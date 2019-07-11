Коворкинг SoftWork — круче, чем просто офис. Удобнее, чем просто кафе
14 июня в Днепре прошло открытие современного коворкинга SoftWork.
Коворкинг центр — место, где можно арендовать рабочее место, получая при этом все преимущества большого офиса.
Многофункциональное пространство SoftWork, расположившееся в Днепре на улице Симферопольской 2к, является ярким тому примером. Создатели постарались учесть все пожелания сотрудников различных компаний и фрилансеров, чтобы обустроить офис мечты.
SoftWork предлагает своим посетителям:
- 800 квадратных метров организованного пространства
- 94 посадочных места
- 120 рабочих мест
- 3 рабочих зоны
- Лекторий на 70 мест
- Рекуперация воздуха, климат-контроль, теплые полы
В дополнение SoftWork оборудован современным, профессиональным кофейным автоматом, 57 боксами с электронными замками для хранения документов и личных вещей, 5-ю беговыми дорожками и двумя велотренажерами, чтобы всегда была возможность размять ноги и держать себя в тонусе, а также двумя комнатами для переговоров, полностью оборудованными всей необходимой аппаратурой.
Создатели SoftWork также подумали и о детях, расположив у себя детскую зону, чтобы чада не скучали, пока их родители работают.
Помимо всего вышеперечисленного коворкинг SoftWork – это:
- Стильный и современный интерьер
- Просторные светлые залы и переговорные
- Современная техника
- Удобный режим работы (у них есть даже кровати, если приходиться задержаться допоздна)
- Место, где можно расслабиться и передохнуть во время работы – коворкинг оборудован специальными зонами отдыха
- Бесплатные кофе, чай и, конечно же, печенье
Арендовать рабочее место в уютном зале Soft Work можно, как на постоянной основе, так и временно. В стоимость же самой аренды входит:
- быстрый Wi-Fi
- комфортабельные столы и удобные кресла
- чай/кофе
- мягкая зона для отдыха
- спортивные тренажеры
- переговорная комната с большим столом
- уютная кухня
- чистая уборная
- парковка
Более подробную информацию вы можете узнать на страницах:
https://www.facebook.com/Soft-Work-2642809389083836/
https://www.instagram.com/soft.work.dp/
Или позвонив по телефону +38 098 010 15 15
Адрес: Украина, г. Днепр, ул. Симферопольская 2К
Посещайте коворкинг SoftWork и делитесь своими впечатлениями!