OKI Europe випускає інтелектуальний МФП із винятковою якістю друку





Простий у використанні налаштовуваний повноколірний мультифункціональний принтер MC883 формату A3 поєднує в собі можливості гнучкого документообігу та високу швидкість друку в роздільній здатності 1200 x 1200 точок на дюйм

OKI Europe випустила універсальний і простий у використанні повноколірний мультифункціональний принтер (МФП) формату А3 – MC883. Цей пристрій поєднує в собі можливості незрівнянного відтворення кольорів під час виконання друку й копіювання, налаштовуваний колірний сенсорний екран та інтелектуальне програмне забезпечення. Ці якості дають змогу зручно й ефективно оцифровувати документи, поєднувати їх і керувати документообігом.

Завдяки новітній світлодіодній технології OKI пристрій MC883 здатен друкувати надзвичайно чіткі тексти та зображення з використанням технології High Definition Colour у роздільній здатності 1200 x 1200 точок на дюйм на широкому спектрі матеріалів різних розмірів і щільності, від А6 до 1,3-метрових банерів і до 256 г/м2. Цей МФП – найновіше доповнення серії повноколірних інтелектуальних пристроїв MC800 формату А3 й А4 від OKI.

Завдяки технології цифрового світлодіодного друку від OKI друкарські й скануючі головки пристрою MC883 забезпечують незмінно високу якість під час друку, сканування й копіювання великих обсягів документів, що задовольнить вимоги навіть найвимогливіших компаній. МФП також обладнано степлером, що дає змогу скріплювати до 20 аркушів, а також двома вихідними лотками. Максимальна місткість пристрою перевищує 2000 аркушів, а швидкість друку становить 35 аркушів/хв. У цьому новому інтелектуальному пристрої представлено всі функції, необхідні для сканування та керування документами. Швидкість сканування доходить до 50 зображень/хв, а зворотній автоматичний механізм подачі (RADF) на 100 аркушів робить копіювання, сканування та отримування факсів із двосторонніми документами дуже зручним.

Цей МФП просто встановлювати й налаштовувати, ним легко керувати, а для обслуговування вам не доведеться звертатися по допомогу до технічного спеціаліста. Пристрій MC883 створено з турботою про користувача, тому він є дійсно ергономічним. У разі виникнення запитань у пригоді стане інформативний довідник. Крім того, користувач може швидко й самотужки заміняти витратні матеріали, зокрема ремені й ф’юзери. 7-дюймовий кольоровий сенсорний екран є повністю налаштовуваним, тож створення, запис і збереження користувацьких макросів на головному екрані за допомогою функції Job Macros не викличе у вас жодних труднощів. Спростіть і прискорте виконання стандартних операцій.

Гнучка інтелектуальна технологія smart Extendable Platform(xSP) призначена для оптимізації інтенсивного документообігу й підвищення продуктивності, дає можливість легко інтегрувати пристрій MC883 з рішеннями від сторонніх виробників, наприклад PaperCut MF чи Drivve Image, а також з ексклюзивною універсальною програмою SENDYS Explorer від OKI. За допомогою платформи sXP можна розробляти програми для пристроїв OKI, що якнайкраще задовільнять унікальні потреби нішевих підприємств. Вона стане в пригоді як малому бізнесу, так і великим підприємствам різних галузей, як-от будівництво чи медицина.

SENDYS Explorer – це ексклюзивне програмне забезпечення від OKI, що підвищує ефективність, забезпечуючи універсальність і безпеку оцифровування, відправлення й упорядкування документів. Інтелектуальні МФП від OKI оснащено вбудованим програмним забезпеченням SENDYS Explorer, доступ до якого можна отримати за допомогою браузера. Воно дає змогу сканувати документи й безпечно керувати документообігом організації. Додаткові функції включають оптичне розпізнавання символів (OCR), передавання документів на сервер електронної пошти-факсу, а також перенаправлення, перетворення й вивантаження документів. Крім того, SENDYS Explorer дає користувачам змогу отримувати приватний доступ до файлів, шукати текстові рядки серед вмісту документів і відстежувати статус усіх відсканованих документів у сховищі документів.

«Пристрій MC883 від OKI – це чудове доповнення до нашого асортименту інтелектуальних МФП. Він поєднує в собі зручний дизайн, широкі можливості налаштування робочих процесів і високоякісний повноколірний друк із роздільною здатністю 1200 x 1200 точок на дюйм, – каже Полфай Ин (Polfai Ng), директор із продукції та пропозицій OKI Europe LTD. – Завдяки високоефективному апаратному забезпеченню, гнучким програмам і платформі sXP із відкритою архітектурою цей пристрій є надзвичайно універсальним інструментом, що допомагає організаціям усіх типів і розмірів оптимізувати робочі процеси, пов’язані з обігом великого обсягу документів, і підвищити продуктивність, не жертвуючи якістю друку».

Докладніші відомості дивіться на сайті www.oki.com/ua

Як заявили представники CHGroup, новий МФУ вже доступний для замовлення у авторизованих партнерів компанії OKI на території України.