Новый продукт hotline.finance — страхование жилья онлайн

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Сервис онлайн-страхования Хотлайн Финанс в очередной раз доказывает, как просто и быстро можно оформить сложные страховые продукты. В этот раз на примере “великого и ужасного” страхования жилья.

Кому. Зачем

Непосвященный человек знает о страховании жилья не многое. Общеизвестные факты заканчиваются на том, что страховка на жилье, вероятнее всего, оформляется у страховой компании. Далее, как правило, следуют домыслы: это дорого, долго и сложно. Следом прослойка сомнений: зачем это надо, деньги на ветер. И вишенкой на торте: я арендатор, мне фиолетово.

Как бы фиолетово не было арендатору, а может быть и самому владельцу, он не обрадуется, если его имущество неожиданно зальют соседи сверху или сожгут соседи снизу. Конечно, есть оптимальный вариант, что эти две беды будут происходить одновременно. Но попавшая под перекрестный огонь микроволновка целее от этого не будет.

Хуже может быть только оказаться тем самым соседом, у которого сорвало кран или сгорела проводка, и теперь его ненавидят жильцы соседних квартир, а по инерции и весь остальной подъезд.

Кстати, о несправедливости, квартирные кражи никто не отменял. Только кажется, что это может произойти с кем угодно, но только не с вами. На самом деле, к сожалению, не застрахован никто. Кроме тех, кто оформил страхование жилья.

Теперь, пока вы вспоминаете, выключен ли кран на кухне и на сколько оборотов ключа закрыта входная дверь, мы разберемся, так ли дорого, долго и сложно оформлять страховку, и существует ли волшебный способ обезопасить имущество, если вы не являетесь владельцем жилья.

Доступно, быстро и просто

Доступно. На сайте hotline.finance стоимость страховки на год варьируется, в зависимости, от размера покрытия при страховом случае.

Беспокоишься на 250 000 грн — выбери полис страхования за 950 грн.

Переживаешь на 700 000 грн — есть вариант страховки за 2 660 грн.

Оцениваешь свое волнение в 1 000 000 грн — заплати 3 800 грн и живи спокойно целый год.

Быстро. Как и другие продукты на сайте hotline.finance, страхование жилья оформляется на 100% онлайн, оплачивается банковской картой, приходит на email в виде готового электронного полиса и не требует никаких дополнительных действий. Никаких фотоотчетов и никаких коммуникаций с внешним миром. 5 минут, и всё готово.

Просто. Чтобы получить вышеупомяную электронную страховку через 5 минут нужно:

Подключить гаджет к всемирной сети интернет. Перейти на сайт hotline.finance. Ввести данные паспорта или id-карты, адрес прописки, контакты. Указать адрес жилья, которое вы хотите застраховать. Оплатить страховку картой.

done!

Обратите внимание. Адрес прописки страхователя не должен в обязательном порядке совпадать с адресом жилья, которое нужно застраховать. Страхователь — тот, кто оплачивает страховку. И совсем не обязательно, чтобы это был владелец жилья. Зеленый свет арендаторам.

Полис покроет убытки вследствии следующих страховых событий:

Пожар

Повреждение дымом

Удар молнии

Взрыв газа

Кража со взломом и грабеж

Падение пилотируемых летательных объектов и их обломков

Стихийные бедствия

Повреждение водой

Гражданская ответственность перед соседями (потоп, пожар)

Противоправные действия третьих лиц

Лайфхак для тех, кто путешествует

Не будем пугать вас страшными цифрами статистики, лишь вскользь упомянем о том, что многие из перечисленных страховых событий происходят именно в то время, когда хозяева в отъезде.

В отпуске люди отдыхают, транжирят, всячески наслаждаются жизнью и вообще не планируют, что по приезду придется сталкиваться с какими-либо финансовыми проблемами. Но, к сожалению, очень часто приходится. И проблемы эти посерьезнее, чем банальное “дожить до зарплаты”.

Если вы не планируете оформлять страховку жилья на год, но хотите со спокойной душой уехать в отпуск, для вас есть крутой лайфхак — краткосрочное страхование имущества.

Можно застраховать жилье на 15 или на 30 дней (110 грн и 190 грн соответственно). Сумма покрытия страхового случая для краткосрочного страхования 250 000 грн. Алгоритм оформления, условия и перечень страховых событий, покрываемых полисом, такие же как и для долгосрочного страхования.

p.s. Бонус для тех, кто все еще сомневается

“Великое и ужасное” страхование жилья, на самом деле, действительно доступный, быстрый и простой процесс. Убедитесь в этом самостоятельно с hotline.finance.

Добавьте промокод ITC10 на этапе оформления, и получите дополнительную скидку на страхование 10%. Промокод действителен по 29.02.2020.