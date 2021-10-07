Украинский сервис OLL.TV запускает новую платформу и обновляется на сайте и всех основных устройствах – Smart TV, Android TV, смартфонах, планшетах. Изменения коснулись качества изображения, сигнала, контента и другого.

В партнерском материале рассказываем в деталях, что нового сейчас предлагают создатели платформы, сколько стоит пакет и что он в себя включает.

Сделали платформу более удобной

Сервис полностью изменил свой внешний вид, структуру, управление и технические характеристики.

Теперь интерфейсы на всех платформах одинаковые. Если до этого OLL.TV для телевизора, сайта и мобильного телефона предлагал три разных приложения с разным внешним видом, логикой работы и описанием контента, то сейчас это единая система. Переходя из одного устройства в другое, человек не теряется.

«За красивыми и удобными интерфейсами лежит много технических мощностей, так как мы еще и усилили инфраструктуру сервиса. Мы хотим сделать OLL.TV удобным для пользователей, современным, красивым и конкурентным среди лучших мировых ОТТ-платформ», – говорит Виталий Чирков, директор по контенту и пользовательскому опыту OLL.TV.

Платформа стала более современной и удобной для пользователей. В сервисе появилось много интересных функций и новых разделов. Например, добавили раздел «Мое». Там отображаются фильмы, сериалы, шоу и каналы, которые пользователь отложил, чтобы посмотреть в более удобное время. На любом устройстве теперь можно досмотреть фильм или сериал, начав именно с того момента, на котором остановились раньше.

«Мы хотим, чтобы обновленное приложение изменило отношение людей к самому бренду OLL.TV. Хотим сделать сервис надежным. Мы практически полностью переделали UI- и UX-дизайн наших приложений, изменили наш бэкенд, исправили ошибки в инфраструктуре», – говорит директор департамента разработки OLL.TV Николай Корецкий.

Тестировали качество изображения по полету мяча

Качество изображения на каналах и для спортивных трансляций также сильно улучшилось. Чтобы модернизировать всю систему, компания приобрела мощное оборудование. Выбирали среди крупных производителей транскодинга (преобразование видеофайла из одного цифрового формата в другой. – Прим. ред.).

Картинку тестировали по полету мяча. Команда OLL.TV смотрела матчи в прямом эфире и следила за тем, как он летит. В этот момент можно определить, насколько качественное изображение.

«Если смотреть внимательно, то, когда фокус на футбольном мяче, можно заметить, что на заднем плане вдруг расплываются зрители. Или вместо одного футболиста бегут трое. Мы подходили к выбору требовательно – так, чтобы в наших трансляциях все элементы на экране у зрителя были четкими и в фокусе. И сейчас можем сказать, что качество изображения OLL.TV лучшее в Украине», – рассказывает Леонид Сапельников, руководитель департамента инфраструктуры.

Также компания решила улучшить CDN – систему доставки видеоконтента. Чем ближе сервер находится к абоненту, тем лучше сигнал у него на экране.

«Под близостью мы понимаем количество промежуточных провайдеров между абонентом и нами, – объясняет Леонид Сапельников. – Для этого мы закупили новейшие серверы, обладающие большей пропускной способностью. Сейчас мы максимально распространяем их среди локальных провайдеров. Есть провайдеры, которые охотно идут нам навстречу, ведь это хорошо для нас и для них, а главное – для наших общих клиентов. А есть провайдеры, которые “забывают”, что абонент им уже заплатил за интернет, и требуют оплаты еще и от платформы. Им не важно, какого качества услугу получит человек в их интернет-сети. Мы с такими не работаем, у нас принципиальная партнерская позиция».

Сделали акцент не только на футбол

OLL.TV всегда была платформой, которую позиционировали как футбольный сервис. Так же ее воспринимали и зрители.

После обновления прямые трансляции футбола остаются: например, OLL.TV эксклюзивно транслирует матчи чемпионата Украины и сборной Украины. Но вместе с тем сервис сильно расширил художественный контент – фильмы, сериалы и телеканалы.

«Мы эксклюзивно получили лучшие мировые сериалы, плотно сотрудничаем с компанией IVI – их библиотека есть в наших пакетах. Мы запустили собственное производство контента – уже в декабре выйдет наш первый сериал “Зломовчання” с Ксенией Мишиной в главной роли. У нас сегодня лучшее на рынке предложение по цене и наполнению, а также по сериалам», – говорит Виталий Чирков.

OLL.TV подписал контракты с топовыми телеканалами, транслирующими кино, а также познавательными, развлекательными и спортивными. Их поместили в самые популярные пакеты так, чтобы не только футбол был аргументом для подписки на OLL.TV.

OLL.TV будет работать с big datа и улучшать сервис дальше

В OLL.TV планируют дорабатывать и наполнять сервис, получая обратную связь от пользователей.

«Каждый абонент нашего сервиса будет участвовать в улучшении платформы. Мы плотно начинаем работать с big datа, на основании которых система рекомендаций будет подбирать индивидуально для каждого пользователя лучший контент», – объясняет Николай Корецкий.

Сейчас OLL.TV предлагает несколько пакетов – с упором на спорт, сериалы и более разнообразный контент. Например, стоимость пакета All Inclusive – 109 гривен. За эти деньги человек получит доступ к набору премиальных фильмовых и познавательных каналов, большой библиотеке кино и сериалов как украинских, так и мировых от HBO и других топовых производителей.

«Важный вопрос – это цена. Можно, конечно, в теории скупить весь доступный на рынке контент и предложить его пользователю по какой-то неприемлемой цене. Но мы всегда ищем оптимальный баланс цены и качества, и у нас это получилось», – говорит Юлия Трибушная, директор OLL.TV.

Следить за новостями OLL.TV и узнавать больше деталей можно на сайте и страницах сервиса в Facebook и Instagram.

Это партнерский материал. Информацию для этого материала предоставил партнер.

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