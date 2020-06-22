Компания DC Link Group стала официальным дистрибьютором продуктов компании ASUS

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Один из крупнейших дистрибьюторов Украины компания DC Link Group продолжает расширять свой портфель брендов. Отныне на украинском рынке она представляет и всемирно известный бренд ASUS, а так же ROG — cуббренд компании ASUS, под которым выпускаются лучшие в мире аппаратные и программные игровые решения.

Широкая товарная линейка компании ASUS пополнила ассортимент DC Link Group в таких категориях как: материнские платы, видеокарты, приводы, мониторы и др.

«Для нас очень важно и значимо начало сотрудничества с ASUS. Ведь одним из фокусных направлений деятельности DC Link Group является именно дистрибьюция компьютерных комплектующих, а ASUS – это признанный производитель с мировым именем в данной отрасли. Мы уверены, что наше партнерство будет успешным и взаимовыгодным» — сообщил исполнительный директор DC Link Group, Алексей Берлетов.

«Мы рады приветствовать компанию DC Link Group среди наших партнеров. Уверены, что такой сильный и надежный игрок на рынке значительно усилит наши позиции в Украине» – отметил BDM компании ASUS в Украине, Сергей Гилюк.

Уже более 30 лет ASUS выпускает IT-продукты высокого класса, которые воcтребованы во всем мире. Инновационность и высокое качество выводят компанию на ведущие позиции в IT-мире, генерируя миллиарды долларов оборота для ASUS и ее партнеров.

DC Link Group — крупный украинский дистрибьютор компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, средств связи. Более 18 лет компания является одним из ключевых игроков украинского рынка индустрии высоких технологий. Филиалы компании работают по всей Украине, собственные производственно-логистический центр и транспортно-логистические комплексы помогают оптимизировать процессы и повысить качество услуг. А штат высококлассных специалистов постоянно отслеживает тенденции развития мирового рынка информационных и компьютерных технологий. Все эти преимущества позволяют предоставлять клиентам уникальные решения и высокий уровень сервиса.