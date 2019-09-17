Новинка от Ecovacs — робот, который убирает дом вместо вас

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В 2013 году ученые провели исследование и выяснили, что современный человек тратит на на уборку 12 896 часов или 1.5 года своей жизни. Речь идет не о тех, кто убирает по 4 часа в день, а о нас — обычных людях, которые имеют семью, работу, личные дела и ценят каждую свободную минуту.

А если это время сократить вдвое? В таком случае у вас остается чуть меньше года на то, чтобы заняться чем-то важным. Например, можно отправиться в путешествие и увидеть мир, начать свое дело, выучить новый язык, сделать еще 1000 и 1 крутое дело!

По сути, жизнь — это большой пазл вот таких светлых моментов, которые вы храните в памяти и вспоминаете с улыбкой. Мытье полов и жужжание пылесоса к таким не относятся, правда?

Благодаря современным технологиям, мы можем минимизировать время, которое тратим на уборку. 40% времени уборки мы отводим на то, чтобы пропылесосить и вымыть пол. Робот-пылесос сделает это все за вас! А вы потратите время на другие полезные вещи!

Создавая роботы Deebot, мы — компания Ecovacs, хотели сделать технологии доступными каждому. Наша миссия — повлиять на стиль жизни в целом: помочь сделать каждый день эффективнее, проще, свободнее и счастливее без ежедневной рутины. Освободить больше времени для занятий любимым делом, развитием, спортом, искусством или общением с близкими.

В 2018 году мы стали брендом №1 в продажах роботов пылесосов по всему миру!*

Хотим познакомить вас с нашей новинкой — DEEBOT OZMO 950, который сканирует пространство и строит карту дома в мобильном приложении ECOVACS HOME.

Уникальная особенность робота в том, что он способен хранить сразу несколько карт этажей вашего дома и приступает к уборке сразу после того, как определит на каком этаже он находится.

Отмечайте зоны на каждой конкретной карте, где вы хотите, чтобы робот убрал. Предпочитаете, чтобы пылесос не ездил в той части комнаты, где сейчас играют дети? Зайдите в приложение и отметьте эту зону на карте дома одним движением пальца! Ограничить зоны можно даже по виду уборки, например, запретить влажную уборку только в определенных местах. Гаджет будет перемещаться, включать-выключать влажную уборку только там, где это необходимо.

Имея тонкий корпус, он способен забраться под низкую мебель. Бесшумный, поэтому не потревожит дневной сон ребенка и не напугает домашнее животное.

Если у робота закончится уровень заряда, он поставит на паузу процесс уборки на время подзарядки, запомнит место, где остановился и обязательно вернется, чтобы продолжить с того же места. После каждого цикла уборки пылесос сам возвращается на станцию зарядки.

Вам не нужно перемещать его самостоятельно, контролировать уровень заряда. Позвольте умному помощнику начать уборку, а дальше он справится сам!

Если вам требуется интенсивная уборка, воспользуйтесь режимом Max+. Например, домашний любимец перевернул горшок с цветком и землей на пол. Режим Max+ сделает DEEBOT OZMO 950 в два раза мощнее!

DEEBOT OZMO 950 “чувствует” ковровые покрытия и аккуратно обходит их во время влажной уборки. А если вы выберете сухую уборку, то переходя на ковер, робот увеличит мощность всасывания. Он знает, что делать для идеальной чистоты!

Забудьте про разводы на полу после мытья! Благодаря технологии влажной уборки OZMO и специальным датчикам робот равномерно распределяет жидкость по микрофибре и оставляет после себя чистый, гладкий и блестящий пол! Кроме того, работу электронасоса можно регулировать через фирменное приложение, выбирая количество воды, которое будет подаваться на микрофибру.

Если нужно срочно убрать полы до зеркальной чистоты, робот способен мыть и пылесосить одновременно!

10 июня 2019 года Исследовательский центр Гигиены и Микробиологии в Японии провел исследование, на основании которого выяснилось, что технология уборки OZMO способна уничтожать до 99% всех бактерий**, а это, в свою очередь, благотворно влияет на здоровье всей семьи!

Любите, чтобы дела шли четко по графику? Планируйте уборки в приложении ECOVACS HOME: выбирайте время, дату и день недели, когда DEEBOT OZMO 950 будет приступать к работе. А во время работы девайса вы сможете следить за его перемещениями и переключать режим, при необходимости. Управляйте умным помощником когда вам удобно из любой точки мира!

Не беспокойтесь, оставляя робот в квартире без присмотра, ведь благодаря специальным датчикам, робот не упадет с лестницы, не протаранит мебель и предметы интерьера.

*Ресурс: Исследовательская компания Gfk, по результатам 2018 г., продажи в шт. данные собраны по 52 странам и регионам по всему миру.

**Тесты проводились с использованием робота OZMO SLIM 10 с режимом всасывания Max, высоким уровнем подачи воды на протяжении от 8 до 20 минут. Виды бактерий, использованные во время тестирования: грамположительные бактерии, грамотрицательные бактерии.