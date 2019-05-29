Редизайн и новые возможности сервиса OnTaxi

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Онлайн-сервис заказа авто OnTaxi провел редизайн приложения и добавил несколько новых функций, среди которых возможность одновременного заказа нескольких машин, вызов авто на другой номер, оплата Google Pay и Apple Pay, а также многое другое.

По заявлению сервиса, большинство нововведений были добавлены благодаря обработке множества предложений и пожеланий от клиентов.

“Бывает так, что пользователи интересуются, можно ли, например, вызвать сразу несколько автомобилей. Раньше у нас таких возможности не было, но мы рассмотрели этот кейс. Потом, когда обращения подобного рода повторялись, мы решили создать данный функционал,” — заявляют в руководстве OnTaxi.

Самое заметное изменение — визуальное обновление приложения, что позволило добавить новые функциональные возможности и при этом сделать использование приложения проще.

Одна из главных новых особенностей — мультизаказность. Теперь клиент из приложения или на сайте может вызвать одновременно 5 автомобилей. По телефонному заказу функция также доступна. Добавлять новые заказы к уже созданному можно из специального пункта в меню.

Появилась возможность вызова авто другому человеку, у которого даже нет приложения OnTaxi. После совершения заказа все уведомления (о прибытии авто и т.п.) будут приходить тому, для кого заказан автомобиль. Перед заказом приложение проверит введенный номер на действительность.

Еще одно важное нововведение позволяет использовать Google Pay и Apple Pay для оплаты поездок. Таким образом, тем людям, которые используют одну из этих платежных систем, не придется отдельно “подвязывать” свои банковские карты в приложении.

Появились и менее заметные нововведения, среди которых возможность связываться с поддержкой сервиса не только по телефону, но и через тикет-чат. Это, по заявлению руководства, позволяет сделать ответ на многие вопросы более оперативным.

Также вместе с уведомлением “Машина подана” отображается сам автомобиль, чтобы его было легче найти. Еще теперь можно будет оставлять чаевые водителю при безналичном заказе после завершения поездки на обеих операционных системах смартфонов (iOS и Android).

Кроме того, были добавлены более детализированная информация стоимости маршрута, темная тема, смена города на экране заказа, возможность изменения опций во время поиска авто.

По заявлению руководства OnTaxi, в дальнейшем планируются и другие нововведения. Обновиться или скачать приложение можно здесь.