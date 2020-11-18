Гаджети Apple на 12 платежів від Monobank у КТС!

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Досить відкладати покупки на потім! Живи тут і зараз! Дозволь собі більше!

Адже сьогодні — перфект тайм, щоб оновити свій Apple гаджет-парк! ;))))

Apple вміють дивувати

Весь світ “гуде” про 12-ту серію iPhone і недаремно, бо це дійсно “пушка-ракета”! Перша пара смартфонів (12 та 12 Pro) офіційно стартувала у продаж 30 жовтня, інші два гаджети (12 mini та 12 Pro Max) з’являться на полиці магазинів України 20 листопада.

Усі свіженькі смарти працюють на оновленому процесорі А14 Bionic, завдяки чому система просто “літає”. Крім того, дисплей Super Retina XDR турботливо вкритий інноваційним покриттям Ceramic Shield, яке за словами купертинівців має забезпечити максимальний захист від пошкоджень та подряпин.

Тішить і вибір кольорової гами: тепер смартфони в усіх модних відтінків Pantone 🙂

Але головна фішка, все ж, у камері. Портретний режим, ширік, підтримка RAW, сканер LiDAR, телефото об‘єктив, чудова стабілізація та інші фічі, які зроблять з тебе контект мейкера 80 lvl. 🙂

Цінопад на «одинадцятки»

Для власників iPhone 10 і більш олдових моделей теж є чудова новина: ціна на 11-тку значно впала. Тому гайда оновлювати смарт! 😉

Чому варто купити iPhone 11-ї серії?

По-перше, ширококутна камера, якої не було до «одинадцятки». А це справді крута тема! 😉

По-друге, акумулятор iPhone 11 тримає довше і це доведено на практиці.

По-третє, колір. Ви ж бачили ці милі відтінки смартфонів? М‘ятний, бузковий… ммм, ну краса ж! 😉

Чому в КТС?

У нас як в пекарні: завжди є всі свіжі та гарячі моделі. 🙂 Ми Apple Authorized Reseller, тому надаємо офіційну гарантію та професійну техпідтримку; Крім гаджетів у нас є оригінальні акси, тому можна відразу і стильно «одягнути» свій смартфон; І нереально крута штука — можливість взяти гаджет у кредит без переплат на максимально вигідних умовах. До речі, до 26 листопада діє суперпропозиція від MonoBank! Всі гаджети Apple та оригінальні акси до них можна придбати в Покупку частинами до 12 платежів!

Офіційні Apple iPhone:

Офіційні Apple AirPods:

Офіційні Apple Watch:

Офіційні Apple MacBook Air 2020 та Apple iPad:

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