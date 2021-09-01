TELEMART запрошує всіх на свій 11-ий День Народження!

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Про бренд або хто такі TELEMART?

TELEMART.UA — магазин комп’ютерної техніки, а якщо бути точним — ваш порадник і вірний помічник у виборі комп’ютерів і ігрової периферії.

Слоган і незмінна мета компанії: «Комп’ютер в кожен дім!».

Ми займаємося продажем цифрової техніки з 2010 року, а з 2015 повністю сконцентрувалися на продажі комп’ютерних комплектуючих, ПК і усього, що з ними пов’язано.

1 вересня компанії TELEMART.UA виповнюється 11 років. Ми входимо в список ТОП-50 найбільших інтернет-магазинів нашої країни. І на честь Дня Народження ми хочемо зробити всім подарунки.

Що чекає на покупців на Дні Народження TELEMART?

Команда бренду підготувала для своїх клієнтів безліч сюрпризів і розділила активності на два канали: офлайн і онлайн.

Покупців чекають не тільки знижки, але і безліч конкурсів та активностей, переможці яких отримають цінні подарунки.

Родзинка від мережі шоурумів

У відвідувачів магазинів буде унікальна можливість взяти участь у змаганнях і презентаціях від партнерів компанії.

У шоурумах пройдуть:

Турніри по CS:GO

З 1.09 по 10.09 в кожному з шоурумів будь-який відвідувач зможе поборотися з менеджерами в CS:GO 1vs1 і виграти знижку на замовлення. За перемогу над менеджером — знижка 200 грн, при іншому результаті — 50 грн (знижка поширюється на замовлення від 1000 грн).

А 11.09 серед усіх переможців будуть проведені масштабні турніри 1vs1 з цінними призами: процесори AMD Ryzen 5000, корпусу DeepCool і інші призи!

Така мотивація не тільки подвоїть цікавість і змагальний інтерес, а й принесе кожному учаснику незабутні емоції.

Презентації партнерів

У ТЦ Космополіт (г. Киев, ул. Вадима Гетьмана, 6) в рамках активностей на День Народження пройдуть презентації з розіграшами від наших партнерів.

Календар презентацій:

ASUS — 1.09.2021

Gigabyte — 03.09.2021

SeaSonic — 05.09.2021

TP-Link — 07.09.2021

Kingston — 10.09.2021

MSI — 11.09.2021

Більш детально за графіком презентацій можна стежити на сайті і в соц мережах компанії.

Знижки-знижки-знижки

Крім офлайн-заходів компанія готує цілий ряд онлайн-приємностей для своїх покупців. На честь свого Дня Народження компанія надає клієнтам:

11-денний розпродаж топових комп’ютерних компонентів і периферії. Тільки найпопулярніші товари за найкращими цінами!

Безкоштовну доставку акційних товарів по всій Україні від MEEST

Підвищені кешбеки у вигляді бонусів на акційні товари

Підвищена безвідсоткова розстрочка від Monobank

Можливість 100% оплати бонусами акційних товарів

Ви ж не збираєтеся пропускати таку подію? Чекаємо вас в наших шоурумах і інтернет-магазині. Проявляйте активність і отримуйте круті призи!

Про всіх активностях компанії ви можете дізнатися в наших соцмережах і на нашому сайті. Тому стежте за новинами.

Будемо раді бачити вас на своєму святі!