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Компания DC Link Group стала официальным дистрибьютором продуктов компании ASUS P

Компания DC Link Group стала официальным дистрибьютором продуктов компании ASUS

Компания DC Link Group стала официальным дистрибьютором продуктов компании ASUS


Один из крупнейших дистрибьюторов Украины компания DC Link Group продолжает расширять свой портфель брендов. Отныне на украинском рынке она представляет и всемирно известный бренд ASUS, а так же ROG — cуббренд компании ASUS, под которым выпускаются лучшие в мире аппаратные и программные игровые решения.

Широкая товарная линейка компании ASUS пополнила ассортимент DC Link Group в таких категориях как: материнские платы, видеокарты, приводы, мониторы и др.

«Для нас очень важно и значимо начало сотрудничества с ASUS. Ведь одним из фокусных направлений деятельности DC Link Group является именно дистрибьюция компьютерных комплектующих, а ASUS – это признанный производитель с мировым именем в данной отрасли. Мы уверены, что наше партнерство будет успешным и взаимовыгодным» — сообщил исполнительный директор DC Link Group, Алексей Берлетов.

«Мы рады приветствовать компанию DC Link Group среди наших партнеров. Уверены, что такой сильный и надежный игрок на рынке значительно усилит наши позиции в Украине» – отметил BDM компании ASUS в Украине, Сергей Гилюк.

Уже более 30 лет ASUS выпускает IT-продукты высокого класса, которые воcтребованы во всем мире. Инновационность и высокое качество выводят компанию на ведущие позиции в IT-мире, генерируя миллиарды долларов оборота для ASUS и ее партнеров.

DC Link Group — крупный украинский дистрибьютор компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, программного обеспечения, средств связи. Более 18 лет компания является одним из ключевых игроков украинского рынка индустрии высоких технологий. Филиалы компании работают по всей Украине, собственные производственно-логистический центр и транспортно-логистические комплексы помогают оптимизировать процессы и повысить качество услуг. А штат высококлассных специалистов постоянно отслеживает тенденции развития мирового рынка информационных и компьютерных технологий. Все эти преимущества позволяют предоставлять клиентам уникальные решения и высокий уровень сервиса.

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