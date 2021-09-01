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Доставка квітів UFL: чому з нами зручно? P

Доставка квітів UFL: чому з нами зручно?

Доставка квітів UFL: чому з нами зручно?


Всім нам напевно хочеться дарувати квіти близьким людям особисто, але це не завжди можливо. Нас можуть розділяти десятки, а то й тисячі кілометрів, ми інколи не можемо знайти час для візиту навіть в одному місті… Але вихід є – і це служби доставки квітів. Правда, із ними все не так просто. Адже якість послуг може дуже сильно коливатися. Тому ми пропонуємо звернути увагу на компанію UFL – у нас вас чекає висококласний сервіс! В чому це виражається?

Хто ми?

Насамперед варто розповісти про UFL, щоб ви зрозуміли: нашій компанії дійсно можна довіряти. Адже ми:

  • Працюємо з 2003 року. Так, все вірно: ми доставляємо букети без малого 20 років. За цей час наша служба доставки квітів виросла із маленької компанії у велику мережу. При цьому ви можете замовити квіти не тільки з доставкою, але й із самовивозом – із фірмових бутіків у Києві, Харкові, Одесі та Львові.
  • Доставляємо в усьому світі. Ці слова – не рекламне перебільшення. У нас є представництва практично в усіх регіонах планети. Тому ви можете замовити доставку букетів по Україні, в країни СНД, Європи, Азії, Америки, в Австралії з Океанією – і робити це з будь-якої точки світу за рахунок нашого інтернет-магазину!
  • Активно розвиваємося. Ми не стоїмо на місці, створюючи для клієнтів все нові можливості. Це є однією з найголовніших причин, чому тільки в 2020 році наша компанія виконала понад 550 тисяч замовлень! При цьому до нас звертаються дуже різні замовники. Наприклад, наприкінці липня ми забезпечили квітами конференцію HR Days.

Доставка квітів UFL: чому з нами зручно?

Що ми пропонуємо?

Розуміємо, що це прозвучить дещо нескромно, але ми зможемо здивувати своїм «асортиментом», його широтою:

  • Близько 40 видів квітів. В каталозі UFL ви обов’язково підберете щось оптимальне під настрій, характер або смак близької людини чи привід для такого подарунка. З нами ви не будете обмежені стандартними трояндами або тюльпанами з хризантемами – вам доступні навіть вельми екзотичні та рідкісні рослини, на кшталт еустоми.
  • Будь-які види букетів. Традиційні дизайнерські букети та композиції в кошику і коробці, квіти, зібрані у формі серця, та квіти поштучно, пелюстки для декору, весільні бутоньєрки – і ще незліченна кількість варіацій! А якщо ж вам нічого не сподобалося, наші флористи створять унікальний букет за вашим особистим ескізом.
  • Всілякі подарунки. Часом лише квітів замало, щоб висловити свої почуття, чи не так? Тому в нашій компанії пропонують ще й доставку м’яких іграшок, солодощів, подарункових кошиків, букетів із фруктів, цукерок, листівок, повітряних кульок, рослин у горщиках тощо. А вручити їх може не просто кур’єр, а навіть… чарівний мім!

Доставка квітів UFL: чому з нами зручно?

Які плюси нашого сервісу?

Окремо треба розповісти про організацію роботи в компанії UFL. Ми продумали задля вашого комфорту буквально всі дрібниці:

  • Замовлення на доставку букетів і подарунків приймаються в режимі 24 на 7. Ви зможете оформити заявку через кол-центр або месенджери, на сайті чи навіть у Facebook та Instagram.
  • Наші кур’єри готові привезти ваші квіти в будь-який час доби і точно у зазначений час. На виконання замовлення потрібно буквально від 3-4 годин, а в особливих випадках – ще менше.
  • Ви можете розплатитися готівкою (при самовивозі з салону) або ж безготівковим способом. В останньому випадку ми пропонуємо безліч схем – включаючи, наприклад, PayPal.
  • Ми надаємо доступ до відстеження статусу вашого замовлення із SMS-інформуванням. Ви будете знати, на якій стадії підготовка букета та де знаходиться кур’єр.
  • Наші кур’єри зроблять і оперативно вишлють вам за допомогою месенджера докладний фотозвіт про вручення доставлених квітів. Ця послуга абсолютно безкоштовна.
  • Наші флористи можуть вкласти в букетну композицію іменну картку – або ж залишити привезені подарунки у форматі інкогніто, якщо ви хочете зберегти інтригу.
  • Ми гарантуємо свіжість квітів. Якщо протягом години після отримання ви надішлете фото із «втомленими» рослинами, ми безкоштовно замінимо букет на новий!
  • Вартість послуг нашої компанії доступна. При цьому доставка може бути взагалі безкоштовною в окремих випадках! А для постійних клієнтів у нас діє система бонусів та знижок.

Доставка квітів UFL: чому з нами зручно?

Подаруйте позитивні емоції коханим людям – замовте для них швидку доставку свіжих та красивих квітів у компанії UFL!

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