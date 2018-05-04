В Киеве открылось технологическое пространство «Майстерня 21»

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Больше не нужно искать отзывы в интернете и смотреть обзоры техники на YouTube — новинки всегда доступны для тестирования в магазине. Интерактивное пространство гаджетов и умных технологий «Майстерня 21» открыло двери на Крещатике, 21. На территории почти 500 м2 размещены площадки для тестирования технологических новинок, зоны услуг и настроек, а также сервисный центр по ремонту техники Apple.

Концепция пространства — «тестуй. купуй. користуйся.». Посетители «Майстерни 21» могут прокатиться на гироскутере или моноколесе, чтобы выбрать наиболее удобный для себя вид электротранспорта, а в специальной зоне полетов есть возможность научиться управлять дронами. В свободном доступе находятся 3D-принтеры, VR-очки и роботы, которые каждый желающий может самостоятельно запрограммировать.

На территории «Майстерни 21» спроектирован уникальный шоу-рум технологий умного дома, посетители которого испытают в действии поведенческие сценарии управления домом с помощью смартфона. Также здесь можно купить более 100 различных «умных» датчиков, которые повышают безопасность и комфорт жилья без необходимости проведения дополнительного ремонта.

«Майстерня 21» является партнером сети магазинов MOYO.ua. Это дает возможность выбирать товары с официальной гарантией по актуальной в сети цене, а также забирать в магазине заказы, сделанные на сайте moyo.ua.

Кроме того, «Майстерня 21» — это еще и сервисный центр по ремонту техники Apple. Всю технику ремонтируют инженеры, которые имеют официальный сертификат от Apple исключительно на профессиональном оборудовании с использованием высококачественных запчастей для iPhone, iPad и Mac. Средняя продолжительность замены дисплея или аккумулятора iPhone составляет 21 минуту. Все устройства проходят комплексную диагностику до и после ремонта.

Иллюстрации на стенах помещения «Майстерни 21» выполнила команда молодых украинских художников. Комплекс коллажей и скетчей отражает процесс развития современных гаджетов от изобретений в прошлом и возможных креативных идей в будущем — летающее колесо, искусственный интеллект или девушка-робот.

«Майстерня 21» предоставляет возможность украинцам тестировать современные технологии и приобретать новые навыки, тем самым, помогая выбрать или адаптироваться к новым профессиям будущего.

Технически «Майстерня 21» работает с начала марта. Сейчас магазин объявил о полноценном открытии и начинает цикл лекций, ивентов и мастер-классов, знакомя покупателей с современными технологиями. В период с 30 апреля по 20 мая посетителей приглашают тестировать ноутбуки для дома и роботы, трансформеры, планшеты и VR-новинки на самой большой демозоне Lenovo в Украине!