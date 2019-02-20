imagePROGRAF — новые широкоформатные принтеры Canon

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Компания Canon анонсировала выход новых широкоформатных струйных принтеров imagePROGRAF TM для предприятий, работающих с САПР, ГИС, а также в сегменте наружной рекламы. Благодаря новым устройствам сотрудники корпоративного, строительно-проектировочного, образовательного и государственного секторов и сегмента розничной торговли смогут печатать высококачественные чертежи, карты и плакаты непосредственно в офисах предприятий.

Принтеры линейки imagePROGRAF TM разработаны с учетом потребностей клиентов предприятий, где особенно важна компактность устройств, низкий уровень шума и возможность печати малых тиражей документов.

Новые устройства созданы на базе передовых широкоформатных принтеров imagePROGRAF серии TX, ставших популярными после коммерческого запуска в декабре 2017 г. imagePROGRAF TM дополнят портфолио широкоформатных принтеров Canon, куда также входят принтеры imagePROGRAF серии PRO для фото- и художественной печати.

Новая линейка imagePROGRAF TM включает восемь различных моделей для печати небольших и средних объемов документов.

Среди них пять 36-дюймовых моделей:

TM-300;

TM-305 (с встроенной поддержкой HDD и PDF);

TM-300MFP L36ei (МФУ, рассчитанные на малый объем сканирования);

TM-300MFP T36 (МФУ, рассчитанные на большой объем сканирования);

TM-305MFP T36 (высокоэффективное МФУ).

Линейка также включает три 24-дюймовые модели:

TM-200;

TM-205 (с встроенной поддержкой HDD и PDF);

TM-200MFP L24ei (МФУ с малым объемом сканирования).

Новые принтеры imagePROGRAF TM разработаны в соответствии с потребностями офисов, где важной характеристикой является бесшумное функционирование устройств для минимального отвлечения сотрудников от рабочего процесса. Ролик захвата имеет демпфирующую структуру; резак работает более прецизионно, что уменьшает вибрации; механизм подачи носителей имеет замедленный двигатель и увеличенный диаметр шкива, что также минимизирует шумы. Благодаря этим усовершенствованиям уровень шума во время работы imagePROGRAF TM уменьшен на 60% по сравнению с устройствами imagePROGRAF серии iPF.

Панель управления устройства интуитивна и пользователям не требуются какие-то специальные навыки для печати высококачественных документов в условиях офисных помещений.

Улучшенные программные инструменты imagePROGRAF TM позволяют легко создавать креативные и сложные документы. ПО PosterArtist V3.0 для создания плакатов упростит работу при изготовлении многоязычных постеров благодаря применению более 350 шаблонов и изображений. А Free Layout Plus упростит работу с шаблонами для создания складных плакатов.

Важно также отметить, что новые принтеры оснащены функциями безопасности, включая надежную аутентификацию. Это гарантирует высокий уровень безопасности для корпоративных и государственных учреждений, где важна защита информации и конфиденциальности.

Линейка imagePROGRAF TM оснащена 5-цветовой системой пигментных чернил Canon LUCIA TD. Это уникальные чернила, в состав которых входит матовый черный пигмент с высоким поверхностным натяжением, для печати четких линий и текстов с минимальным размытием краев. Также доступны и яркие пигменты чернил LUCIA TD. Это позволяет пользователям сэкономить на печати высококачественных документов и плакатов даже на бюджетной немелованной бумаге.

Благодаря 5-цветовым водостойким чернилам LUCIA TD принтеры imagePROGRAF TM могут печатать карты, чертежи и плакаты для наружного применения на водостойких носителях.

Компания Canon предлагает целый ряд водостойких носителей для баннеров и плакатов, включая полипропилен и винил с клеевой основой. Плакаты для наружного применения, напечатанные на принтерах imagePROGRAF TM, могут выдержать без дополнительного ламинирования до шести месяцев влажных погодных условий. Это повышает производительность предприятий и уменьшает потери на внешнюю печать.