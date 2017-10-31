INKSYSTEM: Как сэкономить деньги и уменьшить расходы на печати документов дома и в офисе?

Снижение затрат на струйную печать — это первая проблема собственников домашних и офисных принтеров. При распечатке больших объемов документации, учебно-методических материалов и просто текстовой информации, чернила в оригинальных картриджах расходуются мгновенно, а покупка новых расходников — удовольствие не из дешевых.

Как печатать в тех же объемах и в том же качестве, но платить меньше? Об этом задумывается каждый, для кого принтер стал незаменимым помощником в ежедневных делах. На этот вопрос может быть несколько ответов, из которых каждый должен выбрать тот, который ему больше всего подходит.

Используйте систему непрерывной подачи чернил

Принтеры с СНПЧ, которые раньше были редкостью, сегодня становятся все более популярными. Системы непрерывной подачи позволяют очень экономно расходовать чернила, потому занимают первое место в рейтинге комплектующих, которые позволяют сделать распечатку текстовой и графической информации выгодной. Они могут быть оригинальными и уже предусмотренными в конструкции принтеров либо МФУ производителем, или совместимыми, а значит, покупаться и устанавливаться отдельно.

Одной заправки системы НПЧ хватит на печать 4,5 тысяч страниц текста. Посчитайте, сколько примерно вы распечатываете в день и оцените, как долго вы будете расходовать комплект чернил. Обычно, при средних объемах, его хватает на год и даже больше. Среди других преимуществ устройства бесперебойной подачи чернил можно отметить:

возможность заправлять его аналоговыми водорастворимыми, светостойкими или пигментными красками, а это дополнительный плюс и еще большая экономия, так как аналоги по стоимости значительно выгоднее оригиналов;

увеличение производительности принтера — печатать можно будет больше за счет того, что не потребуется останавливать работу для замены расходников, ведь доливать их можно прямо в процессе распечатки документов в ту емкость, в которой они закончились.

Включите режим черно-белой печати

Если вы пока не готовы к покупке СНПЧ, то просто разберитесь с настройками своего принтера. Очень часто при распечатке простой текстовой информации используются чернила всех цветов, а это абсолютно не нужно. Не удивительно, что картриджи при такой работе очень быстро опустошаются. Чтобы этого не допустить, просто включите режим черно-белой печати для создания стандартной офисной документации, переключая его на цветной, когда в этом будет необходимость. Кроме того, у вас есть возможность настроить черновой вариант печати, что тоже поможет сократить расход чернил.

Измените шрифт

Мало кто знает, но при использовании шрифта Arial, вместо популярного Times New Roman, экономится около 27% ресурса картриджей. Кроме того, созданы специальные шрифты под названием Ecofont, которые позволят сэкономить целых 50%.

Предварительная подготовка материалов

Если вам нужна какая-то информация из интернета, не стоит сразу отправлять ее на принтер, посмотрите, есть ли ее адаптированная версия для печати, в которой вы не увидите ненужной рекламы, иллюстраций и элементов навигации сайта.

Потратив немного времени на все это, вы сможете сэкономить значительную сумму денег. Безусловно, данные варианты подходят для тех, кто печатает не такие уж много. Тем собственникам печатных устройств, которые ежедневно сталкиваются с большими объемами печати, поможет снизить затраты только система непрерывной подачи чернил.