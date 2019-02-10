Как жить смарт в один клик: АЛЛО играючи решает бытовые проблемы





Современный мир стал настолько быстро изменяться, что потребители просто не успевают следить за появлением огромного количества новых типов гаджетов самого разного назначения. Все они созданы с простой целью — сделать нашу жизнь чуточку комфортнее. Но их стало настолько много, что новые гаджеты стали появляться на полках магазинов каждый день в прямом смысле этого слова. И уследить за всеми новыми технологиями и последними тенденциями в развитии электроники для обычного человека стало просто невозможно. Именно осознание этого факта и побудило компанию Алло создать страницу-помощник, на которой, благодаря обычным житейским примерам, предложены варианты решений различных бытовых и рутинных задач с помощью современной смарт-техники.

Диджитал-версия рекламной концепции «Живи смарт» создана в виде интерактивной страницы, с помощью который украинцы смогут получить ответы на самые популярные вопросы. Например, “Какая техника поможет справиться с шерстью домашнего любимца”; “Какой гаджет поможет следить за здоровьем своих зубов” или «Как достичь эффективного результата на тренировке в спортивном зале”.

Страница демонстрирует настоящую революцию на рынке интернет-продаж, предлагая не просто конкретные товары, а решение реальных проблем покупателей. Вместо каталога электроники — всего 8 тематических разделов по нескольку товаров в каждом. Средство навигации — сообщения виртуальных персонажей в мессенджерах, сопровождаемых стикерами с мемасиками.

В результате взаимодействия с чатом, пользователю показывается решение выбранной проблемы с помощью современного смарт-гаджета.

В результате два десятка популярных товаров демонстрируются привычным и понятным для всех способом — словно переписка в мессенджере с мамой, любимой или корешом Яриком, обещающим удивить соседей своим рэпчиком (так, например, предлагается мощная портативная колонка). Таким образом пользователь узнает зачем ему в доме умная розетка (это решение популярной проблемы невыключенного утюга) или квадрокоптер (любимой надоели приземленные ракурсы для снимков в ее инстаграме). А новая форма подачи информации превращает навигацию по интернет-магазину в настоящее приключение по миру ультрасовременных технологий, делающих нашу жизнь интереснее благодаря разным умным штукам, отодвигая бытовые проблемы («ты забрал ребенка из школы?») на задний план. Для решения проблем достаточно просто ткнуть пальцем в экран смартфона.

“Мы не ожидаем получить от этой страницы сиюминутную коммерческую выгоду, а скорее хотим рассказать простым языком о пользе и актуальности современных умных гаджетов и в результате вдохновить наших клиентов. Мы прекрасно понимаем, что многие новые товары достаточно сложны для понимания и освоения, поэтому мы выбрали релевантный стиль повествования в виде чат-бота, решающего конкретные бытовые проблемы”, говорит Маркетинг-директор группы компаний Алло Артур Матковский.

Такой инновационный подход в продажах в буквальном смысле слова «очеловечил» подход к выбору товара. Новая идея «АЛЛО» переосмыслила customer journey: теперь потребителю помогают с выбором виртуальные коучи/гуру, демонстрируя решение простых бытовых проблем с помощью современной электроники. Этому способствуют современные диджитал-инструменты: чат-интерфейс и элементы геймификации.

Целью рекламной кампании «Живи смарт» было увеличение объема продаж смарт-техники на 15% и увеличение конверсии на сайте на 10%. Для этого все коммуникации сфокусировались на диджитал-каналах. И результаты превзошли ожидания: продажи смарт-техники выросли в 2019 году на 24%, что в три раза выше роста рынка! Наибольший рост продемонстрировали умные зубные щетки — их продажи выросли на 122%. На 41% выросли продажи дронов, на 33% — TWS-наушники, на 25% — умные пылесосы, на 18% — умные чайники и на 5% — носимые гаджеты: умные часы и фитнес-браслеты.

В постоянно изменяющемся мире, где за каждую минуту нашего времени и внимания выстраивается очередь желающих завладеть ими тем или иным способом, потребители не успевают следить за стремительным развитием технологий и появлением новых классов умных устройств, способных сделать жизнь комфортнее. И новый формат работы с покупателями, созданный «АЛЛО» дает нам именно такое решение бытовых проблем с помощью современной умной техники. Жить в стиле смарт — несложно, теперь для того, чтобы стать частью современного мира и сделать свою жизнь комфортнее, достаточно одного простого касания экрана смартфона.