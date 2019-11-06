Нові повноколірні принтери А3 OKI C824, C834 и C844 – друк на пластикових носіях





Нова серія принтерів OKI С800 серії була запущена в Україні навесні 2019 року і стала черговим вдосконаленним поколінням найкомпактніших повноколірних принтерів формату A3 від компанії OKI.

Найкомпактніший із повноколірних принтерів бізнес-класу формату A3

Габарити нових пристроїв збереглися як і в попередніх моделях, так само як на колишніх місцях залишилися всі роз’єми для підключення кабелю живлення та інтерфейсів . Так як принтери цього класу часом використовуються у вбудованих рішеннях, цей момент для розробників є дуже важливим.

Нова технологія термозакріплення

Основною і найбільш значущою зміною в новій серії став оновлений вузол термозакріплення. Компанія OKI почала використовувати нову для себе технологію швидкого термозакріплення. Саме завдяки використанню цієї технології істотно зменшився час розігріву принтера (усього за 9,9 секунди), час переходу до тихого режиму після закінчення друку і загальне енергоспоживання пристрою.

Нові можливості для друку

Завдяки оновленим характеристикам нові С8х4 принтери мають можливість друкувати на пластикових носіях/вінілі/синтетичному матеріалі товщиною від 90 до 265 г/м² . При цьому, носії із вагою в 265 г/м² відмінно підходять, наприклад, для виготовлення персоналізованих значків/бейджів для проведення конференцій та великих подій. Носії можуть бути водонепроникними, тому для них є безліч застосувань: від меню ресторану до, наприклад, реклами туристичних агенцій.

Щоб переконатися в можливостях друку на оновленних принтерах С8х4 завітайте в офіс компанії CHGroup , единого офіційного представника компанії OKI Europe Ltd в Україні, та спробуйте друк на вашому папері або будь-якому іншому носію (який підходить під перелік моживих для друку на даному принтері). Контакти на сайті chgroup.com.ua

Оновлений сенсорний екран

Видимої зміни зазнала і панель управління. Тепер вона виконана з сенсорними кнопками замість звичайних механічних. Кнопки на нових пристроях мають інтерактивне підсвічування, що означає підсвічення лише тих кнопок, які активні в поточному режимі роботи пристрою. Кнопки, які не підсвічуються, натискати марно, вони не задіяні. Це значно спрощує процес взаємодії користувача з принтером.

Із оновлень також можна перелічити наступні характеристики:

Найдоступніша ціна на ринку! Збільшена швидкість друку, Збільшений об’єм оперативної пам’яті, З’явилася підтримка до 4х додаткових лотків, Зменшилася мінімальна ширина носія при подачі з ручного лотка, З’явилася заводська комплектація з модулем бездротового зв’язку Wi-Fi З’явилася безконтактна технологія NFC (підключатися до мережі не потрібно), Вбудована підтримка AirPrint від Apple Inc і сумісність із Google Cloud Print 2.0. та інше.

Головні відмінності нової серії С8х4 від попередніх моделей:

Параметр Попередня серія C8x3 Нова серія C8x4 C823 C833/C843 C824 C834/C844 Швидкість друку моно/колір, стр/хв 23/23 35/35 26/26 36/36 Час до початку друку (сек) 20 <9,9

Вихід першоі сторінки: моно/колір ( сек)Пам’ять 256 14/14 9,5/9,5 1024RAM+3072 eMMC 8,5/8,5 6,3/6,3 Максимальна кількість додаткових лотків/емність паперу (арк.) 3/2005 4/2540 Споживання електроенергії 2,8 1,8 Технологія NFC Ні Так Мінімальна ширина паперу для БЦЛ, мм 64 55 Панель управління принтера механічні кнопки Сенсорні кнопки з адаптивною підсвіткою Ресурси тонер картриджів моно / колір, тис. стор. 7/7 7/7 або 10/10 5/5 5/5 або 10/10 Строк експлуатації та ресурс 600 000 сторю або 5 років 1 000 000 сторінок або 5 років Стандартна комплектація (з модулем Wi-Fi) Ні (опція) Ні (опція) Ні (опція) Так

Підтримка мобільного друку , Wi-Fi та технологія NFC

Вперше на принтерах OKI застосована технологія «близького зв’язку» NFC (Near Field Communication). Праворуч від кнопок на панелі управління з’явився значок NFC, піднісши до якого мобільний телефон, оснащений аналогічної технологією, можна реалізувати одну з двох функцій:

Отримання статусу принтера і підключення до бази знань OKI для перегляду детальної інструкції по взаємодії з принтером, що знаходяться в поточному стані. Наприклад, під час друку зам’явся аркуш паперу. На екрані принтера виникає відповідне повідомлення про помилку. Якщо в цей момент піднести смартфон до точки, позначеної значком NFC, при цьому на смартфоні має бути запущено додаток Mobile Print * від OKI, то додаток отримає внутрішній код помилки від принтера, підключиться до бази знань OKI (смартфон повинен мати з’єднання з інтернет) і на екрані смартфона з’явиться детальна інструкція по усуненню проблеми, в даному випадку — паперу. Інструкція з’явиться з описом і відео-роликами, які допоможуть швидко і безпомилково видалити зім’ятий папір і продовжити роботу. Бездротовий друк в один дотик. Як відомо, передача даних через канал NFC здійснюється на маленькій швидкості, в зв’язку з чим передавати через цей канал зв’язку можна лише невеликий обсяг даних. Для друку такий канал не підходить. Однак, як і у деяких інших виробників, через NFC пристрої лише «домовляються» між собою, принтер перемикається в режим точки доступу, а смартфон підключається до цієї точки доступу і передає дані для друку. Як і в попередньому випадку, для реалізації такої функції на смартфоні має бути запущено додаток Mobile Print * від OKI, а принтер повинен бути оснащений модулем Wi-Fi. Пристрої C834nw, C834dnw і C844dnw оснащені модулем Wi-Fi в стандартній комплектації.

Станом на червень 2019 додаток Mobile Print із зазначеною функцією працює тільки на пристроях Android, а версія для iOS знаходиться на завершальній стадії доопрацювання.

Відео нових принтерів С800