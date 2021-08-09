У Києві відкривається перша у Східній Європі DJI Академія для навчання пілотів БПЛА





Україна стане п’ятою державою у Європі, де відкриється DJI Академія. Подія стала можливою завдяки QUADRO.ua. З 2013 року компанія допомагає впроваджувати для українських користувачів високі стандарти бізнесу від DJI і виростила інструкторів світового рівня, чия компетенція підтверджена сертифікатами одного з лідерів техноіндустрії.

Це перша в Україні реалізація глобальної ініціативи DJI Academy, яка вже підготувала понад 80 тис. операторів коптерів. Кожна освітня програма розроблена під конкретне галузеве використання: захист урожаю, інспекцію, аерофотозйомку, картографування та реагування в надзвичайних ситуаціях. Після завершення курсу студенти зможуть скласти іспит на отримання міжнародного сертифікату UTC Unmanned Aircraft Operator.

Цінність навчання в DJI Академії

Затребувана професія у галузях, що швидко зростають. Перспектива влаштуватися на постійну роботу в профільну компанію, або виконувати приватні замовлення.

Міжнародний сертифікат UTC Unmanned Aircraft Operator Certificate — підтвердження вміння пілотувати коптер від DJI, що стане важливим аргументом для отримання бажаної роботи як в Україні, так і за кордоном.

Можливість потрапити до вузького кола фахівців, познайомитися з однодумцями.

Досвід особистого управління багатьма моделями коптерів DJI.

Потенційна економія грошей на ремонті й підборі оптимальної моделі БПЛА.

Знання нормативно-правової бази та нюансів використання коптерів.

Освоєння технічних навичок: знання запчастин, витратних матеріалів, правил обслуговування й заряджання, дрібний ремонт тощо.

Достовірність сертифікату можна перевірити у будь-який момент за допомогою унікального номера

Готуємо пілотів майбутнього

Освітній процес розділений на три блоки. Спочатку студенти засвоять теоретичні знання про будову коптерів, вивчать їхні можливості та фізичні закони польоту. Вони отримають уявлення про актуальні технології, різні типи коптерів і варіанти їх застосування.

Практика складається з двох частин: базова підготовка та спеціалізація. Перед польотами студенти попрацюють на симуляторі, отримають перші навички запобігання аварійним ситуаціям, відпрацюють стандартні техніки керування. Далі перейдуть до реальних польотів із поступовим ускладненням місій і застосуванням більш складних коптерів.

Фінальний етап програми — виконання реальних професійних завдань. Залежно від спеціалізації студенти зі знанням усіх особливостей і підводних каменів виконають конкретний робочий сценарій, відеозапис якого стане корисним доповненням до резюме при працевлаштуванні.

Після завершення курсу всі студенти мають пройти перевірку знань і набрати більш ніж 80% правильних відповідей у письмовому тесті з обмеженням часу та показати свої польотні вміння на практиці.

Оберіть свою професію

Пілот БПЛА

Пілот коптера у 21 столітті корисний у багатьох сферах: зйомка відео з висоти, інспекція промислових об’єктів, оперативна розвідка тощо. Курс підходить як для індивідуальних клієнтів, так і для компаній, які планують створити пілотну команду для більш ефективного виробництва з меншими витратами людських і матеріальних ресурсів. Пілот БПЛА зобов’язаний знати правила польотів, розуміти, де можна літати, а де це заборонено законом. Він також має розуміти особливості регулювання польотів у різних країнах.

Аерофотозйомка

Зйомка з неба — це можливість поглянути на світ із недоступного раніше ракурсу. Аерофотозйомка має дві грані: творчу й промислову.

Творча складова — зйомка фото й відео для кіно, телебачення та реклами. Будь-який контент можна прикрасити за допомогою загальних планів і ефектних польотів коптерів DJI над об’єктом. Для документальних фільмів застосування БПЛА — часто єдиний спосіб показати цікаву подію. Тільки коптер дає змогу задокументувати те, що неможливо зняти з нижнього ракурсу, наприклад, унікальні природні ландшафти або величезне скупчення людей. Коптеру не страшний складний рельєф, він здатний пролетіти у вузьких місцях, недоступних для літака або вертольота, і обійдеться це набагато дешевше оренди традиційної авіатехніки.

Аерофотозйомка має також промислове застосування. За допомогою спеціальних геодезичних коптерів можна створювати ортофотоплани місцевості, моделювати 2D-карти і 3D-моделі великих ділянок. Це корисно як для державних органів або великих підприємств, так і для маленьких приватних компаній.

Інспектор промислових об’єктів

Традиційні ручні перевірки промислових об’єктів (електростанцій, ліній електропередачі, рудників і кар’єрів) малоефективні, тривалі, витратні та можуть бути небезпечними для персоналу. Застосування БПЛА дає змогу уникнути багатьох складнощів.

Коптери оснащуються тепловізійними, спектральними й традиційними камерами з великою кратністю збільшення. БПЛА може близько підлетіти до місця інспекції та, не наражаючи на небезпеку оператора, просканувати його на всіх доступних рівнях для аналізу та виявити потенційну проблему. За потреби ремонтна бригада відправиться на локацію вже обізнаною про тип несправності, взявши з собою потрібні, заздалегідь підготовлені інструменти й запчастини.

Оператор сільськогосподарського коптера

Один оператор коптера може замінити бригаду робітників, виконуючи місії з внесення добрив або посіву насіння на величезній території ефективніше й точніше.

За допомогою безпілотника можна дістатися до будь-якої точки поля або саду, не пошкодивши жодного куща і не ущільнивши ґрунт. DJI Академія пропонує унікальну можливість взяти участь у трансформації українського сільського господарства за допомогою інноваційних технологій.

9 серпня для майбутніх пілотів коптерів відкриються двері абсолютно нового тренувального центру в Києві за адресою вулиця Нижньоключова, 14 із класами для теоретичних занять і спеціальною кімнатою для тренувань на симуляторі.

Поруч розташована зона для польотів, де на території майже 4 тис. квадратних метрів є можливість відпрацювати різноманітні сценарії: польоти в районі житлової забудови, над промисловими об’єктами й деревами, дорогами й естакадами.

Теоретичні та практичні заняття відбуватимуться індивідуально, або в групах від 2 до 12 осіб. Навчанням студентів займуться інструктори з найбільшим досвідом в Україні.

Контакти Академії та докладна інформація за посиланням.