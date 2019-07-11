Коворкинг SoftWork — круче, чем просто офис. Удобнее, чем просто кафе

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14 июня в Днепре прошло открытие современного коворкинга SoftWork.

Коворкинг центр — место, где можно арендовать рабочее место, получая при этом все преимущества большого офиса.

Многофункциональное пространство SoftWork, расположившееся в Днепре на улице Симферопольской 2к, является ярким тому примером. Создатели постарались учесть все пожелания сотрудников различных компаний и фрилансеров, чтобы обустроить офис мечты.

SoftWork предлагает своим посетителям:

800 квадратных метров организованного пространства

94 посадочных места

120 рабочих мест

3 рабочих зоны

Лекторий на 70 мест

Рекуперация воздуха, климат-контроль, теплые полы

В дополнение SoftWork оборудован современным, профессиональным кофейным автоматом, 57 боксами с электронными замками для хранения документов и личных вещей, 5-ю беговыми дорожками и двумя велотренажерами, чтобы всегда была возможность размять ноги и держать себя в тонусе, а также двумя комнатами для переговоров, полностью оборудованными всей необходимой аппаратурой.

Создатели SoftWork также подумали и о детях, расположив у себя детскую зону, чтобы чада не скучали, пока их родители работают.

Помимо всего вышеперечисленного коворкинг SoftWork – это:

Стильный и современный интерьер

Просторные светлые залы и переговорные

Современная техника

Удобный режим работы (у них есть даже кровати, если приходиться задержаться допоздна)

Место, где можно расслабиться и передохнуть во время работы – коворкинг оборудован специальными зонами отдыха

Бесплатные кофе, чай и, конечно же, печенье

Арендовать рабочее место в уютном зале Soft Work можно, как на постоянной основе, так и временно. В стоимость же самой аренды входит:

быстрый Wi-Fi

комфортабельные столы и удобные кресла

чай/кофе

мягкая зона для отдыха

спортивные тренажеры

переговорная комната с большим столом

уютная кухня

чистая уборная

парковка

Более подробную информацию вы можете узнать на страницах:

https://www.facebook.com/Soft-Work-2642809389083836/

https://www.instagram.com/soft.work.dp/

https://softwork.dp.ua/

Или позвонив по телефону +38 098 010 15 15

Адрес: Украина, г. Днепр, ул. Симферопольская 2К

Посещайте коворкинг SoftWork и делитесь своими впечатлениями!