Компания MSI пополнила свой ассортимент новинками игровой периферии

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Micro-Star International пополнила ассортимент игровой периферии новыми продуктами, которые способны удовлетворить любого геймера – как и любителя, так и профессионала. Новинки создавались с учётом потребностей разных игроков, которые ставят перед девайсами определённые задачи. Главные преимущества новых продуктов – качество и ценовая доступность.

Список новинок:

Механическая клавиатура — Vigor GK 50 low profile

Наушники — Immerse GH 50

Mышь — Clutch GM 30

Коврики для мыши — GD20, GD30, GD60, GD70

Подставка под наушники – HS01

Также, в MSI не забыли про любителей RGB подсветки и персонального оформления своего игрового места. Мышка, клавиатура и даже коврик GD60 имеют данный функционал и способны синхронизироваться через специальный софт компании – Mystic Light. Все новинки уже доступны к покупке в Украине у официальных дилеров вендора.