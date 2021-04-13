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Не вистачає місця для нових ігор на Xbox? Екіпіруйся ліцензійним HDD від Seagate! P

Не вистачає місця для нових ігор на Xbox? Екіпіруйся ліцензійним HDD від Seagate!

Не вистачає місця для нових ігор на Xbox? Екіпіруйся ліцензійним HDD від Seagate!


Перед геймерами рано чи пізно постає питання розширення дискового простору консолі і це можна зробити за допомогою спеціальних жорстких дисків. Саме для таких користувачів компанія Seagate Technology випустила оригінальний ґаджет – зовнішній компактний накопичувач Seagate Game Drive, що працює з консолями Xbox One.

Ємність накопичувача становить до 4 ТБ. Такий серйозний запас простору дає змогу встановити на консоль близько ста ігор. При цьому диск, на відміну від приставки, можна покласти в кишеню і відправитися зі своїми іграми в гості до друга, а це справді дуже зручно.

Не вистачає місця для нових ігор на Xbox? Екіпіруйся ліцензійним HDD від Seagate!

Єдиним роз’ємом пристрою є USB 3.0 Micro-B і розташований він на одному з бічних торців. Загалом жорсткий диск своїм виглядом повторює дизайн консолі Xbox.

Не вистачає місця для нових ігор на Xbox? Екіпіруйся ліцензійним HDD від Seagate!

Диск не потребує додаткового налаштування і готовий до використання одразу з коробки. Під час першого підключення усі необхідні налаштування пройдуть в автоматичному режимі.

Варто зауважити, що налаштувати приставку після підключення диска можна так, щоб всі нові ігри за замовчуванням відразу встановлювалися на зовнішній накопичувач. Якщо є потреба, то вже встановлені на консоль ігри та програми також можна зручно та легко перемістити на зовнішній диск за допомогою меню налаштувань.

Диск не великий за розмірами і його можна прилаштувати чи заховати так, щоб він не вирізнявся в інтер’єрі. Крім того, його можна з легкістю взяти з собою чи перемістити, а все, що потрібно для підключення до приставки Xbox – USB кабель.

Не вистачає місця для нових ігор на Xbox? Екіпіруйся ліцензійним HDD від Seagate!

USB 3.0 дозволить повноцінно насолодитися грою поринувши у яскраві світи. Ще ж і надто, Seagate Game Drive можна підключити до старенької Xbox 360 через порт USB 2.0 і насолодитися бібліотекою відбірної класики, яку ви колекціонували. На такий диск вміститься чимало ігор для цієї приставки.

При бажанні диск можна використовувати і зі звичайним персональним комп’ютером. Варто лише відразу наголосити, що після налаштування на Xbox One, комп’ютер визначить підключений носій, але не розпізнає його файлову систему. Якщо ж вам заманеться використовувати накопичувач і для приставки, і для зберігання файлів з ПК, то доведеться розбити його фізичний простір на два логічних диска і відформатувати один під ту файлову систему, з якою працює ваша операційна система на ПК.

Невеликий об’єм консолі не вирок, адже її пам’ять завжди можна розширити завдяки зовнішньому жорсткому диску.

Seagate Game Drive – єдиний зовнішній жорсткий диск створений спеціально для Xbox.

Придбати Seagate Game Drive для Xbox можна за посиланням https://bit.ly/39ZZAoi

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