Не вистачає місця для нових ігор на Xbox? Екіпіруйся ліцензійним HDD від Seagate!





Перед геймерами рано чи пізно постає питання розширення дискового простору консолі і це можна зробити за допомогою спеціальних жорстких дисків. Саме для таких користувачів компанія Seagate Technology випустила оригінальний ґаджет – зовнішній компактний накопичувач Seagate Game Drive, що працює з консолями Xbox One.

Ємність накопичувача становить до 4 ТБ. Такий серйозний запас простору дає змогу встановити на консоль близько ста ігор. При цьому диск, на відміну від приставки, можна покласти в кишеню і відправитися зі своїми іграми в гості до друга, а це справді дуже зручно.

Єдиним роз’ємом пристрою є USB 3.0 Micro-B і розташований він на одному з бічних торців. Загалом жорсткий диск своїм виглядом повторює дизайн консолі Xbox.

Диск не потребує додаткового налаштування і готовий до використання одразу з коробки. Під час першого підключення усі необхідні налаштування пройдуть в автоматичному режимі.

Варто зауважити, що налаштувати приставку після підключення диска можна так, щоб всі нові ігри за замовчуванням відразу встановлювалися на зовнішній накопичувач. Якщо є потреба, то вже встановлені на консоль ігри та програми також можна зручно та легко перемістити на зовнішній диск за допомогою меню налаштувань.

Диск не великий за розмірами і його можна прилаштувати чи заховати так, щоб він не вирізнявся в інтер’єрі. Крім того, його можна з легкістю взяти з собою чи перемістити, а все, що потрібно для підключення до приставки Xbox – USB кабель.

USB 3.0 дозволить повноцінно насолодитися грою поринувши у яскраві світи. Ще ж і надто, Seagate Game Drive можна підключити до старенької Xbox 360 через порт USB 2.0 і насолодитися бібліотекою відбірної класики, яку ви колекціонували. На такий диск вміститься чимало ігор для цієї приставки.

При бажанні диск можна використовувати і зі звичайним персональним комп’ютером. Варто лише відразу наголосити, що після налаштування на Xbox One, комп’ютер визначить підключений носій, але не розпізнає його файлову систему. Якщо ж вам заманеться використовувати накопичувач і для приставки, і для зберігання файлів з ПК, то доведеться розбити його фізичний простір на два логічних диска і відформатувати один під ту файлову систему, з якою працює ваша операційна система на ПК.

Невеликий об’єм консолі не вирок, адже її пам’ять завжди можна розширити завдяки зовнішньому жорсткому диску.

Seagate Game Drive – єдиний зовнішній жорсткий диск створений спеціально для Xbox.

Придбати Seagate Game Drive для Xbox можна за посиланням https://bit.ly/39ZZAoi