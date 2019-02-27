Portmone.com реализовал возможность пополнения электронного билета Kyiv Smart Card

Portmone.com — крупнейший сервис онлайн-платежей и переводов в Украине, один из первых запустил услугу пополнения Единого электронного билета. Это значит, что киевлянам больше не нужно стоять в очередях у касс общественного транспорта или искать ближайшие боксы (терминалы) самообслуживания — пополнить “Е-билет” (Kyiv Smart Card) без комиссии можно онлайн (в режиме реального времени) прямо с сайта уже сейчас либо с помощью Android/iOS приложения Portmone в ближайшем будущем.

Что такое Е-билет?

Единый электронный билет — бесконтактная электронная пластиковая карта, выполняющая роль единого билета для всех видов общественного транспорта, будь то автобус, маршрутное такси, троллейбус, трамвай или метро. Её основная задача — упростить и сделать процесс оплаты проезда более прозрачным, а вместе с Portmone.com пользоваться электронным билетом станет еще более просто и комфортно.

Как и кто может воспользоваться услугой?

Для того чтобы пополнить Е-билет необходимо посетить раздел “Электронные билеты” на сайте Portmone.com или воспользоваться Android/iOS приложением, которое предварительно должно быть установлено на смартфоне. Далее пользователю достаточно ввести номер своего электронного билета, указать количество поездок либо сумму пополнения, и ввести данные банковской карты для совершения оплаты. После подтверждения операции денежные средства моментально зачисляются на счет электронного билета и их можно использовать для оплаты проезда в общественном транспорте.

Тут же важно отметить, что осуществить пополнение электронного билета могут как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи сервиса Portmone, но в отличие от последних, первые получают ряд дополнительных преимуществ в виде бонусов на последующие оплаты, доступ к статистике совершенных платежей и возможность участия в различных промо-активностях компании.

Основные преимущества пополнения через Portmone: