус. Это позволяет заказчику быть уверенным в том, что его работу будет выполнять профессионал своего дела. Таким образом, отсеивается масса сомнительных заявок на выполнение задания заказчика, что в разы облегчает выбор подходящего исполнителя.

Помимо этого, заказчик всегда сможет получить качественно выполненную работу или необходимую консультацию, выбрав наиболее подходящее предложение (цена, сроки и другие условия).

Мобильная версия сайта

На данный момент идет активная работа над мобильными приложениями для IOS и Android, что позволит иметь полноценный доступ ко всем функциям сайта в любое время и в любом месте. В ближайшее время пользователи смогут оценить все преимущества использования приложений не только для сайта doit.ua, но и для work.doit.ua.

Мы делаем все возможное, чтобы вам было комфортно находиться на нашем сайте.

Желаем нашим пользователям успешного и продуктивного сотрудничества!