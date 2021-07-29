Сонячні домівки. На виставці CISOLAR 2021 Huawei представила інновації для сонячних електростанцій домогосподарств





У липні Київ став міжнародним енергетичним центром. Задля головної виставки сонячної енергетики в Східній та Центральній Європі CISOLAR 2021 7 та 8 липня до столиці завітали гравці галузі, аби представити інноваційні продукти та рішення для сонячних електростанцій для підприємств на власне споживання та домогосподарств.

Хоча галузь сонячної енергетики — відносно недавнє явище українського повсякдення, цей напрям альтернативної енергетики продовжує розвиватись не зважаючи на пандемію і тепер все менше залежить від спеціальних преференцій та дотацій. Висока частка спожитої сонячної електроенергії в енергобалансі не в останню чергу стала можливою завдяки тому, що кожна українська домівка має право та умови побудувати власну СЕС із максимальною потужністю 30 кВт.

Зі зростанням зацікавленості населення до сонячної енергетики обов’язковою частиною програми CISOLAR 2021 стала конференція власників приватних сонячних електростанцій. Одними з присутніх учасників були компанії Huawei Ukraine з інноваційними рішеннями підрозділу FusionSolar та партнер у галузі сонячної енергетики Photomate. На конференції виступив Олександр Альохін, старший продакт-менеджер департаменту цифрової енергетики Huawei Ukraine, розкривши тему «Погляд Huawei на ефективність і безпеку малих СЕС для домогосподарств» із лейтмотивом необхідності розробки новітніх фотовольтаїчних рішень, безпечних для домогосподарств.

Серед інноваційних технологій на виставці було представлено новий флагман Huawei SUN2000-30KTL-M3 — мережевий 30-кВт інвертор для сонячних електростанцій домогосподарств. Інвертор відслідковує справність та належне функціонування сонячних батарей завдяки захисту від дуги, а функція відновлення від деградації (PID) збільшує генерацію протягом усього терміну експлуатації. Зокрема, інвертор працює в різних умовах: з односторонніми та двосторонніми сонячними батареями з високими струмами та потужністю понад 500 Вт.

«Huawei пропонує комплексне рішення власного виробництва: однофазні інвертори потужністю від 2 до 6 кВт і трифазні інвертори потужністю від 3 до 10 кВт, що сумісні з модульними акумуляторними батареями LUNA2000, — розповів Олександр Альохін. — Системи з акумуляторами ємністю від 5 до 30 кВт·год призначені для резервування важливих споживачів на час відключення, накопичення електроенергії із сонячних батарей у денний час і використання її уночі, а також використання дешевшої електроенергії для заряджання акумулятора та подальшого розряду, коли електроенергія дорожча».

Міжнародна виставка CISOLAR проходить вже 10 років поспіль та уособлює родовище головних напрямів та інновацій відновлюваної енергетики, а також пропонує платформу для співпраці представникам галузі з 15 країн. Цьогорічна подія відбулася 6-8 липня та охопила онлайн та офлайн-світи, запросивши учасників від сонячних парків до виробників компонентів для СЕС.