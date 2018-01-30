Сетевые фильтры ColorWay: а теперь и с USB портами!

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Стандартные сетевые фильтры, не говоря об обычных удлинителях, давно отстают от современных смарт технологий. В повседневной жизни всё чаще возникает необходимость зарядить несколько устройств одновременно, не заняв при этом, желательно, все розетки в доме.

Для решения подобной проблемы компания ColorWay предложила покупателям современные удлинители с уже встроенными зарядными устройствами для электронных девайсов.

Особенности

Каждый из сетевых фильтров помимо розеток дополнительно оснащен несколькими портами USB что позволяет использовать один и тот же сетевой фильтр как для подключения бытовых электроприборов к сети, так и для зарядки мобильных устройств, и все это без специальных блоков питания.

Поскольку все модели обладают интеллектуальной микросхемой Auto ID – которая автоматически определяет тип подключенного устройства, и поддерживают технологию Super Charge – которая предлагает оптимальный ток заряда, сетевые фильтры ColorWay смогут обеспечить высокую совместимость умной зарядки с устройствами любых брендов.

Модельный ряд

Среди предложенных компанией ColorWay моделей просматривается вариативность в зависимости от количества розеток и портов USB, благодаря чему можно подобрать сетевой фильтр под конкретные цели: 3 розетки + 6 USB, 3 универсальные розетки + 4 USB, 4 розетки + 4 USB.

Надежность

Все модели оснащены высококачественной кнопкой питания с серебряными контактами, рассчитанной на более чем 10 000 нажатий без износа. Провода из чистой меди выдерживают нагрузку до 2500 Вт, а корпус из жаропрочного пластика температуру до 750 C°. Контакты розеток изготовлены из бронзы, которая достаточно эластична и износоустойчива.

Удобство

Благодаря эргономичному дизайну сетевые фильтры ColorWay легко могут вписаться в любой интерьер и добавят функциональности пространству в помещении.

Больше информации о продукции и бренде смотрите на http://colorway.com/