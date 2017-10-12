Пять главных особенностей смартфона Vernee MIX 2

Смартфон Vernee MIX 2 поступает в продажу, и благодаря отличному внешнему виду, а также великолепному исполнению — это очень интересное предложение. Аппарат выделяется на фоне безрамочных моделей и является самым красивым смартфоном Vernee. Мы собрали для вас пять главных особенностей устройства.

1. 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9

В Vernee MIX 2 установлен 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 точек. По сравнению с другими экранами, он позволяет отображать больше информации, в том числе благодаря соотношению сторон 18:9. Кроме этого, во время просмотра видео или когда играешь в игры, более широкий экран обеспечивает лучший обзор. И также стоит отметить, что при 6-дюймовом дисплее размеры Vernee MIX 2 сравнимы с 5,5-дюймовыми моделями.

2. Корпус из стекла и металла

У Vernee MIX 2 великолепный дизайн со стеклянными панелями, которые прикрывают лицевую и тыльную часть смартфона. А рамка корпуса для больше прочности сделана из металла. Такая конструкция не только отлично выглядит, но и дарит приятные тактильные ощущения во время использования.

3. Двойная основная камера с сенсорами Sony

У Vernee MIX 2 сразу две основные камеры с сенсорами Sony: 13-мегапиксельная и 5-мегапиксельная. Одна широкоугольная с диафрагмой f/2.0 и оптической стабилизацией, а вторая телефото.

4. Производительная платформа

Смартфон оснащается процессором Helio P25, а также 4 ГБ оперативно и 64 ГБ встроенной памяти. У него высокая производительность и можно играть в требовательные к ней игры.

5. Аккумулятор на 4200 мАч

Высокая емкость аккумулятора обеспечивает Vernee MIX 2 хорошую автономность, и при это смартфон поддерживает быструю зарядку.

Специальное предложение

С сегодняшнего дня и до 15 октября вы можете приобрести Vernee MIX 2 со скидкой $60, всего за $169,99. Данная скидка распространяется глобально на ограниченное количество моделей, всего 3000 штук, так что поспешите. Больше информации о смартфоне можно найти на официальном сайте Vernee.

Более того, вы можете получить силиконовый кейс, а также защитные пленки в подарок. Купить Vernee MIX 2 можно на сайте Gearbest.