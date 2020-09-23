Умные гаджеты для дома от Цитруса: как сэкономить в период отопительного сезона





Умные гаджеты не только делают жилье функциональнее, но и помогают сэкономить на оплате счетов. В преддверии сезона повышенных трат на электроэнергию обратите внимание на подборку полезных домашних гаджетов:

Термостат для радиатора SITERWELL Smart Radiator Valves автоматически регулирует температуру в разных режимах. Включает блокировку при взаимодействии с детьми (которым не нужно с ним взаимодействовать) и активирует функцию обнаружения открытого окна при необходимости. Также с помощью мобильного приложения Tuya Smart можно выставить таймер для включения/выключения отопления, чтобы термостат автоматически снижал температуру в помещении, когда никого нет дома — отличная возможность тратить меньше средств на коммуналку. Из интересных особенностей аппарата — возможность управлять как вручную, так и со смартфона.

Еще один гаджет, который готов неустанно беречь кошелек от лишних трат — умная розетка WiFi Gosund SP111. Включайте обогреватель зимой, а кондиционер летом, запускайте увлажнитель воздуха и нагревайте воду для ванны — все это в несколько касаний в приложении по пути домой. Управление розеткой осуществляется с помощью приложения WiFi Gosund SP111, поэтому у вас всегда есть доступ к подключенным электроприборам. Управлять гаджетом можно также голосом с помощью Amazon Flex и Google Home. Особенно полезна умная розетка в случае забытого включенного утюга — это не только сэкономит электроэнергию, но и сохранит имущество и нервы. Пока вас нет дома — отключите водонагреватель, убавьте отопление, выключите свет — и это все уже по пути на работу.

Существует еще умная розетка в формате компактного удлинителя, который имеет три сетевых и три USB разъема — смарт удлинитель Gosund Smart Plug P1. Позволит управлять сразу несколькими приборами. Корпус и детали самого устройства выполнены из огнестойкого пластика, все контакты имеют защиту, а в случае перегрузки системы в приложении появится предупреждение.

С умной розеткой Ajax Socket не будет страшно покинуть дом! Уходя, закройте дверь, поставьте систему под охрану, а вся прожорливая и опасная техника выключится автоматически: водонагреватель, телевизор и компьютер перестанут работать вхолостую, раздувая счета за электричество. При помощи розетки Ajax Socket активируйте режим ночной охраны перед сном — в доме погаснет свет и выключится техника.

Если вы король вечеринок, который следит за расходами, то интересным приобретением будет светодиодная лампа NiteBird. Умная лампочка имеет яркость 900 люмен, потребляя при этом всего 9 Вт. С ней просто экономить на счетах за электроэнергию, при этом получая яркое и комфортное для глаз освещение, прекрасно отвечающее вашим личным требованиям в любое время дня и ночи. NiteBird имеет уникальную возможность настройки теплоты освещения — более 50 000 теплых оттенков. А с более 16 млн цветов Ваш дом превратиться в идеальное место для вечеринок.

Система NiteBird позволяет осуществлять управление светом с помощью голоса через помощники Аmazon Alexa и Google Assistant.

Для тех, кто ценит безопасность, прежде всего стоит обратить внимание на приборы, которые способны предупредить домашние неприятности, начиная затоплением и заканчивая совсем уж нежданными гостями.

Сэкономит деньги и нервы в случае бытовой аварии беспроводной датчик затопления Ajax LeaksProtect. Достаточно положить датчик в месте, где существует наибольшая вероятность затопления – на пол в ванной, под бойлер или посудомоечную машину и, при обнаружения воды, прибор немедленно отправляет сигнал тревоги. Таким образом вы сможете вовремя узнать о неприятной ситуации и минимизировать последствия.

После установки он подключается к умной системе Ajax буквально в пару кликов и управляется с помощью специальной программы, которая работает на смартфонах с операционной системой Android или iOS. А благодаря модулям интеграции Ajax uartBridge и ocBridge/ocBridge Plus, датчик свободно работает и с другими системами охранной сигнализации.

Дальность передачи сигнала до 1300 метров на открытой местности или несколько этажей в здании. Датчик рационально расходует энергию, адаптируя мощность передачи сигнала в зависимости от расстояния устройства относительно главного хаба. Это позволяет девайсу работать от двух батареек типа AAA до 5 лет.

Также хорошим помощником в экономии расходов станет беспроводной датчик разбития стекла Ajax GlassProtect. Благодаря специальному микрофону датчик обнаруживает и регистрирует специфические низкочастотные и высокочастотные звуки, возникающие при разбитии стекла. Используя многоступенчатый анализ, датчик реагирует исключительно на звук разбитого стекла, игнорируя другие громкие звуки. Своевременное оповещение от датчика поможет оперативно среагировать и защитить имущество.

И, чтобы до конца быть уверенными, что в доме нет нежелательных гостей, советуем установить IP-камеру Xiaomi Smart Home Camera 360°. Что она дает? Камера поможет контролировать нет ли в помещении посторонних людей, не оставлен ли включенным утюг и не крадется ли кто-то во входную дверью Также поможет наблюдать за сном ребенка и просто всегда быть уверенным в безопасности дома.

Вращение по горизонтали и вертикали обеспечивает максимальный обзор камеры, вращается она вокруг своей оси на 360°. Угол вертикального наклона камеры составляет 115°, область поля зрения камеры составляет 100.4°. Есть возможность выбирать низкую или высокую чувствительность камеры, задавать время работы и направление. В случае зафиксированного движения камера запишет 10 сек видео и отправит уведомление на ваш смартфон.

IP-камера Xiaomi Yi Home Camera 360 транслирует видео на любое из устройств, работающих на Android 4.0 и выше, iOS 7.0 и выше.

Умные гаджеты помогут организовать правильную работу техники в доме и сэкономить на коммунальных счетах. Все устройства можно найти в сети магазинов Цитрус.