Система Умный Дом Aqara от «Ромсат»: сертифицированные версии европейского региона





Компания «Ромсат» официально представила в Украине систему Aqara – одну из самых удобных экосистем умного дома производства Xiaomi. Причем речь идет не просто о продаже устройств и датчиков как таковой, но еще и о полноценной проверке и сертификации девайсов в Украине.

Aqara – суббренд китайской компании Xiaomi, которая знаменита своей жесткой привязкой устройств к регионам. У ее китайских смартфонов немало региональных ограничений, не свойственных европейским версиям. Например, в них нет доступа к любимому пользователями Play Market, так что установить программы практически невозможно. С системами умного дома ситуация практически такая же. Да, дополнительные программы в них ставить не нужно, но это не значит, что пользоваться ими вы сможете полноценно, без каких-либо ограничений. В случае с умными устройствами Aqara производитель делит устройства на множество регионов использования – материковый Китай, Европа, США, Корея, Россия, другие регионы. Украина у Aqara включена в европейский регион, и это дает устройствам дополнительный плюс – максимальную безопасность.

Главная фишка европейской версии – полная защита пользовательских данных

Серверы, к которым подключается официальная версия умного дома, физически находятся в Европе. Это дает дополнительную надежность соединения и стабильность в сохранении настроек автоматизаций. Данные, которые проходят через EU серверы, защищены европейским регламентом об использовании персональных данных (англ. General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679).

Проще говоря, теперь покупая Aqara Hub, вы избавляете себя не только от всех проблем «серых» версий, но и от взлома, доступа к вашей личной информации сторонних лиц и прочих неприятностей. Согласитесь, приятно, когда дом не только умный, но и максимально безопасный для всех его обитателей.

На фоне всего этого наличие родных «европейских» электровилок кажется не более чем мелочью, но и с этим все отлично. Больше никакого нагромождения переходников, проблем с совместимостью и прочих малоприятных нюансов.

Кроме того, представленная «Ромсат» в Украине версия Aqara Hub прошла проверку и получила сертификаты соответствия по безопасности, электромагнитной совместимости и использованию радиочастот. Не только хаб, но и все девайсы и датчики, которые вы сможете подключать к нему по мере необходимости. Таких устройств можно подключить, к слову, целых 32, так что ограничений для развития собственной системы у вас практически не будет. Но об этом чуть дальше – в рассказе о возможностях умного дома как такового.

Ну и не стоит забывать о гарантии и сервисном обслуживании. Оно доступно в полной мере как для официальных, сертифицированных устройств.

Система Aqara — простой способ автоматизировать свой дом

К основному устройству, хабу, можно подключить до 32 разнообразных смарт-устройств, среди которых: датчик температуры и влажности, датчик открытия (геркон), датчик движения, датчик затопления, датчик вибрации (с ним любой предмет — умный), умная розетка с энергомониторингом, умная лампочка, разнообразные кнопки и переключатели.

Кроме того, производитель активно работает над расширением линейки продуктов EU Region, и в ближайшие месяцы можно ожидать появление двухканального реле, управляемых проводных выключателей и привода для штор. Да и в будущем новые устройства будут появляться с не меньшей активностью, так что вы можете быть уверены, что все необходимое будет у вас под руками.

Кстати, сам шлюз тоже не так прост. Он выполняет не только роль управляющего основного устройства, но и несколько дополнительных функций. Например, встроенные в его корпус светодиоды излучают мощный свет, так что вы можете использовать его в качестве ночника. А благодаря встроенному динамику – еще и в качестве громкой системы сигнализации.

Так как Aqara такой же дочерний проект Xiaomi, как Amazfit, 1More и еще пара десятков других брендов, то элементы умного дома Aqara легко вписываются в экосистему Mi Home (все они есть в перечне стандартных подключаемых компонентов). Впрочем, есть у бренда и собственное приложение для умного дома, которое обеспечивает прозрачную привязку к Apple HomeKit и Google Home. Это очень удобно, если вы уже пользуетесь голосовыми помощниками от Apple или Google. В остальном, для построения удобной системы автоматизации достаточно возможностей и родной утилиты Aqara Home.

Основным компонентом системы является хаб, который связывает остальные девайсы с сетью и обеспечивает работу автоматизации на домашнем уровне. Сам хаб подключается к домашнему Wi-Fi и привязывается к вашей учетной записи на сервисе системы умного дома. С остальными компонентами он держит связь по энергоэффективному протоколу Zigbee, благодаря чему все датчики в системе работают на одной батарейке до двух лет (с Wi-Fi или Bluetooth смена батареек требовалась бы намного чаще).

Привязка компонентов может активироваться как через приложение (при этом вы получите подсказку, какие именно действия для этого нужны), так и после тройного нажатия на кнопку на хабе, что удобно, если вы уже знаете, как подвязать выбранное устройство. В любом из вариантов с подключением запросто справится даже ребенок, так что Aqara смело можно назвать одной из самых простых в плане управления систем.

Подключив все необходимые компоненты, назвав их, и разместив их по виртуальным комнатам, можно приступать к самому интересному: созданию автоматизаций и сцен. Автоматизация – это какие-то действия, запускающиеся при выполнении определенных условий. К примеру, если влажность упала ниже 40% — включить розетку, к которой подключен увлажнитель воздуха, или если освещение ниже какого-то предела и обнаружено движение – включить ночник на хабе на несколько минут. А сцены позволяют настроить поведение умного дома под какой-то шаблон. К примеру, вечером мы можем задать сниженную яркость освещения и отключить часть автоматизаций, не нужных, когда вы отдыхаете.

Классический умный дом управляется с пульта, но в Aqara и это сделано намного удобней. Вы можете управлять системой с помощью различных многофункциональных кнопок-компонентов. На них можно повесить любые одиночные команды и сценарии – то есть несколько действий, которые вызываются разными вариациями нажатий, движений и так далее. Например, можно потрясти «кубик» (который так и называется – Aqara Cube), повернуть его на 90 или 180 градусов, стукнуть по нему пальцем и так далее. Это немного необычно, но интересно и очень удобно. Тем более, что на эти действия можно «повесить» не стандартные, но существенно повышающие комфорт жизни задачи – например, уменьшить яркость освещения на 10 процентов или известить о изменении температуры в помещении на определенное количество градусов. Аналогично – и с другими компонентами, у каждого из них есть своя фишка, которой вы не найдете ни в одной другой системе умного дома.

Что еще можно рассказать об Aqara? Например, то, что по производительности она не уступает другим современным решениям, а многие из них и обходит. В качестве процессора в ней используется NXP i.MX6 с частотой в 900 МГЦ. Более чем достаточно для девайса этого типа, и даже – с заделом на будущее.

Ну и, конечно же, мы не можем обойти вниманием вопрос дизайна. Смотрится Aqara очень стильно и современно, а при необходимости и она сама, и датчики становятся практически незаметными – настолько компактными и минималистичными по дизайну получились компоненты системы. Впрочем, это хорошо видно и по фото, так что на этом моменте надолго останавливаться не будем.

В заключение добавим, что управлять всеми функциями можно удаленно. Помимо автоматизации дома Aqara можно использовать еще и в качестве базовой охранной системы для дома.

Где купить сертифицированные устройства Aqara?

Официальные сертифицированные версии устройств Aqara доступны в интернет-магазинах brain.com.ua и itbox.ua.

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web: romsat.ua

e-mail: iot@romsat.ua