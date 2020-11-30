Новый украинский proptech-стартап: приложение DimDim для аренды и покупки жилой недвижимости

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В июне 2020 года в масс-маркет вышло мобильное приложение DimDim, созданное командой украинских разработчиков. Оно призвано сделать поиск жилой недвижимости простым и удобным.

DimDim объединяет в себе агрегатор интернет-объявлений об аренде и продаже квартир и платформу, куда могут добавлять объекты зарегистрированные пользователи. Сервис показывает проверенные варианты недвижимости в пяти крупных городах Украины (Киев, Одесса, Харьков, Днепр и Львов). Объявления проходят модерацию: дубликаты удаляются из выдачи автоматически, а подозрительные объявления — проверяются модераторами.

Востребованность сервиса подтверждается большим количеством позитивных отзывов и высоким рейтингом в AppStore и GooglePlay. DimDim показывает быстрый рост количества установок, потому что решает насущную проблему. Раньше, чтобы найти подходящую квартиру для аренды или покупки по приемлемой цене, нужно было пересмотреть десятки сайтов недвижимости и открыть сотни вкладок. А сохранять понравившиеся объявления приходилось, например, в переписке мессенджера, что очень неудобно.

Отличительная особенность сервиса DimDim: интуитивно понятный и удобный интерфейс, отображающий большинство предложений рынка в едином окне. Скучный серфинг по множеству открытых вкладок браузера теперь в прошлом.

Новый стандарт поиска

Чтобы увидеть все варианты квартир, пользователю нужно только выбрать город и район, указать бюджет, желаемую площадь, этаж. Район можно выбрать из списка либо выделить интересующую локацию на карте непосредственно в окне приложения. Нажимаем кнопку поиска — и все доступные квартиры как на ладони. Сервис реализован в концепции «единого окна», то есть все варианты собраны в одном приложении.

Понравившиеся варианты можно сохранить в список «Избранное» или отправить ссылку на объявление в мессенджер. Если с первой попытки не увидели квартиру мечты среди результатов поиска, сервис продолжит поиск и будет присылать оповещения о новых квартирах автоматически. Эта функция освобождает пользователей от необходимости ежедневно проверять сайты с объявлениями, чтобы не пропустить новые опубликованные квартиры.

Проверенные объявления

Среди списка найденных объявлений есть проверенные варианты, которые зарегистрированные пользователи загружают через родственное приложение «DimDim Публикация». Такие объекты имеют специальную плашку и проверяются модераторами платформы. Для публикации квартиры арендодатели подтверждают право собственности на жилье. Выбор среди проверенных вариантов значительно снижает уровень риска и стресса, которые нередко появляются в процессе выбора нового жилья и переезда.

Поиск квартиры без посредника

К сожалению, работа некоторых «риелторов» сводится к поиску объявлений от владельцев, созданию дубликатов и сведению клиента с арендодателем. Так что нежелание платить комиссию за такие услуги сомнительного качества — вполне понятно. Когда есть возможность изучить большинство предложений на рынке благодаря одному приложению в телефоне, зачастую необходимость в помощи риелторов пропадает.

Сервис автоматизирует всю рутинную утомительную работу по поиску новой квартиры, так что можно сказать, что DimDim — персональный онлайн-брокер, который можно установить на смартфон из AppStore или GooglePlay.

Покупка квартиры с DimDim

В DimDim можно искать квартиры не только для аренды, но и для покупки. В приложении реализован поиск первичного жилья, то есть квартир в новостройках. Современные жилые комплексы предлагают жильцам развитую инфраструктуру, обустроенную придомовую территорию, паркинги. Кроме того, покупка квартиры в новом или строящемся ЖК — привлекательная инвестиция и способ сохранить средства даже во время экономической нестабильности.

Менеджеры DimDim тщательно проверяют каждого потенциального партнера-застройщика до подписания договора. Так что пользователю остается выбрать нужный город и интересующий район, и сервис выдаст список проверенных вариантов квартир в новостройках.

Разработчики обещают покрытие всей Украины для поиска жилой недвижимости в ближайшем будущем. DimDim можно бесплатно загрузить со сторов на мобильное устройство, либо же использовать поиск на официальном сайте DimDim.