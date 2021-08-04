Гучне свято з подарунками і знижками: 5 серпня в Павлограді буде відкрито перший Цитрус





Цитрус впевнено розширює свою географію по Україні і привіз у Павлоград море гаджетів!

Вам більше не доведеться їздити в Дніпро за бажаною технікою! Адже в Цитрусі величезний вибір електротранспорту і всі категорії потрібних гаджетів для роботи, геймінгу, розумного будинку, і навіть для дітей. Площа нового простору прогресивної техніки становить 215 квадратних метрів.

Не пропустіть велике відкриття магазину в четвер 5 серпня! Початок о 10:00, а місце зустрічі — Цитрус в ТРЦ «Олімпія» за адресою вулиця Горького 166/2.

Цитрус привіз море гаджетів: без подарунків і вигідних покупок не залишиться ніхто

Яке ж відкриття без крутих сюрпризів? Це свято обов’язково запам’ятається величезною кількістю приємних подарунків, серед яких телевізор Haier 43″ Full HD Smart! А зараз на вулицях Павлограда можна зустріти представників Цитрусу, які дарують смачні апельсини з унікальним промокодом. Промокод можна використовувати з 5 по 9 серпня для покупок у новому магазині.

Чудова новина і в тому, що тепер контролювати свої бонуси можна за допомогою Apple Wallet і Google Pay.

Також з 5 по 9 серпня необхідна техніка стане вашою з вигодою до 38%. Наприклад, забирайте телевізор Gazer 32 «Full HD Smart TV всього за 6 999 гривень з економією 1400 гривень, а ноутбук Asus ZenBook 14 буде вашим за 19 999 гривень замість 20 999 гривень.

Магазин у Павлограді стане 65-м в мережі Цитрусу. Крім того, гігант техніки і електроніки відкрив 9 сервісних центрів і 3 пункти прокату електротранспорту в містах України. На цьому в компанії не зупиняться і до кінця року обіцяють потішити новими торговими точками.

Особливу увагу компанія приділяє кваліфікації консультантів. Тому вас зустрінуть кращі професіонали, які компетентно дадуть відповідь на всі питання у виборі гаджета і допоможуть з його налаштуванням. Ще одна перевага Цитрусу в тому, що ви просто можете прийти і самі протестувати всі девайси.

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