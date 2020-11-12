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Квадрокоптер Agras T20 – новый сельскохозяйственный флагман DJI для рынка Украины P

Квадрокоптер Agras T20 – новый сельскохозяйственный флагман DJI для рынка Украины

Квадрокоптер Agras T20 – новый сельскохозяйственный флагман DJI для рынка Украины


Компания DJI, мировой лидер в производстве беспилотных летательных аппаратов для сельского хозяйства и разработке цифровых технологий в агросфере, 10 ноября объявила о начале поставок дрона Agras T20 на рынок Украины. Наши аграрии смогут приобрести DJI T20 уже в январе 2021 г. Мультикоптерные решения DJI способствуют росту операционной эффективности сельскохозяйственных предприятий и позволяют им уверенно конкурировать с иностранными производителями.

Высокая производительность

По сравнению с предшественниками, полезная нагрузка Agras T20 увеличена до 20 кг, а радиус опрыскивания – до 7 метров. Это позволит обрабатывать бóльшую площадь (до трех гектаров) за один вылет, а почасовая производительность выросла до 12 гектаров.

Точное управление распылением

Конструкция Agras T20 с восемью форсунками и насосом производительностью 6 л/мин обеспечивает высокую скорость обработки полей, садов, пастбищ и т.д. Недавно разработанный четырехканальный электромагнитный расходомер независимо управляет четырьмя трубопроводами, добиваясь идентичности распыления из каждого сопла. Форма форсунок, разработанная с учетом ветрового поля от пропеллеров, делает капли однородными, а их облако –  плотным, реагент легко покрывает листья растений с обеих сторон.

Квадрокоптер Agras T20 – новый сельскохозяйственный флагман DJI для рынка Украины

Безопасный полет, простое управление

DJI Agras T20 оснащен ненаправленным цифровым радаром, который может определять даже малозаметные препятствия, например, опору линии электропередач. На работу радара не влияют свет и пыль, он способен воспринимать окружающую среду сельскохозяйственных угодий в любую погоду.

DJI T20 оснащен системой мониторинга изображения в реальном времени и сверхярким светодиодным прожектором. Мультикоптер можно эксплуатировать даже в темное время суток: инвестиции в оборудование продолжают работу до утра!

Надежен и прост в эксплуатации

Складная модульная конструкция позволяет удобно перевозить Agras T20 к месту работ.

Основной модуль выполнен по стандарту IP67. Узлы мультикоптера пыленепроницаемы и водостойки, они не боятся коррозии, прочны и долговечны.

Благодаря четырехканальному электромагнитному расходомеру и электромагнитному выпускному клапану, DJI T20 автоматически стравливает воздух из системы по нажатию одной кнопки, что упрощает ежедневное использование.

Новый пульт дистанционного управления

Производительность пульта дистанционного управления значительно улучшена по сравнению с предыдущим поколением. Приложение MG обновлено, система работает более плавно, а интерфейс стал проще. 5,5-дюймовый экран высокой яркости позволяет легко работать даже под палящим солнцем. Внешние батареи увеличивают время непрерывного использования, автономность на встроенном аккумуляторе выросла вдвое.

Доступ к интернет для получения RTK-поправок обеспечивает 4G-модуль со стандартной SIM-картой.

Решение для разных угодий

Будь то поля, фруктовые сады, луга и т. п., интеллектуальные сельскохозяйственные решения DJI позволяют значительно упростить достижение наилучших результатов.

В условиях сложного рельефа местности или разнообразных посадок, предварительно созданная с детализацией до 1 сантиметра трехмерная карта позволяет оптимизировать работу. Phantom 4 RTK и программный комплекс DJI Terra способны распознать, например, форму и размеры каждого дерева в саду. Система, использующая мощь алгоритмов искусственного интеллекта, на основании этих данных автоматически строит маршрут для Agras Т20, стремясь минимизировать время холостых пролетов и расход реагентов.

Полезная опция: система рассеивания

Емкость резервуара системы рассеивания твердых веществ 2.0 увеличена до 20 л, а скорость достигает 10 кг/мин. Производительность труда, например, при семенной посадке риса, больше в 70 раз по сравнению с ручным посевом. Система рассеивания поддерживает множество сценариев, в том числе дополнительный подсев пастбищ, внесение твердых удобрений и т.д.

Чтобы установить систему рассеивания на DJI T20 требуется всего 3 минуты.

Квадрокоптер Agras T20 – новый сельскохозяйственный флагман DJI для рынка Украины

О компании DJI

Компания DJI является мировым лидером в области разработки и производства гражданских дронов и технологий аэросъемки, предназначенных для использования в корпоративных и личных целях. Компания DJI была основана и находится под управлением тех, кто увлечен идеей создания дронов, а также специалистов в области технологий управления полетами и стабилизации изображения. Компания стремится к тому, чтобы сделать оборудование и платформы для аэросъемки более надежными и простыми в эксплуатации для пользователей во всех странах мира – творцов и новаторов. На сегодняшний день компания DJI ведет свою деятельность в Северной и Южной Америке, Европе и Азии, пользователи из более чем 100 стран сделали свой выбор в пользу революционных продуктов и решений компании, применяемых в киноиндустрии, строительстве, инспекции, работе спасательных служб, сельском хозяйстве, охране окружающей среды и многих других областях.

О компании DJI | QUADRO.ua

DJI | QUADRO.ua –  и один из лидеров украинского рынка дронов, официальный партнер, импортер, дистрибутор и интегратор решений DJI, DJI Enterprise и DJI Agras в Украине с 2013 года.

DJI | QUADRO.ua осуществляет поставки техники, обучение персонала заказчиков, помогает настроить бизнес-процессы с использованием беспилотных решений. Сервисный центр DJI | QUADRO.service авторизован DJI для выполнения ремонта и технического обслуживания всего спектра оборудования компании, включая корпоративные и сельскохозяйственные модели.

Безупречная репутация у клиентов позволяет DJI | QUADRO.ua позволяет выстраивать долгосрочные доверительные отношения с коммерческими и государственными структурами.

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