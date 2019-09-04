Gazer обновил линейку смарт телевизоров

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На днях британский бренд обновил линейку собственных телевизоров, расширив модельный ряд в восточной Европе, включая Украину, Латвию, Литву, Эстонию и Россию. На ряду с увеличением диагонали (до 55’’), так же внесены изменения в технические параметры устройств.

Начиная с 43 диагонали, все устройства получили 4К (UltraHD), IPS, True RGB матрицу, что является редкостью для украинского рынка ТВ. При этом цены на ТВ сохранили свои рыночные позиции. Так же, все модели с 4K UHD матрицей были оснащены 2 Gb оперативной памяти, двумя HDMI 2.0\одним 1.4а и WiFi 802.11ac 2*2 Dual Band (2.4 GHz & 5 GHz).

Не обошлось и без изменений в младших моделях. 32х дюймовый ТВ получил как HD, так и FullHD матрицу и так же, как и старшие модели IPS, True RGB экран.

Особое внимание производитель уделил возможности установки игр непосредственно в сам телевизор. В связи с популяризацией в мире Mobile Games, перенос PUBG, World of Tanks и прочих бестселлеров на большие диагонали стала набирать не шуточную популярность. В случае с Gazer TV вы можете загружать игры как из Play Market, так и устанавливать из внешних носителей. А благодаря встроенному Bluetooth или через USB порт подключать любые геймпады или клавиатуры.

Для просмотра фильмов и сериалов Gazer сохранил возможность установки любых Online кинотеатров. Или же, воспользоваться технологией голосового поиска Google и телевизор сам подскажет на каком ресурсе вы можете просмотреть любимый фильм.

Для жителей пригорода в Gazer TV установлен спутниковый тюнер, который адаптирован под региональные особенности. Теперь Astra|Amos|Hotbird возможно просматривать без сторонних устройств, просто подключив спутниковый кабель к ТВ.

Пользователей также ожидают новинки, связанные с обновлением ПО устройств и мобильного приложения Gazer TV. До конца 2019 года компания обещает еще неоднократно порадовать своих юзеров интересными «фишками».

Детальнее о новых ТВ можно узнать по ссылке www.gazer.com/ua/.