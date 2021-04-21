Новинки Apple 2021: iMac, оновлений iPhone 12, 12 mini, AirTag і iPad Pro вже в Україні, зустрічайте в Цитрусі

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Весняні традиції незмінні: в 2021 Apple представляє аудиторії новий iPad Pro, AirTag, Apple TV 4К, пурпуровий iPhone 12 і такий несподіваний iMac.

Пурпурний iPhone 12 та 12 mini

Найпотужніший компактний iPhone тепер у новому кольорі! Вже звичний A14 Bionic — найшвидший процесор iPhone та неймовiрна якiсть камери.

Зйомка, монтаж і відтворення HDR-відео кінематографічної якості в стандарті Dolby Vision.

Впевнені, новий колір стане справжнім хітом. На відміну від уже улюбленого багатьма лілового, пурпурний відтінок бiльш насичений і яскравий.

Подивитися на iPhone 12 та 12 mini фіолетового кольору ближче можна за посиланням.

Новий iMac на М1!

Неймовірна та дуже неочікувана новинка від Apple.

iMac 2021 повністю виконаний із перероблених матеріалів. Тож, піклуйся про Землю разом з Apple.

Передня частина повністю скляна. Всього доступно 6 кольорів: сірий космос, зелений, блакитне небо, глибокий синій, сріблястий і рожеве золото.

Товщина всього 11,5 мм

Екран 24 дюйми

11,3 млн пікселів!

Безліч нових, неймовірних кольорів

8 ГБ оперативної пам’яті, 128 SSD

MacOS BigSure

4K Retina-дисплей

У iMac завжди був крутий звук, проте зараз він неймовірний. 6 динаміків, максимально гучне відтворення. Потужність колонок збільшена вдвічі. Під час перегляду фільмів також передбачена система об’ємного звуку.

Спеціально для iMac розроблена клавіатура в колір, вона доповнена TouchID. Також оновилися Magic Mouse. Вони представлені в кольорах iMac.

Експертна думка Цитрус: ціни в Україні стартують від 47 500 грн за мінімальну версію.

Максимум характеристик за посиланням.

iPad Pro 2021

Головна особливість — наявність посиленого чипа М1.

Новий iPad Pro оснащений роз’ємом Thunderbolt. Такий же, як на ноутбуках Mac M1. Це дозволяє використовувати його з зовнішнім екраном, жорсткими дисками і іншими периферійними пристроями Apple.

Очевидно, що зарядка планшету буде швидшою, ніж з USB-C у поточних моделях iPad Pro. В іншому порт не змінився, тому всі кабелі зворотно сумісні.

Звичайно ж, Apple впровадили можливості 5G і вдосконалили екран. Тепер використовується технологія mini-LED.

Mini-LED — це компроміс між локальним затемненням OLED і ціною на ЖК-дисплей. Частота оновлення зображення 120 Гц, екрани доповнені функцією ProMotion.

Одна з крутих функціональних новинок — відсутність фантомних зображень після виключення, через які страждають OLED-панелі.

На думку Цитрус, iPad 11 буде коштувати в Україні від 28500 грн.

Більше характеристик iPad Pro 2021 за посиланням.

Apple TV 4K

У новий рік — з найбільш чітким зображенням. Оновлена ​​приставка Apple доповнена найсучаснішим процесом A12X. Це дозволяє поліпшити відображення контенту HDR і краще обробляти ігри нового покоління, особливо в Apple Arcade.

Варто відзначити, що тепер Apple TV 4K також призначається для ігор консольного рівня. Що значно зміцнює позиції консольного геймінгу.

Детальна інформація за посиланням.

AirTag

AirTags — це трекери розташування. Прикріпіть їх до своїх ключів або покладіть один в гаманець. Теги зчитуються iPhone, iPad або Mac і допомагають відстежити місце розташування речі з максимальною точністю.

Сучасні трекери AirTags характеризуються глибокою інтеграцією з iOS 14 і iPadOS 14, доповнюючи і розширюючи екосистему Apple.

Для роботи AirTags використовується Bluetooth. Також вони оснащені режимом «втрати», який дозволить іншим користувачам Apple знайти ваші втрачені AirTags, якщо вони виходять за межі діапазону Bluetooth.

Всі характеристики за посиланням.

Вартість новинки від 999 грн