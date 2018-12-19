Huawei P Smart 2019 с технологией NFC уже в Цитрусе!

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Продажи бюджетного смартфона Huawei P Smart 2019 с технологией NFC стартуют в Цитрусе 21 декабря! До 25 декабря приобрести новинку можно будет со скидкой 500 грн!

Huawei P Smart 2019 удачно сочетает в себе проверенные временем традиции и новейшие тенденции: скругленные торцы, изящный профиль и оригинальная расцветка в двух вариантах – градиентном синем и черном.

Стоимость смартфона – 6499 грн. В Цитрусе с 21 до 25 декабря Huawei P Smart 2019 можно приобрести со скидкой – всего за 5999 грн. Заказать смартфон уже сейчас вы можете на сайте.

Одной из главных особенностей смартфона является яркий экран диагональю 6,21 дюйма с разрешением 2340х1080 пикселей и каплевидным вырезом для камеры вверху. Huawei P Smart 2019 одним из первых внедрил этот новый тренд в дизайне и сделал телефон еще удобнее.

Еще одно преимущество Huawei P Smart 2019 – технология NFC для бесконтактных платежей, которая является редкостью для смартфонов такой ценовой категории.

Основная камера оснащена двумя модулями — 13 Мп (f/1.8) + 2 Мп, а также возможностью смены точки фокусировки на уже готовых снимках. Фронтальный объектив — камера 8 Мп. Все три камеры имеют поддержку искусственного интеллекта.

Фирменный процессор от Huawei HiSilicon Kirin 710 уже успел зарекомендовать себя как энергоэффективный. Благодаря этому и наличию аккумулятора на 3400 мАч, смартфон Huawei P Smart 2019 обладает отличным запасом автономной работы.

Huawei P Smart 2019 оснащен новым 8-ядерным процессором с технологией GPU Turbo 2.0 и поддержкой искусственного интеллекта. Этот производительный чипсет в тандеме с 3 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 9.0 Pie позволят аппарату справляться с любыми задачами – от просмотра видео до популярных игр.