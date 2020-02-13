Gelius Pro создали аккумуляторы для Айфонов с оригинальной емкостью, защитой от перезаряда/переразряда и высоким количеством циклов
Быстрая разрядка, внезапные отключения, сильный нагрев – признаки износа батареи смартфона. Аккумулятор любого мобильного устройства имеет ограниченный срок службы. И батарея iPhone – не исключение. С течением времени емкость и производительность АКБ снижается, поэтому возникает необходимость в ее замене.
Целесообразно ли приобретать оригинальную батарею для Айфона? Покупая АКБ от Apple, вы переплачиваете за бренд. А можете приобрести аналогичный по качеству аккумулятор для iPhone Gelius Pro и ощутимо сэкономить.
Преимущества АКБ Gelius Pro для Айфонов
- Полностью совместимы с моделями iPhone – имеют стандартные типоразмеры и показатели номинальной емкости, снабжены шлейфом для подключения.
- Сохраняют 80% первоначальной емкости по прошествии 500 циклов полной зарядки в случае нормальных условий эксплуатации.
- Комплектуются встроенным контроллером перезаряда/переразряда. Это специальная плата для контроля уровня заряда и нагрева аккумулятора. Она обеспечивает безопасность и стабильность работы батареи.
- Набирают максимальную емкость сразу после первой полной зарядки. Не нуждаются в предварительных циклах зарядки/разрядки и не имеют «эффекта памяти».
- Характеризуются минимальным процентом саморазряда.
- Производятся на новаторском оборудовании.
Аккумуляторы Gelius Pro для Айфонов пятого поколения
Li-ion батарея Gelius Pro для iPhone 5 с размерами 90x30x3,5 мм и емкостью 1440 мАч позволяет смартфону работать до 225 ч. в режиме ожидания, до 8 ч. в режиме разговора.
Аккумулятор Gelius Pro для iPhone 5s обладает размерами 90x30x3,5 мм и емкостью 1560 мАч, которая обеспечивает работу смартфона до 250 ч. в режиме ожидания, до 10 ч. в режиме разговора.
АКБ для iPhone 5 и 5s имеют идентичные размеры, но различаются конфигурацией разъема на шлейфе.
Аккумуляторы Gelius Pro для Айфонов шестого поколения
Ионно-литиевая АКБ Gelius Pro для iPhone 6 типоразмером 95x37x3 мм характеризуется емкостью 1810 мАч, которая позволяет смартфону бесперебойно работать около 250 ч. в режиме ожидания и около 14 ч. в режиме разговора.
АКБ Gelius Pro для iPhone 6 Plus имеет стандартные размеры 120x48x3 мм. Емкость Li-ion батареи 2915 мАч рассчитана на 384 ч. работы Айфона в режиме ожидания и на 24 ч. – в режиме разговора.
Батарея Gelius Pro для iPhone 6S обладает показателем емкости 1715 мАч, что позволяет смартфону работать порядка 14 ч. в режиме разговора и 250 ч. в режиме ожидания. Размер АКБ – 95x37x3 мм.
Li-ion АКБ Gelius Pro для iPhone 6S Plus с параметром емкости 2750 мАч способна поддерживать функционирование девайса около 24 ч. в режиме разговора и около 384 ч. в режиме ожидания. Габариты батареи – 120x48x3 мм.
Аккумуляторы Gelius Pro для Айфонов седьмого поколения
Батарея Gelius Pro для iPhone 7 имеет размеры 93x39x3 мм. Показатель емкости аккумулятора – 1960 мАч, что позволяет смартфону поддерживать работоспособность до 14 ч. в режиме разговора и до 240 ч. в режиме ожидания.
АКБ Gelius Pro для iPhone 7 Plus с габаритами 108,4×48,5×3 мм и емкостью 2900 мАч рассчитана на работу девайса до 21 ч. в режиме разговора и до 384 ч. в режиме ожидания.
Li-ion аккумулятор Gelius Pro для iPhone SE имеет параметр емкости 1624 мАч.
Как определить, что пора менять батарею Айфона
- Полностью заряженной АКБ хватает на пару часов работы при неактивном использовании девайса.
- iPhone слишком перегревается, даже при незначительной нагрузке.
- Смартфон заряжается намного дольше, чем обычно, и самопроизвольно выключается, особенно при пониженной температуре воздуха.
- Программы и приложения запускаются медленно.
- Громкость динамиков, яркость подсветки, частота кадров ощутимо снижены.
- Вспышка камеры срабатывает от случая к случаю.
- Индикатор уровня заряда АКБ отображает неверные показатели.
Как сделать диагностику аккумулятора Айфона самостоятельно
Загрузите на мобильное устройство одно из специальных приложений с App Store, например, Battery Pro. Или установите на ПК утилиту iBackupBot и подключите iPhone к компьютеру. При помощи таких программ вы сможете получить информацию о количестве циклов перезарядки, номинальной и фактической емкости аккумулятора. У iPhone 6 и более поздних версий проще проконтролировать степень износа АКБ – предусмотрена соответствующая функция, с помощью которой вы сможете отслеживать состояние аккумулятора. Для принятия решения о замене батареи нужно сравнить ее фактическую емкость на момент диагностики с номинальным значением.
Как подобрать аккумулятор для Айфона
Если вам приходится все чаще и чаще заряжать аккумулятор, возможно, пришло время купить новую АКБ. При выборе батареи для iPhone сравните ее массо-габаритные и технические характеристики с данными, указанными в паспорте смартфона.
Хотя Apple и рекомендует устанавливать на свои девайсы фирменные комплектующие, тем не менее, можно заменить аккумулятор в iPhone на неоригинальный. Главное – выбрать качественную батарею, например, АКБ Gelius Pro. Новый аккумулятор повысит скорость отклика Айфона и увеличит продолжительность его автономной работы.