Компанії DEPS 30 років!





Неймовірно, як швидко летить час!

Приголомшливий шлях до успіху розпочався в далекому 1991 році, коли в невеличкій лабораторії Київського політеху група непосидючих студентів-новаторів розробила один з перших українських супутникових приймачів. Завзяті винахідники не побоялися та відразу запустили тюнер у серійне виробництво під торговою маркою DEPS.

З того часу минуло рівно 30 років ― і з маленького студентського стартапу компанія DEPS перетворилася на впевненого лідера ринку телекомунікаційного обладнання в Україні та за її межами.

Про компанію DEPS у цифрах:

штат, що налічує понад 250 професіоналів

3 філії в містах-мільйонниках України

філія в Китаї

площа складів більше ніж 7 000 м 2

30 власних торгових марок

понад 100 надійних постачальників

асортимент нараховує більше 10 000 позицій

Ми стали лідером на ринку телекомунікаційного обладнання з однієї причини: в компанії DEPS працюють тільки найкращі співробітники. Ми цінуємо всіх і кожного і щодня рухаємося вперед та розширюємо межі нашої галузі завдяки згуртованій фантастичній команді, яка разом працює, досягає нових цілей та не боїться викликів!

За минулі 30 років ми невпинно слідкували за становленням телекомунікаційної індустрії України та докладали максимум зусиль для її розвитку ― за участі компанії DEPS на території нашої країни були побудовані сотні мереж кабельного телебачення та доступу в Інтернет , а також ми стали першими, хто просував технології DOCSIS, CATV, IPTV, OTT, FTTx, IoT і багато інших на вітчизняному телеком-ринку.

Компанія DEPS активно розвиває напрямок системної інтеграції в області проектування, будівництва, обслуговування комплексних систем безпеки великих підприємств і стратегічних інфраструктурних об’єктів держави, оснащення їх інженерними мережами, засобами автоматизованого захисту та контролю.

Проекти, які ми реалізували протягом цих років зіграли знакову роль у цифровій трансформації країни, а також вплинули та змінили життя кожного українця.

Ми старанно працюємо і пишаємося тим, що за роки нашої роботи створили міцну партнерську мережу. Завдяки нашим рішенням бізнеси наших партнерів і клієнтів диференціюються, робота виконується швидше, ефективніше та з меншими витратами, випереджаючи конкурентів. Вже тривалий час нам довіряють як невеликі компанії, так і корпорації світового рівня в самих різних галузях, а ми докладаємо всіх зусиль для плідної співпраці.

Ми впевнені, що 30 років ― це вік зрілості, професіоналізму і невичерпної енергії. Ми не зупиняємося і не стоїмо на місці, натомість завжди знаходимося в русі, шукаємо нові технології, рішення і продукти. Також відбувається процес активного перетворення бізнес-моделі компанії, оптимізується її організаційна структура. Ми інвестуємо в нові технології, підвищуємо кваліфікацію співробітників, відкриваємо і розвиваємо перспективні напрямки діяльності. Все це дозволяє нам міцно стояти на ногах та, незважаючи ні на що, дивитися у майбутнє з упевненістю й оптимізмом.

Компанія DEPS готова досягати ще більших успіхів і підкорювати нові висоти. Сьогодні разом з вами ми починаємо писати історію нашого нового 10-річчя. Ми впевнено ставимо нові цілі та сповнені сил рухатися вперед, щоб завжди відповідати сучасним вимогам і очікуванням клієнтів.

На нас чекає ще багато перемог. Рухаємося вперед разом!