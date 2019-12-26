У Львові відчинився інноваційний ресторан, де замовлення роблять через мобільний додаток





Чи могли ви колись уявити, що ваш смартфон може стати вашим особистим офіціантом? Якщо ні, ви точно ще не завітали до нового львівського закладу — AppFood, адже саме там ваш смартфон змінює амплуа та приймає ваші замовлення.

Головною концепцією закладу є саме автоматизація сервісу. На думку засновника, Рафала Шиманського, низька якість сервісу зазвичай — провина персоналу. Через це він прибрав людей із сервісу, позбавивши гостей негативного досвіду у спілкуванні з офіціантами та касирами.

До того ж, такий формат — є набагато швидшим, адже зробити замовлення через додаток можна лише у пару кліків, а на його обробку та приготування загалом піде не більше 3-4 хвилин. За цей час вашу страву буде запаковано та доставлено до вас. Ідентифікація замовлення відбувається за номером, що вказано у додатку на екрані.

Заклад націлений на студентів та бізнесменів, які зазвичай планують купу справ, а тому не мають часу на довге очікування.

Інтер’єр закладу повністю відповідає концепції. Там немає ані вбиральні, ані стільців — лише високі столи. Відвідувачі роблять замовлення та забирають готову страву. Якщо гості мають час, вони можуть швиденько поласувати стравою в закладі, стоячи біля столу.

Як Рональд Макдональд у McDonald’s, у AppFood є свій герой — AppMan, який закликає гостей бути уважними до чистоти та викидати сміття за собою.

Меню закладу доволі стисле, що дозволяє AppFood надавати сервіс швидко та якісно. Головний акцент зроблено на польську кухню, адже сам Рафал родом з Польщі, тому дуже полюбляє традиційні страви.

У меню ви знайдете перші страви — AppSoup, гарячі блюда — AppMeat та AppZap, морепродукти — AppShrimps, смачні десерти, яким немає аналогів на українському ринку — AppDonut та AppIce та напої — AppCoffee.

Перший заклад було відкрито 7 грудня за адресою пр. Свободи 1/3. Рафал планує відкриття ще двох точок у Львові та поширення мережі по всій Україні.