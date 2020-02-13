Gelius Pro создали аккумуляторы для Айфонов с оригинальной емкостью, защитой от перезаряда/переразряда и высоким количеством циклов

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Быстрая разрядка, внезапные отключения, сильный нагрев – признаки износа батареи смартфона. Аккумулятор любого мобильного устройства имеет ограниченный срок службы. И батарея iPhone – не исключение. С течением времени емкость и производительность АКБ снижается, поэтому возникает необходимость в ее замене.

Целесообразно ли приобретать оригинальную батарею для Айфона? Покупая АКБ от Apple, вы переплачиваете за бренд. А можете приобрести аналогичный по качеству аккумулятор для iPhone Gelius Pro и ощутимо сэкономить.

Преимущества АКБ Gelius Pro для Айфонов

Полностью совместимы с моделями iPhone – имеют стандартные типоразмеры и показатели номинальной емкости, снабжены шлейфом для подключения.

Сохраняют 80% первоначальной емкости по прошествии 500 циклов полной зарядки в случае нормальных условий эксплуатации.

Комплектуются встроенным контроллером перезаряда/переразряда. Это специальная плата для контроля уровня заряда и нагрева аккумулятора. Она обеспечивает безопасность и стабильность работы батареи.

Набирают максимальную емкость сразу после первой полной зарядки. Не нуждаются в предварительных циклах зарядки/разрядки и не имеют «эффекта памяти».

Характеризуются минимальным процентом саморазряда.

Производятся на новаторском оборудовании.

Аккумуляторы Gelius Pro для Айфонов пятого поколения

Li-ion батарея Gelius Pro для iPhone 5 с размерами 90x30x3,5 мм и емкостью 1440 мАч позволяет смартфону работать до 225 ч. в режиме ожидания, до 8 ч. в режиме разговора.

Аккумулятор Gelius Pro для iPhone 5s обладает размерами 90x30x3,5 мм и емкостью 1560 мАч, которая обеспечивает работу смартфона до 250 ч. в режиме ожидания, до 10 ч. в режиме разговора.

АКБ для iPhone 5 и 5s имеют идентичные размеры, но различаются конфигурацией разъема на шлейфе.

Аккумуляторы Gelius Pro для Айфонов шестого поколения

Ионно-литиевая АКБ Gelius Pro для iPhone 6 типоразмером 95x37x3 мм характеризуется емкостью 1810 мАч, которая позволяет смартфону бесперебойно работать около 250 ч. в режиме ожидания и около 14 ч. в режиме разговора.

АКБ Gelius Pro для iPhone 6 Plus имеет стандартные размеры 120x48x3 мм. Емкость Li-ion батареи 2915 мАч рассчитана на 384 ч. работы Айфона в режиме ожидания и на 24 ч. – в режиме разговора.

Батарея Gelius Pro для iPhone 6S обладает показателем емкости 1715 мАч, что позволяет смартфону работать порядка 14 ч. в режиме разговора и 250 ч. в режиме ожидания. Размер АКБ – 95x37x3 мм.

Li-ion АКБ Gelius Pro для iPhone 6S Plus с параметром емкости 2750 мАч способна поддерживать функционирование девайса около 24 ч. в режиме разговора и около 384 ч. в режиме ожидания. Габариты батареи – 120x48x3 мм.

Аккумуляторы Gelius Pro для Айфонов седьмого поколения



Батарея Gelius Pro для iPhone 7 имеет размеры 93x39x3 мм. Показатель емкости аккумулятора – 1960 мАч, что позволяет смартфону поддерживать работоспособность до 14 ч. в режиме разговора и до 240 ч. в режиме ожидания.

АКБ Gelius Pro для iPhone 7 Plus с габаритами 108,4×48,5×3 мм и емкостью 2900 мАч рассчитана на работу девайса до 21 ч. в режиме разговора и до 384 ч. в режиме ожидания.

Li-ion аккумулятор Gelius Pro для iPhone SE имеет параметр емкости 1624 мАч.

Как определить, что пора менять батарею Айфона

Полностью заряженной АКБ хватает на пару часов работы при неактивном использовании девайса.

iPhone слишком перегревается, даже при незначительной нагрузке.

Смартфон заряжается намного дольше, чем обычно, и самопроизвольно выключается, особенно при пониженной температуре воздуха.

Программы и приложения запускаются медленно.

Громкость динамиков, яркость подсветки, частота кадров ощутимо снижены.

Вспышка камеры срабатывает от случая к случаю.

Индикатор уровня заряда АКБ отображает неверные показатели.

Как сделать диагностику аккумулятора Айфона самостоятельно

Загрузите на мобильное устройство одно из специальных приложений с App Store, например, Battery Pro. Или установите на ПК утилиту iBackupBot и подключите iPhone к компьютеру. При помощи таких программ вы сможете получить информацию о количестве циклов перезарядки, номинальной и фактической емкости аккумулятора. У iPhone 6 и более поздних версий проще проконтролировать степень износа АКБ – предусмотрена соответствующая функция, с помощью которой вы сможете отслеживать состояние аккумулятора. Для принятия решения о замене батареи нужно сравнить ее фактическую емкость на момент диагностики с номинальным значением.

Как подобрать аккумулятор для Айфона

Если вам приходится все чаще и чаще заряжать аккумулятор, возможно, пришло время купить новую АКБ. При выборе батареи для iPhone сравните ее массо-габаритные и технические характеристики с данными, указанными в паспорте смартфона.

Хотя Apple и рекомендует устанавливать на свои девайсы фирменные комплектующие, тем не менее, можно заменить аккумулятор в iPhone на неоригинальный. Главное – выбрать качественную батарею, например, АКБ Gelius Pro. Новый аккумулятор повысит скорость отклика Айфона и увеличит продолжительность его автономной работы.

https://gelius.ua/