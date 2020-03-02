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Компания MSI пополнила свой ассортимент новинками игровой периферии P

Компания MSI пополнила свой ассортимент новинками игровой периферии

Компания MSI пополнила свой ассортимент новинками игровой периферии


Micro-Star International пополнила ассортимент игровой периферии новыми продуктами, которые способны удовлетворить любого геймера – как и любителя, так и профессионала. Новинки создавались с учётом потребностей разных игроков, которые ставят перед девайсами определённые задачи. Главные преимущества новых продуктов – качество и ценовая доступность.

Список новинок:

  • Механическая клавиатура — Vigor GK 50 low profile
  • Наушники — Immerse GH 50
  • Mышь — Clutch GM 30
  • Коврики для мыши — GD20, GD30, GD60, GD70
  • Подставка под наушники – HS01

Также, в MSI не забыли про любителей RGB подсветки и персонального оформления своего игрового места. Мышка, клавиатура и даже коврик GD60 имеют данный функционал и способны синхронизироваться через специальный софт компании – Mystic Light. Все новинки уже доступны к покупке в Украине у официальных дилеров вендора.

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