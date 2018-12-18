Скидки до 50% на подарки к Новому году! Все Санты покупают в Цитрусе!

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До Нового года осталось меньше двух недель. И если вы до сих пор не определились с подарками для себя и близких, — вам в Цитрус! Здесь вы найдете самые желанные гаджеты со скидками до 50% и сможете стать обладателем одного из 2019 сертификатов на 1000 грн. на покупки в Цитрусе!

Что предлагает Цитрус?

До 31 декабря в Цитрусе действуют скидки до 50% на технику Apple, смартфоны и мобильные телефоны, смарт-часы, планшеты, ноутбуки, телевизоры, наушники, акустику, фото и видео технику, персональный транспорт, игровые приставки, аксессуары для гейминга, гаджеты для фитнеса и здоровья, товары «Умного дома» и аксессуары! Все товары, участвующие в акции, можно увидеть на сайте — https://www.citrus.ua/actions/new-year.

2019 сертификатов к Новому году

До 10 января 2019 года совершите покупку в магазинах Цитрус или в интернет-магазине citrus.ua на сумму от 200 грн. одним чеком, и вы получите возможность стать обладателем одного из 2019 подарочных сертификатов номиналом 1000 грн. на покупки в Цитрусе!

ТОП 10 гаджетов

Десятку самых желанных гаджетов, на которые действуют новогодние скидки в Цитрусе, выбрали сами покупатели в ходе народного голосования, которое проходило на сайте.

За ТОП 10 товаров отдали более 12 000 голосов!

Meizu 16th набрал 16% голосов покупателей. Apple iPhone 7 набрал 15% голосов покупателей. Apple iPhone Xs Max набрал 11% голосов покупателей. Apple Watch Series 3 набрали 11% голосов покупателей. Huawei P Smart Plus набрал 10% голосов покупателей. Apple iPhone Xs набрал 10% голосов покупателей. Apple iPad 9.7 2018 набрал 8% голосов покупателей. Amazfit BIP набрал 7% голосов покупателей. Samsung Galaxy A7 2018 набрал 7% голосов покупателей. Meizu EP51 набрал 5% голосов покупателей.

Приходите за новогодним настроением и подарками! Все Санты покупают в Цитрусе!