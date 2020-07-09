KIVI совместно с Google создают новую линейку умных телевизоров

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Компания KIVI, заключила контракт с Google, итогом которого станет производство в 2020 году новой линейки смарт-телевизоров на базе ОС Google Android TV 9. В новой линейке KIVI ТV 2020 будет сделан фокус на стабильность работы программного обеспечения и максимальное улучшение пользовательского опыта. Компания также инвестировала более 1 млн. долларов в доработку аппаратной части телевизоров, что существенно улучшит качество звука и изображения.

Операционная система, которая будет использоваться в Smart TV KIVI, разработана компанией Google и предоставляет широкий спектр функций и предустановленных приложений. Предлагаемые возможности были отобраны совместно с компанией KIVI с учетом потребностей пользователей на целевых рынках присутствия бренда. В новой линейке телевизоров KIVI, которая будет поставляться с ОС Google Android TV 9, будет доступно автоматическое обновление прошивки до Google Android TV 11.

Среди отличительных особенностей новой линейки – улучшенное изображение и звук, встроенный Chromecast, что даст возможность транслировать ваши любимые приложения и контент с мобильного устройства, планшета или компьютера на телевизор, огромное количество приложений из официального магазина Google Play, синхронизация телевизора с умными устройствами, единая система аутентификации, а также голосовой помощник Google Assistant.

Google Assistant позволяет управлять телевизором с помощью голоса. Можно узнать, где находится ближайшая пиццерия, погоду или пробки на дорогах, открыть YouTube или найти рецепт любимого блюда, включить сериал на Netflix, отрегулировать громкость фильма и поставить его на паузу. Более того, с помощью Google Assistant пользователи могут бесконтактно управлять бытовыми смарт-девайсами, например, регулировать освещение в доме или включать робот-пылесос.

«Нашей целью является создание телевизора, который станет незаменимым домашним помощником с доступом к различному контенту. Любой пользователь сможет найти все необходимое для развлечений и отдыха. Благодаря постоянным улучшениям мы даем покупателям новейшие возможности умных телевизоров», — отмечает Вице-президент по производству и инновациям компании KIVI Евгений Руденко.

Новые телевизоры KIVI появятся в продаже в сентябре 2020 года.

Справка

KIVI – международная компания, которая специализируется исключительно на разработке и производстве смарт-телевизоров и тв-сервисов. Продукция под одноименным брендом реализуется на европейских и азиатских рынках, а тв-сервис KIVI TV доступен на всех телевизорах с системой Android в Украине. Количество сотрудников — более 200 человек.

Разработку телевизоров и тв-сервисов осуществляет международная команда специалистов, а производство ведется на высокотехнологичных заводах Европы и Азии с международной системой контроля качества. Все телевизоры KIVI имеют 3-х летнюю гарантию качества. Компания имеет более 200 сервисных центров во всех странах продаж и обеспечивает собственную сервисную поддержку в режиме 24/7.

Бренд KIVI является самым динамично развивающимся на своих рынках и входит в число лидеров на всех рынках присутствия. В Украине по итогам 2019 года занял 2-е место по объему продаж телевизоров.

Продукция ТМ KIVI удостоена награды «Выбор года 2019». Бренд получил две награды премии Effie Awards, в том числе в престижной номинации «Бизнес-вызов, или Давид против Голиафа».