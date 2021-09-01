Доставка квітів UFL: чому з нами зручно?





Всім нам напевно хочеться дарувати квіти близьким людям особисто, але це не завжди можливо. Нас можуть розділяти десятки, а то й тисячі кілометрів, ми інколи не можемо знайти час для візиту навіть в одному місті… Але вихід є – і це служби доставки квітів. Правда, із ними все не так просто. Адже якість послуг може дуже сильно коливатися. Тому ми пропонуємо звернути увагу на компанію UFL – у нас вас чекає висококласний сервіс! В чому це виражається?

Хто ми?

Насамперед варто розповісти про UFL, щоб ви зрозуміли: нашій компанії дійсно можна довіряти. Адже ми:

Працюємо з 2003 року . Так, все вірно: ми доставляємо букети без малого 20 років. За цей час наша служба доставки квітів виросла із маленької компанії у велику мережу. При цьому ви можете замовити квіти не тільки з доставкою, але й із самовивозом – із фірмових бутіків у Києві, Харкові, Одесі та Львові.

. Так, все вірно: ми доставляємо букети без малого 20 років. За цей час наша служба доставки квітів виросла із маленької компанії у велику мережу. При цьому ви можете замовити квіти не тільки з доставкою, але й із самовивозом – із фірмових бутіків у Києві, Харкові, Одесі та Львові. Доставляємо в усьому світі . Ці слова – не рекламне перебільшення. У нас є представництва практично в усіх регіонах планети. Тому ви можете замовити доставку букетів по Україні, в країни СНД, Європи, Азії, Америки, в Австралії з Океанією – і робити це з будь-якої точки світу за рахунок нашого інтернет-магазину!

. Ці слова – не рекламне перебільшення. У нас є представництва практично в усіх регіонах планети. Тому ви можете замовити доставку букетів по Україні, в країни СНД, Європи, Азії, Америки, в Австралії з Океанією – і робити це з будь-якої точки світу за рахунок нашого інтернет-магазину! Активно розвиваємося. Ми не стоїмо на місці, створюючи для клієнтів все нові можливості. Це є однією з найголовніших причин, чому тільки в 2020 році наша компанія виконала понад 550 тисяч замовлень! При цьому до нас звертаються дуже різні замовники. Наприклад, наприкінці липня ми забезпечили квітами конференцію HR Days.

Що ми пропонуємо?

Розуміємо, що це прозвучить дещо нескромно, але ми зможемо здивувати своїм «асортиментом», його широтою:

Близько 40 видів квітів . В каталозі UFL ви обов’язково підберете щось оптимальне під настрій, характер або смак близької людини чи привід для такого подарунка. З нами ви не будете обмежені стандартними трояндами або тюльпанами з хризантемами – вам доступні навіть вельми екзотичні та рідкісні рослини, на кшталт еустоми.

. В каталозі UFL ви обов’язково підберете щось оптимальне під настрій, характер або смак близької людини чи привід для такого подарунка. З нами ви не будете обмежені стандартними трояндами або тюльпанами з хризантемами – вам доступні навіть вельми екзотичні та рідкісні рослини, на кшталт еустоми. Будь-які види букетів . Традиційні дизайнерські букети та композиції в кошику і коробці, квіти, зібрані у формі серця, та квіти поштучно, пелюстки для декору, весільні бутоньєрки – і ще незліченна кількість варіацій! А якщо ж вам нічого не сподобалося, наші флористи створять унікальний букет за вашим особистим ескізом.

. Традиційні дизайнерські букети та композиції в кошику і коробці, квіти, зібрані у формі серця, та квіти поштучно, пелюстки для декору, весільні бутоньєрки – і ще незліченна кількість варіацій! А якщо ж вам нічого не сподобалося, наші флористи створять унікальний букет за вашим особистим ескізом. Всілякі подарунки. Часом лише квітів замало, щоб висловити свої почуття, чи не так? Тому в нашій компанії пропонують ще й доставку м’яких іграшок, солодощів, подарункових кошиків, букетів із фруктів, цукерок, листівок, повітряних кульок, рослин у горщиках тощо. А вручити їх може не просто кур’єр, а навіть… чарівний мім!

Які плюси нашого сервісу?

Окремо треба розповісти про організацію роботи в компанії UFL. Ми продумали задля вашого комфорту буквально всі дрібниці:

Замовлення на доставку букетів і подарунків приймаються в режимі 24 на 7. Ви зможете оформити заявку через кол-центр або месенджери, на сайті чи навіть у Facebook та Instagram.

Наші кур’єри готові привезти ваші квіти в будь-який час доби і точно у зазначений час. На виконання замовлення потрібно буквально від 3-4 годин, а в особливих випадках – ще менше.

Ви можете розплатитися готівкою (при самовивозі з салону) або ж безготівковим способом. В останньому випадку ми пропонуємо безліч схем – включаючи, наприклад, PayPal.

Ми надаємо доступ до відстеження статусу вашого замовлення із SMS-інформуванням. Ви будете знати, на якій стадії підготовка букета та де знаходиться кур’єр.

Наші кур’єри зроблять і оперативно вишлють вам за допомогою месенджера докладний фотозвіт про вручення доставлених квітів. Ця послуга абсолютно безкоштовна.

Наші флористи можуть вкласти в букетну композицію іменну картку – або ж залишити привезені подарунки у форматі інкогніто, якщо ви хочете зберегти інтригу.

Ми гарантуємо свіжість квітів. Якщо протягом години після отримання ви надішлете фото із «втомленими» рослинами, ми безкоштовно замінимо букет на новий!

Вартість послуг нашої компанії доступна. При цьому доставка може бути взагалі безкоштовною в окремих випадках! А для постійних клієнтів у нас діє система бонусів та знижок.

Подаруйте позитивні емоції коханим людям – замовте для них швидку доставку свіжих та красивих квітів у компанії UFL!