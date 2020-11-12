Квадрокоптер Agras T20 – новый сельскохозяйственный флагман DJI для рынка Украины

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Компания DJI, мировой лидер в производстве беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяйства и разработке цифровых технологий в агросфере, 10 ноября объявила о начале поставок дрона Agras T20 на рынок Украины. Наши аграрии смогут приобрести DJI T20 уже в январе 2021 г. Мультикоптерные решения DJI способствуют росту операционной эффективности сельскохозяйственных предприятий и позволяют им уверенно конкурировать с иностранными производителями.

Высокая производительность

По сравнению с предшественниками, полезная нагрузка Agras T20 увеличена до 20 кг, а радиус опрыскивания – до 7 метров. Это позволит обрабатывать бóльшую площадь (до трех гектаров) за один вылет, а почасовая производительность выросла до 12 гектаров.

Точное управление распылением

Конструкция Agras T20 с восемью форсунками и насосом производительностью 6 л/мин обеспечивает высокую скорость обработки полей, садов, пастбищ и т.д. Недавно разработанный четырехканальный электромагнитный расходомер независимо управляет четырьмя трубопроводами, добиваясь идентичности распыления из каждого сопла. Форма форсунок, разработанная с учетом ветрового поля от пропеллеров, делает капли однородными, а их облако – плотным, реагент легко покрывает листья растений с обеих сторон.

Безопасный полет, простое управление

DJI Agras T20 оснащен ненаправленным цифровым радаром, который может определять даже малозаметные препятствия, например, опору линии электропередач. На работу радара не влияют свет и пыль, он способен воспринимать окружающую среду сельскохозяйственных угодий в любую погоду.

DJI T20 оснащен системой мониторинга изображения в реальном времени и сверхярким светодиодным прожектором. Мультикоптер можно эксплуатировать даже в темное время суток: инвестиции в оборудование продолжают работу до утра!

Надежен и прост в эксплуатации

Складная модульная конструкция позволяет удобно перевозить Agras T20 к месту работ.

Основной модуль выполнен по стандарту IP67. Узлы мультикоптера пыленепроницаемы и водостойки, они не боятся коррозии, прочны и долговечны.

Благодаря четырехканальному электромагнитному расходомеру и электромагнитному выпускному клапану, DJI T20 автоматически стравливает воздух из системы по нажатию одной кнопки, что упрощает ежедневное использование.

Новый пульт дистанционного управления

Производительность пульта дистанционного управления значительно улучшена по сравнению с предыдущим поколением. Приложение MG обновлено, система работает более плавно, а интерфейс стал проще. 5,5-дюймовый экран высокой яркости позволяет легко работать даже под палящим солнцем. Внешние батареи увеличивают время непрерывного использования, автономность на встроенном аккумуляторе выросла вдвое.

Доступ к интернет для получения RTK-поправок обеспечивает 4G-модуль со стандартной SIM-картой.

Решение для разных угодий

Будь то поля, фруктовые сады, луга и т. п., интеллектуальные сельскохозяйственные решения DJI позволяют значительно упростить достижение наилучших результатов.

В условиях сложного рельефа местности или разнообразных посадок, предварительно созданная с детализацией до 1 сантиметра трехмерная карта позволяет оптимизировать работу. Phantom 4 RTK и программный комплекс DJI Terra способны распознать, например, форму и размеры каждого дерева в саду. Система, использующая мощь алгоритмов искусственного интеллекта, на основании этих данных автоматически строит маршрут для Agras Т20, стремясь минимизировать время холостых пролетов и расход реагентов.

Полезная опция: система рассеивания

Емкость резервуара системы рассеивания твердых веществ 2.0 увеличена до 20 л, а скорость достигает 10 кг/мин. Производительность труда, например, при семенной посадке риса, больше в 70 раз по сравнению с ручным посевом. Система рассеивания поддерживает множество сценариев, в том числе дополнительный подсев пастбищ, внесение твердых удобрений и т.д.

Чтобы установить систему рассеивания на DJI T20 требуется всего 3 минуты.

О компании DJI

Компания DJI является мировым лидером в области разработки и производства гражданских дронов и технологий аэросъемки, предназначенных для использования в корпоративных и личных целях. Компания DJI была основана и находится под управлением тех, кто увлечен идеей создания дронов, а также специалистов в области технологий управления полетами и стабилизации изображения. Компания стремится к тому, чтобы сделать оборудование и платформы для аэросъемки более надежными и простыми в эксплуатации для пользователей во всех странах мира – творцов и новаторов. На сегодняшний день компания DJI ведет свою деятельность в Северной и Южной Америке, Европе и Азии, пользователи из более чем 100 стран сделали свой выбор в пользу революционных продуктов и решений компании, применяемых в киноиндустрии, строительстве, инспекции, работе спасательных служб, сельском хозяйстве, охране окружающей среды и многих других областях.

О компании DJI | QUADRO.ua

DJI | QUADRO.ua – и один из лидеров украинского рынка дронов, официальный партнер, импортер, дистрибутор и интегратор решений DJI, DJI Enterprise и DJI Agras в Украине с 2013 года.

DJI | QUADRO.ua осуществляет поставки техники, обучение персонала заказчиков, помогает настроить бизнес-процессы с использованием беспилотных решений. Сервисный центр DJI | QUADRO.service авторизован DJI для выполнения ремонта и технического обслуживания всего спектра оборудования компании, включая корпоративные и сельскохозяйственные модели.

Безупречная репутация у клиентов позволяет DJI | QUADRO.ua позволяет выстраивать долгосрочные доверительные отношения с коммерческими и государственными структурами.