Seagate Exos AP 5U84 – ефективне рішення для зберігання великих обсягів інформації в епоху 3.0





Петабайти складних і необроблених даних, які постійно оновлюються та збільшуються – ось з чим зіштовхнулося сучасне людство в гонитві за якістю контенту, професійного та аматорського. Водночас зросли й вимоги до платформ зберігання інформації. Що робити? Рішення проблеми пропонує Seagate.

Наприклад, де зберігати мільйон кінокартин?

Таке питання одного дня гостро постало перед великим кіноархівом, у картотеці якого налічувалося з-понад мільйон еталонних картин, здебільшого неоцифрованих. Відповідно з’явилася необхідність у створенні об’ємного та швидкого сховища, у якому можна було б зберігати відскановані фільми з високою роздільною здатністю – до 8К.

До того ж, нова платформа мала бути інтегрованою в уже наявну інфраструктуру архіву, в якій використовувалося рішення з файловою системою GPFS та спеціалізованими бібліотеками архівного зберігання на базі жорстких дисків.

Щоб працювати з відеоконтентом з хорошою роздільною здатністю, особливо в стислому вигляді, необхідна максимально висока продуктивність дискової підсистеми. Інакше при скануванні можна втратити кадри відеоматеріалів або ж виникне необхідність зменшити розширення.

Вирішити проблему допоміг Seagate

Рішенням нетривіальної задачі стала платформа від компанії Seagate – Exos AP 5U84, архітектура якої забезпечує максимальну надійність зберігання та спрощує операції, оптимізуючі витрати.

Висока швидкість запису і надійність були досягнуті завдяки використанню так званої SDS (Software Defined Storage) системи – це RAID-масив, який працює на стандартних дистрибутивах для ОС Linux, тому може використовуватися з різним програмним забезпеченням.

В обраній SDS застосована технологія для роботи з твердотільними накопичувачами NVMe SSD, яка дозволяє використовувати до 97% продуктивності обладнання.

Результат

У результаті для кіноархіву була створена система, здатна записувати потоки даних з плівкових сканерів без стиснення і з розширенням до 8К, досягаючи швидкості запису 7-8 Гб/с, що приблизно у 16 разів швидше запису на SSD-диск настільного комп’ютера.

Exos AP 5U84 – ідеальне рішення для збереження всіх німих короткометражок та сучасних серіалів у найвищій якості

Топ-5 переваг Exos AP 5U84

Система Exos AP 5U84 дозволяє зберігати до 1,34 ПБ даних і водночас знижує сукупну вартість володіння. Її висока продуктивність забезпечує відмінну швидкість вводу-виводу даних і дозволяє зберігати інформацію ближче до місць їх обробки.

Корпус Exos AP 5U84 можна розділити на два вузли, створивши потужну багатовузлову архітектуру – корпус розрахований на місткі корпоративні середовища, орієнтовані на безперебійне виконання транзакцій.

Крім того, до накопичувачів мають доступ два контролери, які обмінюються даними, забезпечуючи відмовостійкість. Це гарантує, що ваші дані не постраждають у разі збою системи. А технологія кібербезпеки Seagate SecureTM допоможе захистити найцінніші бізнес-активи.

До того ж, платформу можна використовувати у різних цілях та конфігураціях: завдяки модульній конструкції з можливістю заміни компонентів систему можна легко модернізувати та швидко оновити її інфраструктуру.

І нарешті, що не менш важливо, Exos AP 5U84 чітко відповідає світовим вимогам екологічності: мінімізує вплив на навколишнє середовище і зменшує обсяги енергоспоживання.

Exos AP 5U84 збереже все: від резервних копій до високоякісного відеоконтенту

Телекомунікації, відеопродакшн, відеоспостереження, медіахолдинги тощо – безліч сучасних бізнесів вимагає модернізації своїх систем зберігання даних.

Всі вони постійно зіштовхуються зі зростанням та обробкою даних, чи то через збільшення абонентської бази, чи то через нові технології створення високоякісного контенту.

Тож однаково важливе значення для них має і висока щільність зберігання даних, і безпека, і можливість гнучкого масштабування зі збереженням належного рівня доступності інформації.

Всі ці вимоги сьогодні задовольняє Exos AP 5U84 – напрочуд рентабельне, містке та компактне рішення зберігання даних, що стане надійною основою як для приватного, так і для корпоративного сховища, забезпечивши безперебійний доступ до важливих даних.

Детальну інформацію про платформу Exos AP 5U84 можна дізнатися за посиланням.